ABD Spot Kripto ETF’lerinde 361 Milyon Dolarlık Net Giriş Gerçekleşti

ABD’de işlem gören spot kripto para ETF’leri, 17 Mart 2026 tarihinde toplam 361 milyon dolarlık giriş kaydetti. Gün boyu en fazla talep gören ürünler Bitcoin ve Ethereum ETF’leri oldu; böylece piyasada Bitcoin odaklı dönemin dışında daha çeşitli bir tablo oluştu.

Bitcoin Fonlarında BlackRock ve Fidelity’nin Etkisi

Bitcoin ETF’leri, gün içerisindeki hareketin en büyük kısmını oluşturdu. Tüm Bitcoin ETF fonlarıyla yaklaşık 2.740 BTC karşılığı 199,40 milyon dolarlık alım gerçekleşti. Bu işlem hacminin önemli bir bölümüne BlackRock’ın yönettiği iShares Bitcoin Trust katkı sağladı. BlackRock toplamda 2.260 BTC, yani 169,30 milyon dolarlık alım yaparken; Fidelity’ye ait Bitcoin fonu 326 BTC yani 24,40 milyon dolarlık eklemeyle dikkat çekti.

Spot Bitcoin ETF’lerinin 2024’teki lansmanından bu yana, günlük hacmin belirleyicisi olarak BlackRock ön plana çıkmaya devam ediyor. Şirketin piyasadaki hareketliliğiyle, toplam ETF giriş çıkış rakamları da büyük ölçüde şekilleniyor.

Ethereum ve Altcoin ETF’lerinde Diversifikasyon

Ethereum ETF’leri de aynı gün 138,20 milyon dolarlık net giriş sundu; toplamda 59.290 ETH bu ürünler aracılığıyla yatırımcılara ulaştı. Burada yine liderliği BlackRock üstlendi ve 63.850 ETH (148,87 milyon dolar) aldı. Grayscale’in cüzdanlarına ise 10.546 ETH (24,80 milyon dolar) geçti. Fakat aynı gün, Fidelity portföyündeki 15.096 ETH’yi (35,50 milyon dolar) elden çıkardı. Şirketin Ethereum tarafında daha temkinli hareket ettiği görülürken, net giriş pozitif kaldı.

Bitcoin ve Ethereum dışında da altcoin ETF’lerinde pozitif girişler yaşandı; bunlar arasında Solana, XRP, Hedera, Avalanche ve Chainlink öne çıkıyor. Örneğin Solana ETF’leri 185.150 SOL (17,80 milyon dolar) topladı. XRP ETF’lerinde 3,01 milyon adet XRP (4,64 milyon dolar), Hedera’da ise 4,09 milyon HBAR (405.080 dolar) giriş gerçekleşti. Diğer yandan Litecoin, Dogecoin ve Polkadot ETF’lerinde ise varlık artışı veya azalışı görülmedi.

Yeni Ürünler ve Sektöre Yansıyan Yenilikler

Aynı gün Nasdaq borsası, Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG) adlı yeni bir Bitcoin fonunu işlem listesine eklemeye hazırlandı. Ayrıca T. Rowe Price, aktif yönetilecek ve beş ile on beş arasında kripto varlığa yatırım yapacak yeni ETF ürünü TKNZ için başvuruda bulundu. Bu yeni yaklaşım, pasif endeks ürünlerinden farklı olarak kripto portföylerinde daha karmaşık ve çeşitlendirilmiş stratejilere işaret ediyor.

Nasdaq ayrıca, likit stake edilmiş Solana’ya dayalı VanEck JitoSOL ETF için kural değişikliği başvurusu yaptı. Onaylanırsa, ABD’de perakende yatırımcılar ilk kez düzenlenmiş bir yapı üzerinden staking geliri elde etme imkanı bulacak.

Staking ve Kurumsal Yatırımcıların Rolü

BlackRock kısa süre önce Nasdaq’ta stake edilen Ethereum ETF’ini işlemeye açtı. Bu fonlar, Ethereum tutan yatırımcılara doğrudan staking ödülleri sunuyor. Grayscale ve 21Shares de 2026 başında ilk staking ödülleri dağıtımını yaptı. Kurumsal alanda ise Goldman Sachs, XRP ETF’lerinde 154 milyon dolarlık pozisyon açıkladı. Böylece geleneksel finans kurumları, kriptoya doğrudan saklama yerine, düzenlenmiş ETF’ler üzerinden pozisyon almayı tercih ediyor.

Rekabet ve Yenilikçilik Artıyor

Hashdex, Nasdaq Crypto Index US ETF’nin yönetim ücretini kalıcı olarak yüzde 0,25’e düşürdüğünü açıkladı. Bu adım, pazar olgunlaştıkça artan rekabetin ve maliyet baskısının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Regüle opsiyon piyasasında ise Cboe, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonuna dayalı, 30 gün vadeli Bitcoin volatilite endeksi (BITVX) başlatacağını duyurdu. Bu ürün sayesinde profesyonel yatırımcılar, Bitcoin’in fiyat dalgalanmasını standart bir gösterge üzerinden değerlendirebilecek.

Piyasa Yapısında Dönüşüm

Tek günlük 361 milyon dolarlık giriş, piyasanın üst düzey talep dönemleriyle kıyaslandığında olağanüstü kabul edilmese de, kurumsal ilgide kalıcı bir baz oluştuğunu gösteriyor. Para akışlarının Bitcoin’den Ethereum ve altcoin ETF’lerine yayılması, kurumsal yatırımcıların kripto ETF’lerini artık farklı risk ve getiri profillerine sahip birden fazla varlık türü olarak değerlendirdiğine işaret ediyor. Ayrıca, ürün çeşitliliği, staking entegrasyonu ve aktif yönetim gibi yenilikler sektördeki gelişimin sürdüğünü gösteriyor.