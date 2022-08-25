Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Twitter aracılığı ile yaptığı açıklamalarda, bir durumun yanlış yönlendirildiğini dile getirdi.

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Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, günlük ödemelerde geleneksel para birimleri kripto para para birimleri karşılaştırıldığında, geleneksel para birimlerinin daha üstün olduğunu ifade ediyor. Bu noktada Buterin, uluslararası ödemelerin ve hayır kurumlarına yapılan ödemelerin kripto para birimleri için örnek gösterilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Kripto Paralarda Ödeme Konusu

Buterin, Çarşamba günü bir Twitter ileti dizisinde, kripto para birimlerini uluslararası işlemler, hayır işleri ve hatta ülkeler içindeki ödemeler söz konusu olduğunda “üstün” yapan şeyin sadece sansüre direnç olmadığını, aynı zamanda kolaylık olduğunu açıkladı.

Ödemelerde kripto para biriminin benimsenmesi küresel olarak büyüyor. PYMNTS veri platformundan Temmuz ayında yayınlanan “Kripto Para Birimi ile Ödeme” başlıklı bir raporda, ankete katılan ve yıllık geliri 1 milyar doları aşan işletmelerin %85’inin yeni müşteriler bulmak ve kazanmak için kripto ödemelerini benimsediklerini belirttiği ortaya çıktı.

Öte yandan Binance kısa süre önce Arjantinliler için ön ödemeli bir kart sunmak için Mastercard ile ortaklık kurdu ve bu da kripto banka kartlarının kullanılabilirliğinin de hızla arttığını gösteriyor. Bu kartların çoğu, kart aracılığıyla ödeme yaptıkları için kullanıcıları kripto para iadesi ile ödüllendiriyor ve birçok büyük kripto para ve fiat para biriminin harcanmasını ve ayrıca ATM’lerden nakit çekilmesini kolaylaştırıyor.

Vitalik tarafından belirtildiği gibi, kripto para birimleri ayrıca uluslararası para transferinde ve hayırsever bağışlar için özellikle yararlı bir yöntem olarak görülüyor. Geleneksel olarak bu işlemler fiat para birimi kullanılarak yapıldığında, uluslararası ödemelerin işlenmesi uzun zaman alabiliyor ve yüksek ücretlerle sonuçlanabiliyor.

Kriptolar ve Günlük Ödemeler

Bununla birlikte, fiyat volatilitesi, kullanım kolaylığı ve düzenleyici risk gibi durumların yanı sıra Bitcoin (BTC) gibi belirli kripto para birimleri için yüksek işlem ücretleri ve uzun işlem süreleri gibi durumların söz konusu olduğu ifade ediliyor. Bu da günlük kullanımlarda en azından şu an için kripto para birimlerinin kullanımını sınırlıyor gibi görünüyor.

Ancak bu noktada geliştiricilerin bu konular üzerinde çalıştığını ve stablecoin’lerin tüm sorunlara rağmen eleştirilere yanıt veren sistemler olarak görüldüğünü belirtmekte de fayda var.