ALTCOIN

Changpeng Zhao Bağlantılı YZi Labs’tan Az Bilinen Altcoin’e 50 Milyon Dolarla Güven Oyu

Özet

  • YZi Labs, stablecoin ödeme ağı BPN’e 50 milyon dolar yatırım yaparak CeDeFi tabanlı sınır ötesi ödeme sistemlerini hızlandırıyor.
  • BPN, 20’ye kadar bölgesel stablecoin’i destekleyecek ve transfer sürelerini birkaç saate indirirken maliyetleri düşürecek.
  • Yatırım stablecoin’leri küresel finansın merkezine yerleştirme stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Changpeng Zhao bağlantılı risk sermayesi şirketi YZi Labs, stablecoin tabanlı ödeme ağı Better Payment Network’ün (BPN) 50 milyon dolarlık tohum yatırım turuna liderlik etti. YZi Labs’tan yapılan açıklamaya göre elde edilen fonlar küresel stablecoin ödemeleri için likidite havuzlarının kurulması ve yeni piyasa yapıcılık altyapılarının geliştirilmesinde kullanılacak.

İçindekiler
1 Stablecoin Ekonomisinde Sınır Ötesi Dönüşüm
2 YZi Labs’tan Küresel Finans Altyapısına Güven Oyu

Stablecoin Ekonomisinde Sınır Ötesi Dönüşüm

BNB Chain üzerine inşa edilen BPN, merkezi ve merkezsiz finans yapılarının birleşimiyle çalışarak farklı para birimlerine dayalı stablecoin’lerin anlık basımı, takası ve mutabakatını mümkün kılıyor. Şirketin CeDeFi modeline dayalı çift hat mimarisi geleneksel finans sistemlerinde iki güne varan transfer sürelerini 3-4 saate indirirken işlem maliyetlerini ortalama yüzde 0,3 seviyesine çekmeyi hedefliyor.

Kurucu Rica Fu, ağın “ABD doları merkezli ödeme sistemlerine alternatif, kapsayıcı bir likidite modeli sunduğunu” belirtti. BPN’nin çözümleri halihazırda Brezilya, Nijerya, Meksika ve Avrupa’daki kurumsal müşteriler tarafından kullanılmakta. Yerel stablecoin’ler üzerinden düşük maliyetli ve anlık fon aktarımı sağlanıyor. Şirket yıl sonuna kadar Latin Amerika, Afrika ve Asya’da 20’ye yakın bölgesel stablecoin desteğini devreye almayı planlıyor.

YZi Labs’tan Küresel Finans Altyapısına Güven Oyu

YZi Labs Yatırım Ortağı Dana H., BPN’nin hem Web2 hem Web3 çözümlerinden daha hızlı, ölçeklenebilir ve verimli bir ödeme ekosistemi oluşturduğunu ifade etti. Şirketin yatırımı stablecoin’leri küresel finans altyapısının merkezine yerleştirme vizyonuyla örtüşüyor.

Yeni yatırım Blockchain içi FX havuzlarının dengelenmesi ve arbitraj temelli fiyat istikrarı sağlamak amacıyla kullanılacak. Böylece BPN gelişmekte olan piyasalarda kurumsal müşteriler için güvenilir ve adil fiyatlı stablecoin işlemleri sunmayı hedefliyor. Fu’ya göre sınır ötesi ödemelerin geleceği gerçekten sınırsız olmalı ve BPN’nin rolü ihraççılar ve kurumları tek bir programlanabilir ağda buluşturmak.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
