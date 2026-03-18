Mastercard, BVNK Alımıyla Stablecoin Altyapısında Güçleniyor

Mastercard, blockchain ve geleneksel bankacılık sistemlerini birbirine bağlayan stablecoin altyapı firması BVNK’yi satın almak üzere 1,8 milyar dolara kadar varan bir anlaşmaya imza attı. Transit ödemeleri ve şirketler arası transferleri kapsayan bu hamlenin, şirketin yatırımcılara aktardığı şekilde, dahili olarak geliştirilmesi uzun süreceği ifade edilen teknolojik altyapıyı kısa sürede Mastercard’a kazandırması öngörülüyor. Anlaşmanın 300 milyon dolarlık kısmı ise performansa dayalı ek ödeme olarak belirlendi.

Altyapı Yarışında Hız Kazanıyor

BVNK, işlem altyapısını fiat ve zincir üstü sistemler arasında hızlı ve sorunsuz para transferine olanak tanıyacak şekilde oluşturdu. Şirketin lisans ağı sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı; MiCA lisansına ve Visa Direct ile pilot iş birliğine sahip. Ayrıca, çeşitli coğrafyalarda lisans ve regülasyon uyumluluk ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir altyapı sundu. Bu altyapı, hazine yönetimi, çoklu varlık çözümü ve kurumsal ödemelere kadar uzanıyor.

Kart Şirketlerinden Stratejik Hamleler

Coinbase ve Mastercard’ın BVNK’ye gösterdiği ilgi, stablecoin sektörünün ne kadar stratejik bir avantaja dönüştüğünü ortaya koyuyor. Coinbase’in de benzer şekilde BVNK’yi portföyüne katma isteği olduğu ancak sürecin ilerleyen bir aşamasında vazgeçtiği, bu yarışın geleneksel ve kripto odaklı aktörleri rekabete ittiği belirtiliyor. Kart ağları, stablecoin tabanlı ödeme altyapılarını hızla bünyesine katarak sektördeki konumlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Visa da aynı stratejiyle stablecoin tabanlı ödemelerde yol alıyor. Visa’nın stablecoin ile yapılan yıllık ödeme hacmi 4,5 milyar dolara ulaşırken, şirketin Bridge ile yaptığı ortaklık sayesinde kart tabanlı stablecoin ödemelerini 18 ülkede devreye aldığı açıklandı.

Regülasyon ve Kurumsal Uyum Ön Planda

Stablecoin ekosistemindeki bu hızlı dönüşümün arka planında, çeşitli ülkelerde netleşen regülasyonlar önemli rol oynuyor. 2025 yılında ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürürlüğe alınan federal stablecoin çerçevesi, piyasa oyuncularının önünü açtı. Standard Chartered’ın 2028’e kadar ABD bankalarından 500 milyar dolarlık mevduatın stablecoin alanına kayabileceğine yönelik tahmini, sektördeki rekabetin ne kadar kızışabileceğini gösteriyor.

Mastercard’ın basın bülteninde dijital para ile yapılan ödemelerin 2025’te en az 350 milyar dolara ulaştığı, McKinsey ve Artemis’in ise stablecoin ödemelerinde yıllık 390 milyar dolar civarında bir hacme işaret ettiği bildirildi.

Bu rakamların genel ödeme hacmine göre halen küçük olduğu görülse de, ödeme devleri stablecoin’in artık deneysel bir kategori olmaktan çıkıp stratejik bir iş koluna dönüştüğünde hemfikir durumda.

Stripe, sahibi olduğu Bridge üzerinden geleneksel banka ve stablecoin arasında köprü işlevi gören altyapı sağlar ve Bridge’in ulusal bir tröst bankasına dönüşme yolunda ABD’de OCC’den ön onay alması da bu alanın kurumsal dönüşüm potansiyelinin altını çiziyor.

Rekabet ve Dağılımda Denge Arayışı

Stablecoin altyapısında değer asıl olarak token ihraççılarından çok, ödeme ve dağıtım ağlarını kullanan şirketlerin eline geçme eğilimi gösteriyor. Visa ve Mastercard gibi küresel devler, kabul ağları, kurumsal hazine entegrasyonu ve dağıtım kanallarına sahip oldukları için stablecoin’in yükselişini kendi avantajlarına çevirmeye hazırlanıyor.

Kart ağlarının stablecoin altyapısını kendi sistemlerine entegre etmesi, stablecoin’leri tamamen geleneksel finansın dışında konumlandırma tezine meydan okuyor. Bu gelişme, daha görünmez altyapı oyuncularının öne çıktığı ve büyük ödeme şirketlerinin pazarın kontrolünü ele geçirdiği bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.