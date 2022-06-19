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Kripto Paralar Dibi Gördü Mü? Altcoinler Ne Zaman Yükselecek?

Tarihi günler, olağanüstü fiyat hareketleri ve daha fazlası! En büyük kripto para birimi için kısa vadeli beklentiler.
20:00
19 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para birimi pazar günü erken saatlerde %12’ye kadar tırmandı. Peki düşüş artık bitti mi? Cumartesi günü 17.600 dolara kadar düşen Bitcoin yazı hazırlandığı sırada zararlarının bir kısmını telafi etmişti. Ancak ne bir geri dönüşten söz etmek zor görünüyor. Yazı hazırlandığı sırada 19.780 dolardan alıcı bulan BTC için beklentiler neler?

Kripto Paralar Dibi Gördü Mü?

Bitcoin, rekor kıran bir düşüş dizisinden sonra kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte bugün rahat nefes alıyor. Analistler, toparlanmanın uzun sürmeyebileceği konusunda uyarıyor. Ethereum ise 881 dolara kadar düştükten sonra bugün yeniden 1000 doların üzerine çıktı. Avalanche’dan Solana’ya alternatif altcoinler de kazançlar elde etti.

Yükselişe rağmen, Bitcoin bu ay neredeyse %40 düştü ve Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %70 aşağıda bulunuyor. Kripto piyasası, özellikle hareketlerin büyütülebildiği hafta sonları, vahşi dalgalanmalarıyla bilinir ve son iki gün tam da bunu yaşıyoruz.

Altcoinler Ne Zaman Yükselecek?

Olumsuz görünüm devam ediyor. Parasal sıkılaşma, makro ekonomik gelişmeler ve kripto paraların yaşadığı krizler piyasaların çok daha şiddetli düşmesine sebep oluyor. CoinGecko’ya göre, Bitcoin hacmi 24 saatte 40 milyar dolara yaklaşırken, alım satım bu hafta sonu normalden daha yoğundu. Geçen Cumartesi ve Pazar, hacimler sırasıyla 25.6 milyar dolar ve 22.5 milyar dolardı.

Bitcoin’in Cumartesi günkü düşüşü, en büyük kripto para biriminin 2017’deki son boğa döngüsü sırasında ulaştığı ATH seviyesinin altına kadar devam etti. Yaklaşık 12 yıllık tarihi boyunca Bitcoin asla önceki döngü zirvelerinin altına düşmedi. Fairlead Strategies’in yönetici ortağı ve kurucusu Katie Stockton, 18.300 doların altında kapanışlar olursa 13.900 dolarlık desteğe kadar gevşemenin görülebileceğini söylüyor.

Federal Rezerv, 15 Haziran’da faizleri 75 baz puan artırdı. 1994’ten bu yana en büyük faiz artışı kripto paralar için çok talihsiz bir zamanda geldi. Daha da kötüsü merkez bankaları enflasyonu dizginlemek için bu yıl daha agresif mücadele edeceğini görüyoruz.

Three Arrows Capital büyük kayıplar yaşadı. Babel Finance da Celsius’un ayak izlerini takip etti. Geçtiğimiz ay yaşanan Terra krizinin ardından kesinlikle çok kötü günler gördük. Olağanüstü şartlar, olağan üstü fiyat hareketlerini de beraberinde getiriyor. Yatırımcıların bu dönemde çok daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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