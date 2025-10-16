Binance’e Yeşil Işık: 4.3 Milyar Dolar Ceza Sonrası Çok İstenen Onay Çıktı



Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, yerel medya şirketi MK’nin haberine göre Güney Kore merkezli Gopax borsasındaki satın alım sürecini tamamladı. Ülkenin Mali İstihbarat Birimi (FIU), iki yılı aşkın süredir bekleyen yönetici değişikliği başvurusuna Çarşamba günü onay verdi. Gopax, Binance’in 2023 Şubat’ında borsanın yüzde 67 hissesini almasının ardından bu talebi iletmişti. Onay Binance’in 2021’de sonlandırdığı Güney Kore faaliyetlerini yeniden başlatmasının önünü açıyor.

Gopax Onayıyla Binance’e Geri Dönüş Kapısı Aralandı

FIU’nun kararının Binance’in ABD’deki uyumluluk sorunlarını çözmesinin ardından geldi. Bilindiği üzere 2023 yılının ortasında SEC, Binance’i ABD’de lisanssız hizmet sunmakla suçlamış, ABD Adalet Bakanlığı ise kara para aklama ihlalleri nedeniyle şirkete 4.3 milyar dolarlık para cezası uygulamıştı. Bu cezaların ödenmesi ve denetim standartlarının güçlendirilmesi Güney Kore makamlarının nihai onayını kolaylaştırmış görünüyor.

Binance, Gopax üzerinden yeniden lisanslı faaliyet gösterecek beş borsadan biriyle pazara giriş yapacak. Söz konusu lisans yalnızca güçlü kara para aklamayı önleme ve müşteri tanıma gerekliliklerini karşılayan platformlara tanınıyor.

Gopax Krizi ve Binance’in Müdahalesi

Gopax, 2023’te DeFi ortağı Genesis Global Capital’in (GGC) iflası sonrası ciddi bir likidite kriziyle karşı karşıya kalmıştı. GGC’nin FTX borsasının çöküşü sonrası müşteri fonlarını dondurması Gopax’ın GoFi mevduat ürününde yaklaşık 47 milyon dolarlık kullanıcı varlığının erişilemez hale gelmesine yol açtı.

Bu gelişme üzerine Binance, Şubat 2023’te Gopax’ın çoğunluk hissesini devralarak sermaye enjeksiyonu yapacağını ve mağdur yatırımcıların geri ödemesini destekleyeceğini açıklamıştı. Artık FIU’nun nihai onayıyla Binance, kurtarma operasyonunun ötesine geçerek Güney Kore’deki kripto para piyasasına resmi dönüş yapıyor.

CoinMarketCap‘in verilerine göre Binance son 24 saatte üretilen 25.86 milyar dolar işlem hacmi ve 11.55 milyon aylık ziyaretçi ile dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda.