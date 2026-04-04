Solana, Kuantum Bilgisayar Tehdidine Karşı Post-Kuantum Kriptografi İçin Testlere Başladı

Kripto para sektöründe son yıllarda hız, düşük işlem ücreti ve ölçeklenebilirlik gibi konular öne çıkarken, şimdi ise daha temel bir risk gündeme geliyor: Kriptografik güvenliğin kuantum bilgisayarlar nedeniyle sarsılması. Kuantum bilgisayarların matematiksel işlemleri mevcut bilgisayarlara kıyasla bambaşka bir hızda çözebilmesi, özellikle günümüzde yaygın olarak kullanılan şifreleme algoritmalarını tehdit ediyor.

Solana’dan Post-Kuantum Güvenlik Adımları

Yakın dönemde Google ve akademik çevrelerden gelen yeni araştırmalar, kuantum bilgisayarların ilerleyen yıllarda Bitcoin gibi pek çok ağın şifrelemesini dakikalar içinde kırabilecek potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu. Bu durum, blok zincir projelerini mevcut güvenlik mekanizmalarını gözden geçirmeye itiyor. Ethereum ağı bu olasılığa hazırlık çalışmalarını sürdürürken, Solana mevcut durumu bir adım öteye taşıyarak kuantum saldırılarına dayanıklı altyapı için girişimlere başladı.

Kriptografi alanında faaliyet gösteren Project Eleven, Solana Vakfı ile işbirliği yaparak post-kuantum güvenlik konseptini canlı ortamda test ediyor. Geliştirilen yeni dijital imza algoritmaları, klasik imzalara kıyasla çok daha büyük veriler içeriyor. Project Eleven CEO’su Alex Pruden, bu imzaların mevcut çözümlere göre yaklaşık 20 ila 40 kat daha fazla yer kapladığını ve bu nedenle işlem kapasitesini ciddi şekilde sınırladığını ifade etti.

Yapılan testlerde, post-kuantum algoritmalarının uygulandığı bir Solana ağının işlem yoğunluğunun bugünküne kıyasla yüzde 90’a varan ölçüde azaldığı görüldü. Bu durum, Solana’nın yüksek hız ve düşük gecikme temelli altyapısının temelinde önemli bir değişime yol açabilir. Proje, teknolojinin sadece uygulanabilirliğini değil, ölçek büyüdükçe karşılaşılacak performans sıkıntılarını da ortaya koymayı hedefliyor.

Kuantum Geleceğinde Solana Ağının Karşılaştığı Zorluklar

Solana, kriptografik yapısı gereği Bitcoin ve Ethereum’dan daha fazla riskle karşı karşıya kalabilir. Diğer büyük blok zincirlerinde cüzdan adresleri genellikle karmalaştırılmış açık anahtarlardan elde edilirken, Solana bu anahtarları doğrudan yayınlıyor. Bu fark, kuantum bilgisayarların saldırılarında tüm ağın savunmasız kalmasına yol açabilir.

Pruden, kuantum bilgisayarların herhangi bir Solana cüzdanını seçip özel anahtarı çözmeye çalışabileceğini belirtti.

Bu tehdide karşı bazı geliştiriciler, ağı tamamen değiştirmek yerine cüzdanların güvenliğini artırmayı hedefleyen pratik çözümler üzerinde duruyor. Bunlardan biri, Winternitz Vaults isimli ve kuantum ataklarına karşı daha dayanıklı olduğu düşünülen farklı bir kriptografi yaklaşımı. Bu tür uygulamalarda, kullanıcılar kendi cüzdanlarını şimdiden güven altına alabiliyor; böylece ağ genelinde köklü bir değişikliğe gerek kalmadan kademeli bir güvenlik artışı sağlanabiliyor.

Tüm bu zorluklara rağmen Solana, post-kuantum kriptografi konusunda test ağı kurarak alanda somut adım atan az sayıda projeden biri konumunda bulunuyor. Pruden, Solana Vakfı’nın bu konuda hızlı hareket ettiğini ve çözüm üretme konusundaki çabalarının önemli olduğunu vurguladı.

Pruden, “Gerçekten işler durumda bir post-kuantum imza testneti geliştirdik. Solana Vakfı’nın bu konuda aktif rol oynaması takdire değer” ifadesini kullandı.

Bugün kripto dünyasında bu çapta bir katılım ve test genellikle nadir görülüyor. Özellikle Ethereum gibi diğer büyük ağlar uzun dönemli kuantum planlarını tartışmakla birlikte, uygulamaya geçirilecek somut adımlar henüz yaygın değil.

Kuantum sonrası güvenliğe geçiş sürecindeki en büyük engel, teknik olduğu kadar sosyal boyut da taşıyor. Blok zincirinde yer alan uygulama geliştiriciler, ağ doğrulayıcıları ve kullanıcıların hepsinin sürece eşgüdümlü şekilde katılması gerekiyor. Aksi halde geçiş süreçlerinde kopukluklar yaşanabiliyor.