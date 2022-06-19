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Enteresan şeyler oluyor, saldırıya uğradığını iddia eden altcoin yazı hazırlandığı sırada yüzde 20 artış yapıyor. Celsius (CEL) 0,62 dolara ulaştı ve birkaç gün önce ulaştığı 0,18 dibinden %300’ün üzerinde daha yukarıda bulunuyor. Peki saldırı iddialarının gölgesinde CEL neden yükseliyor. Uzmanlar neler düşünüyor?

Celsius (CEL)

Kullanıcı hesaplarını aniden dondurduğu için Celsius’a sorular sorulmaya devam ediyor. Kripto kışı tüm hızıyla devam ederken, hesap sahipleri içerideki varlıklarıyla ilgili endişe duymaya devam ediyorlar. Bu arada, bir analist, Celsius’a yönelik “iddia edilen” saldırı hakkında başka bir ileti paylaştı.

Popüler analist Plan C, Celsius’a yönelik iddia edilen saldırı hakkında yeni bir başlık paylaştıktan sonra bugün haberlerde yer aldı. İlk baskıda analist, FTX ve Alameda Research’ün Celsius’un ölümünü tetiklemek için komplo kurduğunu iddia etti. Peki neden Celsius’u bitirmek istiyorlar, bu öfkenin temelinde ne var?

Celsius Saldırısının Sebebi

Plan C yapılan saldırının sebebini de açıklıyor. Saldırı yapıldı çünkü Celsius‘un CEO’su Mashinsky, Terra yatırımından erken ayrılmaya karar verdi. Aksine, FTX ve Alameda bu süreçte tutundu ve ciddi miktarda para kaybetti. İkinci paylaşımda Plan C Celsius’a karşı komplo kurmak için Cory Klippsten, Mike Alfred ve hatta 3AC’den alıntı yaptı. Analist, Swan Bitcoin CEO’su Cory Klippsten’in Terra’nın kazasından sonra Celsius çevresindeki korkuyu nasıl körüklediğine dikkat çekti.

Klippsten, Celsius hakkında olumsuzluk ve korku yaratmak için “100’lerce olumsuz” paylaşım yaptı. Plan C, “Celsius müşteriler platformdan kaçmaya başladı ve onun projesine kaydoldu” böylece Klippsten korkuyu lehine kullanabilmek için Celsius’u açık bir şekilde hedef koydu. Aslında, analiste göre, Mike Alfred “kanıt olmadan” iflas söylentileri yaymaya başladı. Hatta Celsius’tan “(çöküşün eşiğinde) bir Ponzi” olarak bahsetti. Plan C, Alfred ve Klippsten’in muhtemelen sosyal medya korkusunu tetiklemek için birlikte komplo kurduklarını iddia etti.

Plan C şunları söyledi;

“Alameda (FTX), Jump Capital ve Three Arrows Capital için iddia edilen mükemmel devam eden intikam fırsatı”

Ancak hepsi bu kadar değil. Klippsten’in stETH’nin de-peg’ini kaldırmaya başladığında Celsius korkusunun yaymaya başladığını söylüyor. Plan C, Alameda, 3AC ve Jump Capital’in, lending şirketine karşı büyük bir kinlerinin olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle, stETH varlıklarını ayırmak için yeterli sebepleri vardı, bu da onların ayrılmasına neden oldu. Büyük tasfiyeler nedeniyle, stETH de-peg Celsius için komplikasyonlar yaratmaya başladı.

Altcoin Yüzde 20 Yükseldi

Plan C, Celsius’a yönelik bir öneriyle iddiaları sonlandırdı.

“Celsius, topluluklarına ETH2 sözleşmesine çok fazla ETH koyarak ve çok büyük bir STETH pozisyonu alarak hata yaptıklarını açıklamalı. Herkesin Ethereum’unu geri alacağı ETH Birleşmesine kadar beklemenin kullanıcılarının yararına olduğunu açıklamalılar”.

Analist tarafından ortaya atılan iddia “yapay bir korkuya” işaret ediyor. Celsius için en kötü günler artık geride kalmış olabilir. CEL fiyatının da tüm bu sebeplerden yeniden yükselmeye başladığını söyleyebiliriz. Fakat henüz netleşmeyen bazı detaylar var. Celsius bu hafta boyunca attığı adımlarla kendisini ne kadar zarara soktu? Bu saldırının ona faturası ne oldu? Hatasının bedelini ödeyebilecek kadar likit varlığı bulunuyor mu? Bu sorular cevap bulduğunda CEL fiyatı hızla aşağıya düşebilir. Mevcut seviyeden alım yapmak tüm bu sebeplerden riskli görünüyor.

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