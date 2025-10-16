BitMine Piyasadaki Düşüşü Fırsata Çevirdi: Ethereum’a 417 Milyon Dolar Yatırdı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Kurumsal varlık yönetim şirketi BitMine Immersion Technologies, piyasa genelindeki satış dalgasına rağmen 417 milyon dolar değerinde 104.336 adet Ethereum $3,731.70 satın alarak hazinesine ekledi. Lookonchain’in Arkham verilerine dayandırdığı verilere göre transferler Kraken ve BitGo kaynaklı iki cüzdandan yedi işlemle üç yeni adrese gönderildi. Şirket henüz resmi açıklama yapmadı ancak Blockchain içi veriler işlemleri doğruluyor.

BitMine’in Ethereum Hedefi Güçleniyor

13 Ekim’deki son resmi güncellemeye göre BitMine’in elinde yaklaşık 3,03 milyon ETH bulunuyordu; mevcut fiyatlarla bu miktarın değeri 12.2 milyar dolar seviyesinde. Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee liderliğindeki şirket, şu anda dünyanın en büyük Ethereum hazinesine ve Michael Saylor’ın yönettiği Strategy’nin ardından ikinci en büyük kripto para hazinesine sahip.

BitMine, uzun vadede Ethereum arzının yüzde 5’ini portföyüne dahil etmeyi hedefliyor. Şirket yönetimi Ethereum’un finansal piyasalardaki rolünün büyümesini stratejik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Lee, geçtiğimiz ay Korea Blockchain Week etkinliğinde yaptığı konuşmada, Wall Street kurumlarının ve Beyaz Saray’ın “tarafsız Blockchain” yapısı nedeniyle gelecekte Ethereum’a yöneleceğini vurgulamıştı.

Piyasa Baskısına Rağmen Stratejik Alım

BitMine’in alımı kripto para piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmanın hemen ardından geldi. ETH’nin fiyatı son yedi günde yüzde 8,7 düşüşle 4.028 dolara düştü ve tüm zamanların zirvesinin yaklaşık yüzde 18,5 altında işlem görüyor.

Analistler, yaşanan düzeltmeye rağmen piyasanın yapısal olarak güçlü kaldığını savunuyor. Wincent Kıdemli Direktörü Paul Howard, son tasfiye dalgasında tasfiye edilen yatırımcıların zaten kripto paralara uzun vadeli inanç besleyen kesim olduğunu belirterek, “Bu yatırımcılar piyasadan çekilmeyecek, aksine kaldıraçsız biçimde geri dönecekler” değerlendirmesinde bulundu.