Kayıt Banner
DEFIWeb3

HypurrFi, olası alan adı korsanlığına karşı kullanıcıları uyardı

Bilmeniz Gerekenler

  • HypurrFi, internet sitesi aracılığıyla saldırı riski tespit edildiği için kullanıcıları uyardı.
  • Kredi platformu, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ve sosyal medya hesaplarının kontrol altında olduğunu paylaştı.
COINTURK
COINTURK

HypurrFi, kendi internet sitesi ve kredi platformuyla etkileşim kurulmasına karşı uyarıda bulundu. Şirket, alan adında meydana gelen potansiyel bir korsanlık girişimi üzerinde inceleme başlattığını duyurdu. Platformun kurucusu Androolloyd, X üzerinden kullanıcıları “hypurr.fi alan adının ele geçirildiği” ve kullanılmaması gerektiği yönünde bilgilendirdi.

İçindekiler
1 Kullanıcı güvenliğine yönelik önlemler ve uyarılar
2 Ana ağlarda yaşanan güvenlik sıkıntıları

Kullanıcı güvenliğine yönelik önlemler ve uyarılar

HypurrFi ekibi, mevcut durumda kullanıcı varlıklarının bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını açıkladı. Ayrıca sosyal medya hesaplarının hâlâ kendi kontrolleri altında bulunduğunu belirten platform, kullanıcıların uygulama ile herhangi bir etkileşime girmemesini istedi. Ekip, uygulamanın tekrar güvenli hale geldiğine dair bilgilendirmenin resmi kanallar aracılığıyla paylaşılacağını ifade etti.

HypurrFi, HyperEVM altyapısı üzerinde geliştirilmiş bir merkeziyetsiz finans protokolü olarak kredi alım-satım hizmetleri sunuyor. HyperEVM, perps işlemleri için uyumlu ve yüksek performanslı bir blokzincir altyapısı olarak yürütülüyor. HypurrFi’nin toplam kilitli varlık değeri yaklaşık 30 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ana ağlarda yaşanan güvenlik sıkıntıları

Alan adı korsanlığı, kripto sektöründe sıkça karşılaşılan bir sorun olmayı sürdürüyor. Bu tür saldırılar, en iyi denetlenmiş akıllı kontratlara ve zincir üstü güvenlik protokollerine sahip projelerde dahi güvenlik açıklarına yol açabiliyor. Saldırganlar, genellikle projelerin ana internet sitesini ele geçirerek cüzdan boşaltıcı veya zararlı kod parçaları ekleyebiliyor.

Geçtiğimiz ay, benzer bir saldırı başka bir projede yaşanmış ve BONKfun platformunun alanadı ele geçirilmişti. Saldırganlar, kullanıcıları dolandırmak amacıyla ana sayfa arayüzünü manipüle etmişti. Bu tür olaylar, özellikle merkeziyetsiz platformlarda toplulukların dikkatli hareket etmesinin önemini ortaya koyuyor.

DefiLlama verileri, merkeziyetsiz finans ekosisteminde toplam kilitli değer gibi temel göstergelerin güvenlik olaylarından doğrudan etkilenebildiğini ortaya çıkardı. Saldırıların ardından projeler, platformlarını geçici olarak askıya almak ya da kullanıcılarını önleyici tedbirler konusunda bilgilendirmek zorunda kalabiliyor.

Sektörde öne çıkan birçok DeFi protokolü ve kripto projesi, bu tür riskleri azaltmaya odaklanan ek önlemler uygulamaya başlamış durumda. Temel amaç, hem kullanıcıların varlıklarını korumak hem de sistemlere yönelik güveni güçlendirmek olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, kullanıcıların doğrulanmamış bağlantılar üzerinden işlemler gerçekleştirmemesi ve her zaman resmi duyuruları dikkate alması gerektiğine dikkat çekiyor. Alan adı güvenliği, özellikle büyük platformlarda, ekosistemin geneli için kritik bir başlık haline gelmiş durumda.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Google’ın kuantum araştırması sonrası Bitcoin güvenliği tartışmaya açıldı
Bir Sonraki Yazı Kurumsal yatırımcılar bitcoin talebini artırırken piyasa genelindeki satış baskısı sürüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano fiyatında kritik seviyeler test ediliyor: Yatay destek kırıldı, odak yeni dirençte
Cardano (ADA)
Chainlink fiyatı yatay seyrediyor: Yeni entegrasyonlarla ekosistem büyüyor
CHAINLINK (LINK)
Google’dan gelen rapor, kuantum bilgisayarların Bitcoin güvenliğini tehdit edebileceğini ortaya koydu
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin’in fiyat hareketleri ile Merkez Bankası politikaları arasındaki ilişki değişiyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Sıra Sizde! 285 milyon dolarlık hack olayının perde arkası, bilinmeyenleri ortaya çıktı
Güvenlik
Lost your password?