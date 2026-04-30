Ledger Golden Week kampanyasında 80 dolara kadar BTC ve yeni cüzdan özellikleri duyuruldu

Asya’da özellikle Çin ve Japonya’da seyahat dönemlerinin en yoğunlarından biri olan Golden Week, kripto kullanıcıları için de dijital varlık güvenliğini gündeme getiriyor. Donanım cüzdanları alanında önde gelen şirketlerden Ledger, bu dönemi özel bir kampanya ile değerlendirme kararı aldı. Şirket, Golden Week’e özel olarak belirli donanım cüzdanlarına bonus Bitcoin ve çeşitli aksesuarlar eklediği bir kampanya başlattı.

Golden Week kampanyası ve sunulan avantajlar

Ledger’ın resmi sitesi üzerinden yürütülen kampanya 3 Mayıs gecesi Orta Avrupa saatiyle sona erecek. Kampanya kapsamında kullanıcılar, seçtikleri Ledger donanım cüzdan modeline göre değişen miktarlarda Bitcoin ve aksesuar hediyesi alabiliyor. Buna göre, Ledger Stax alıcıları 80 dolar değerinde BTC, bir Ledger Recovery Key ve Magnet Shell sahibi oluyor. Flex modelinde ise 70 dolar değerinde BTC ve Recovery Key veriliyor. Nano Gen5 modelinde kullanıcılar 30 dolar BTC ve Recovery Key alırken, Nano X’te 20 dolar BTC, Nano S Plus’ta ise 10 dolar BTC hediyesi mevcut.

Bonus BTC miktarı, satın alınan cüzdan modeline göre belirleniyor; ödemeler fiziksel olarak sunulan ve Ledger Wallet ile kullanılabilen bir kod aracılığıyla yapılıyor. Kampanya yalnızca bedava Bitcoin hediyesiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda kullanıcıların kendi varlıklarının kontrolünü ellerinde bulundurmasını vurguluyor.

Donanım cüzdanı güvenliği ve yeni yazılım güncellemesi

Ledger, donanım cüzdanlarının temel amacının özel anahtarları internet bağlantılı cihazlardan ayırmak olduğunu belirtiyor. Bu sayede kullanıcıların varlıkları, sahte siteler, zararlı eklentiler ve bilinçsiz onaylardan kaynaklanan risklere karşı korunmuş oluyor. Şirketin cihazları, kullanıcıların her işlemi fiziksel olarak cihaz üzerinden onaylamasını sağlıyor. Böylelikle yanlışlıkla yapılan veya zararlı işlemler önlenebiliyor. Özellikle merkeziyetsiz finans uygulamalarında, token takaslarında ve akıllı sözleşme işlemlerinde bu özellikler öne çıkıyor.

Ledger, kısa süre önce de ana yazılımı Ledger Wallet’in 4.0 sürümünü yayımladı. Yenilenen uygulama, portföy takibini kolaylaştırırken, temel işlemlere (satın alma, transfer, takas, stake etme gibi) daha hızlı ulaşılmasını sağlıyor. Mobil deneyimi geliştiren yükseltmede pazar verileri, fiyat değişimleri, kazandıranlar, işlem uyarıları ve marketin ruh halini gösteren göstergeler de eklendi.

Ayrıca Ledger Wallet’in “Watch Mode” özelliği ile kullanıcılar cüzdanlarını bağlamadan varlık ve piyasa takibi yapabiliyor. Yeni sürümde entegrasyonlar da artırıldı; OKX, 1inch, Velora ve NEAR Intents gibi sağlayıcılar üzerinden DeFi işlemlerine erişmek mümkün hale geldi.

Staking, harcama kartı ve yenilikçi özellikler

Güncellenen Ledger Wallet, staking için uygun varlıkları bulmayı kolaylaştırırken, staking getirisinin garanti edilmediğinin de altı çiziliyor. Bu getiriler ağ doğrulayıcıları, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve genel piyasa koşullarına bağlı olarak değişebiliyor. Ayrıca, cüzdan uygulamasına entegre edilen CL Card sayesinde kullanıcılar kripto bakiyelerini harcamaya yönelik çözümlerden de faydalanabiliyor.

Bir başka dikkat çekici özellik ise BlinkLabs tarafından sağlanan “gas sponsorluğu” oldu. Böylece kullanıcılar, bazı işlemleri blok zincirin yerel gas tokenine sahip olmadan tamamlayabiliyor, örneğin swap edilen token ile işlem ücreti ödenebiliyor. Ancak bu özellik her ağ veya işlem türünde geçerli olmayabiliyor; kullanıcıların işlem onaylamadan önce uygulama içeriğini incelemesi öneriliyor.

Ledger ürün yelpazesinde kullanıcı tercihine göre farklı fiyat ve teknoloji seviyelerinde ürünler yer alıyor. Dokunmatik ekran, Bluetooth bağlantısı ve fiyat gibi detaylar, hangi modelin seçileceğinde belirleyici unsur olabiliyor. Donanım cüzdanı satın alırken resmi kanallardan alışveriş yapmak güvenlik açısından kritik önem taşıyor. Sahte cihazlar ve zararlı linkler halen kripto dünyasında önemli bir risk olarak öne çıkıyor.

Ledger cihazlarının asla 24 kelimelik kurtarma ifadesini istemeyeceği, bu ifadenin yalnızca güvenli ortamlarda cüzdan kurtarma işlemleri için kullanılması gerektiği özellikle vurgulanıyor.

Golden Week kampanyası, donanım cüzdanı güvenliğiyle bonus BTC ve yeni yazılım arayüzünü bir araya getiriyor. Kapsamlı avantajlar özellikle Stax ve Flex modellerinde öne çıkarken, daha uygun fiyatlı Gen5, Nano X ve S Plus modelleri de mevcut. Kampanya, hem donanım hem de yazılım cephesinde güvenlik ve kullanım kolaylığını bir arada sunuyor. Satın alma öncesinde stok, bölgesel kısıtlamalar ve ödül şartları gibi ayrıntıların gözden geçirilmesi öneriliyor.