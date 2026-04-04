Kripto Para

Kurumsal yatırımcılar bitcoin talebini artırırken piyasa genelindeki satış baskısı sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Kurumsal yatırımlar artarken, piyasa genelinde satış baskısı devam ediyor ve talep zayıflıyor.
  • Büyük cüzdanlar satışa geçti, fiyat hareketlerinde jeopolitik gelişmeler ve ETF girişleri etkili oldu.
Kripto para piyasasında kurumsal alımların hızlanmasına rağmen, genel bitcoin talebinin halen zayıf olduğu görülüyor. Son haftalarda iştahlı ETF alımlarına ve büyük şirketlerin istikrarlı birikimine karşın, piyasada satış yapanların sayısı artış gösterdi. CryptoQuant’ın haftalık raporuna göre, Mart ayı itibarıyla 30 günlük dönemde piyasada 63 bin BTC tutarında net satış yaşandı.

Kurumsal talep ve büyük yatırımcıların eğilimleri

Son 30 günde ETF’ler yaklaşık 50 bin BTC alımıyla rekor seviyeye ulaşırken, Strateji şirketinin portföyünde aynı dönem boyunca yaklaşık 44 bin BTC’lik birikimi sabit kaldı. Böylece iki ana kurumsal kanalın Mart ayında birlikte 94 bin BTC’lik bir alım yaptığı görüldü.

Ancak bu hacme rağmen, perakende yatırımcılar, uzun süredir piyasada olan “balina” olarak tanımlanan büyük hesaplar, madenciler ve fonlar yaklaşık 157 bin BTC sattı. Bu durum, kurumsal alımların piyasadaki yoğun satış baskısını karşılamakta yetersiz kaldığını gösteriyor.

Bir yıl önce bin ila on bin BTC arasında bakiyesi olan büyük cüzdanlar, toplam portföylerini 200 bin BTC artırmıştı. Bugün ise aynı segmentteki yatırımcılar son 18 ayda toplamda 188 bin BTC azaltarak, tarihin en hızlı ve güçlü satış dönemlerinden birine imza atıyor.

Fiyat hareketleri ve piyasa psikolojisi

Bitcoin’in 67.000 ila 68.000 dolar bandındaki mevcut fiyatı, ağ genelindeki ortalama maliyet olan 54.286 doların yüzde 21 üzerinde gerçekleşiyor. Geçmiş döngülerde, fiyatın bu “gerçekleşen fiyat” seviyesinin altına inmesi piyasanın dip yaptığına işaret ediyordu. Şu anda böyle bir durum yok, ancak bu aralığın giderek daraldığına dikkat çekiliyor. Son 15 ayda, fiyat ile gerçekleşen fiyat arasındaki prim yüzde 120’den yüzde 21’e geriledi.

Piyasa duyarlılığını ölçen “Fear and Greed” endeksi son bir ayda 8 ila 14 aralığında kalarak aşırı korku bölgesinde bulundu. Buna karşılık, bitcoin ETF’lerine Mart ayında 1 milyar doları aşan giriş gerçekleşti.

AdLunam’ın kurucu ortağı ve piyasa analisti Jason Fernandes, “Bitcoin’deki geri çekilmelerin yüzde 50 seviyelerine sıkışması, piyasada olgunlaşmanın göstergesi” ifadesini kullanarak, kurumsal katılımın ve derinleşen likiditenin volatiliteyi iki yönlü azalttığını belirtti.

ABD merkezli borsalardaki bitcoin fiyatı, diğer borsalara göre son dönemde iskontolu işlem görmeye başladı. Özellikle Coinbase Premium Endeksi’nin negatif bölgede kalması, Amerikan yatırımcının yüksek fiyatlardan yeniden piyasaya dönmediğine işaret etti.

Jeopolitik gelişmeler de bitcoin fiyatında dalgalanmalara neden oluyor. Son beş haftada, İran ile yaşanan gerilim sırasında fiyatın 65.000 ila 73.000 dolar arasında dalgalandığı, haber akışına bağlı olarak yatırımcıların pozisyon almak yerine kenarda durmayı tercih ettiği gözlemlendi.

Morgan Stanley, bu hafta piyasa ortalamasının oldukça altında bir ücretle bitcoin ETF’si için onay aldı. Bu yeni ürün, 6,2 trilyon doların yönetiminden sorumlu 16 bin finansal danışmanın erişimine açıldı ve doğrudan ETF yatırımı yapabilmeleri için bir kanal oluşturdu. Ayrıca, Strateji şirketinin öncelikli hisse ürünü de son dönemde yüz milyonlarca dolarlık giriş gördü.

CryptoQuant raporunda, İran ile gerilimin hafiflemesi halinde fiyatın 71.500–81.200 dolar aralığına sıçrama ihtimalinden bahsediliyor. Ancak genel tabloda, talepteki zayıflama dikkat çekiyor ve mevcut fiyat seviyesinin korunmasının tamamıyla ETF’ler ve yeni yatırımcı kanallarının satış tarafındaki baskıyı ne kadar absorbe edebileceğine bağlı olduğu vurgulanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

