Ethereum (ETH)

BitMine Piyasadaki Düşüşü Fırsata Çevirdi: Ethereum’a 417 Milyon Dolar Yatırdı

Özet

  • BitMine, piyasadaki zayıflık sırasında 417 milyon dolar değerinde ETH alarak kurumsal hazinesini güçlendirdi.
  • Şirket, Ethereum arzının yüzde 5’ini kontrol etmeye hedeflemeye devam ediyor.
  • Analistler, bu alımı uzun vadeli güvenin göstergesi olarak yorumluyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Kurumsal varlık yönetim şirketi BitMine Immersion Technologies, piyasa genelindeki satış dalgasına rağmen 417 milyon dolar değerinde 104.336 adet Ethereum $3,731.70 satın alarak hazinesine ekledi. Lookonchain’in Arkham verilerine dayandırdığı verilere göre transferler Kraken ve BitGo kaynaklı iki cüzdandan yedi işlemle üç yeni adrese gönderildi. Şirket henüz resmi açıklama yapmadı ancak Blockchain içi veriler işlemleri doğruluyor.

İçindekiler
BitMine'in Ethereum Hedefi Güçleniyor
Piyasa Baskısına Rağmen Stratejik Alım

BitMine’in Ethereum Hedefi Güçleniyor

13 Ekim’deki son resmi güncellemeye göre BitMine’in elinde yaklaşık 3,03 milyon ETH bulunuyordu; mevcut fiyatlarla bu miktarın değeri 12.2 milyar dolar seviyesinde. Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee liderliğindeki şirket, şu anda dünyanın en büyük Ethereum hazinesine ve Michael Saylor’ın yönettiği Strategy’nin ardından ikinci en büyük kripto para hazinesine sahip.

BitMine Ethereum

BitMine, uzun vadede Ethereum arzının yüzde 5’ini portföyüne dahil etmeyi hedefliyor. Şirket yönetimi Ethereum’un finansal piyasalardaki rolünün büyümesini stratejik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Lee, geçtiğimiz ay Korea Blockchain Week etkinliğinde yaptığı konuşmada, Wall Street kurumlarının ve Beyaz Saray’ın “tarafsız Blockchain” yapısı nedeniyle gelecekte Ethereum’a yöneleceğini vurgulamıştı.

Piyasa Baskısına Rağmen Stratejik Alım

BitMine’in alımı kripto para piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmanın hemen ardından geldi. ETH’nin fiyatı son yedi günde yüzde 8,7 düşüşle 4.028 dolara düştü ve tüm zamanların zirvesinin yaklaşık yüzde 18,5 altında işlem görüyor.

Analistler, yaşanan düzeltmeye rağmen piyasanın yapısal olarak güçlü kaldığını savunuyor. Wincent Kıdemli Direktörü Paul Howard, son tasfiye dalgasında tasfiye edilen yatırımcıların zaten kripto paralara uzun vadeli inanç besleyen kesim olduğunu belirterek, “Bu yatırımcılar piyasadan çekilmeyecek, aksine kaldıraçsız biçimde geri dönecekler” değerlendirmesinde bulundu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
