Changpeng Zhao Bağlantılı YZi Labs’tan Az Bilinen Altcoin’e 50 Milyon Dolarla Güven Oyu



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Changpeng Zhao bağlantılı risk sermayesi şirketi YZi Labs, stablecoin tabanlı ödeme ağı Better Payment Network’ün (BPN) 50 milyon dolarlık tohum yatırım turuna liderlik etti. YZi Labs’tan yapılan açıklamaya göre elde edilen fonlar küresel stablecoin ödemeleri için likidite havuzlarının kurulması ve yeni piyasa yapıcılık altyapılarının geliştirilmesinde kullanılacak.

Stablecoin Ekonomisinde Sınır Ötesi Dönüşüm

BNB Chain üzerine inşa edilen BPN, merkezi ve merkezsiz finans yapılarının birleşimiyle çalışarak farklı para birimlerine dayalı stablecoin’lerin anlık basımı, takası ve mutabakatını mümkün kılıyor. Şirketin CeDeFi modeline dayalı çift hat mimarisi geleneksel finans sistemlerinde iki güne varan transfer sürelerini 3-4 saate indirirken işlem maliyetlerini ortalama yüzde 0,3 seviyesine çekmeyi hedefliyor.

Kurucu Rica Fu, ağın “ABD doları merkezli ödeme sistemlerine alternatif, kapsayıcı bir likidite modeli sunduğunu” belirtti. BPN’nin çözümleri halihazırda Brezilya, Nijerya, Meksika ve Avrupa’daki kurumsal müşteriler tarafından kullanılmakta. Yerel stablecoin’ler üzerinden düşük maliyetli ve anlık fon aktarımı sağlanıyor. Şirket yıl sonuna kadar Latin Amerika, Afrika ve Asya’da 20’ye yakın bölgesel stablecoin desteğini devreye almayı planlıyor.

YZi Labs’tan Küresel Finans Altyapısına Güven Oyu

YZi Labs Yatırım Ortağı Dana H., BPN’nin hem Web2 hem Web3 çözümlerinden daha hızlı, ölçeklenebilir ve verimli bir ödeme ekosistemi oluşturduğunu ifade etti. Şirketin yatırımı stablecoin’leri küresel finans altyapısının merkezine yerleştirme vizyonuyla örtüşüyor.

Yeni yatırım Blockchain içi FX havuzlarının dengelenmesi ve arbitraj temelli fiyat istikrarı sağlamak amacıyla kullanılacak. Böylece BPN gelişmekte olan piyasalarda kurumsal müşteriler için güvenilir ve adil fiyatlı stablecoin işlemleri sunmayı hedefliyor. Fu’ya göre sınır ötesi ödemelerin geleceği gerçekten sınırsız olmalı ve BPN’nin rolü ihraççılar ve kurumları tek bir programlanabilir ağda buluşturmak.