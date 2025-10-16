LBank, Gelecek On Yılın Kripto Girişimcilerini Desteklemek Üzere 1 Milyar Dolarlık Yetenek Geliştirme Programını Başlattı



Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Küresel kripto para borsalarının önde gelenlerinden LBank, 1 milyar dolarlık Yetenek Kuluçka ve İş Birliği Girişimi’nin resmi olarak başlatıldığını duyurdu. Bu uzun vadeli program, Web3 geliştiricilerini desteklemeye, yerel inovasyonu teşvik etmeye ve dünyanın dört bir yanında merkeziyetsiz kültürel büyümeyi güçlendirmeye odaklanıyor.

Ekibinin açıklamasına göre 20 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya ve günlük ortalama 10,5 milyar dolarlık işlem hacmine sahip olan LBank, benzersiz ölçeğini kullanarak geleneksel alım satımın ötesine geçiyor. Bu cesur girişim, blok zincirinin özündeki insan unsuruna — inşa edenlere, hayal edenlere ve dönüştürücülere — yatırım yaparak yarının merkeziyetsiz dünyasını şekillendirmeyi hedefliyor.

1 milyar dolarlık bu plan, eğitimden protokol inovasyonuna, küresel iş birliklerinden altyapı yatırımlarına kadar birçok dönüştürücü girişimi finanse edecek.

Program, başarıya dayalı burs sistemleri, stratejik bölgesel ortaklıklar, ileri düzey altyapı geliştirmeleri ve DAO tabanlı ödül modelleri gibi temel bileşenleri içeriyor.

Bunlara ek olarak, LBank; kripto kültürü, DeFi ekosistemi ve zincir üstü türevler alanlarında öncülük eden yaratıcıları, geliştiricileri ve araştırmacıları desteklemek için yeni topluluk odaklı projeler başlatacak. Bu sayede, farklı seslerin Web3 ekosisteminin çekirdeğini şekillendirmesi sağlanacak.

“Kriptonun gerçek simyası, onu inşa edenler aracılığıyla gerçekleşir,” diyor Eric He ve ekliyor, “Bu 1 milyar dolarlık taahhüt yalnızca bir finansman değil; güvenin iş birliğini beslediği, araçların tutkuyu büyüttüğü ve küresel yeteneklerin sınırları olmayan bir Web3 dünyasında finansı ve toplumu yeniden tanımladığı bir ekosistem yaratma sözüdür.”

Bu tarihi girişim, LBank’in 10. yıl dönümünde önde gelen bir ticaret platformundan kapsamlı bir ekosistem mimarına dönüşümünü simgeliyor. “Kriptoyu açık, adil ve sınırsız hale getirmek” misyonuyla LBank, birbirine bağlı yenilikçilerin küresel ağını güçlendirerek, Web3’ün önümüzdeki on yılında kapsayıcı ve patlayıcı bir büyümenin temelini atıyor.

LBank Hakkında

2015 yılında kurulan LBank, 210’dan fazla ülke ve bölgede 15 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya hizmet veren, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biridir. Günlük işlem hacmi 4 milyar ABD dolarını aşan ve 9 yıllık geçmişi boyunca sıfır güvenlik ihlali ile faaliyet gösteren LBank, kapsamlı ve kullanıcı dostu bir işlem deneyimi sunmaya kararlıdır. Yenilikçi işlem çözümleri sayesinde, kullanıcılar yeni listelenen varlıklardan ortalama %130’un üzerinde getiri elde etmiştir.

“100x Gems Hub” vizyonuyla öne çıkan LBank, 300’den fazla ana akım coin ve 50’den fazla yüksek potansiyele sahip “gem” projeyi listelemiştir. “100x Gems”, “En Yüksek Getiri” ve “Meme Share” kategorilerinde 1. sırada yer alan platform, en hızlı altcoin listelemeleri, rakipsiz likidite ve sektörde bir ilk olan işlem garantileriyle öne çıkarak, dünya genelindeki kripto yatırımcıları için tercih edilen bir merkez haline gelmiş olabilir.

