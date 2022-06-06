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Kripto Para Piyasası Yükselişte: Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!

Kripto para piyasası, Bitcoin'deki değer artışları ile birlikte yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.
09:57
6 Haziran 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydetmeye başladığı yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 31.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %4,5’lik bir değer artışı kaydetti ve 1.875 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,33 trilyon dolara ulaştı. Kripto para piyasasındaki volatilite de son günlerde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortlama 800 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Cardano (ADA)

Bitcoin’in günün erken saatlerinde kaydettiği yükseliş hareketleri ile birlikte piyasadaki çoğu kripto para birimi, değer artışlarına hız kazandırdı. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çift haneli bir değer artışları kaydetmeye başladı. Son 24 saatte ortalama %12’lik bir değer artışı kaydeden ADA, 0,63 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. ADA, kaydettiği bu son yükseliş hareketlerinin ardından CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar arasında yer aldı.

Avalanche (AVAX)

Terra krizi ve kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle son haftalarda güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan AVAX, geçen hafta içerisinde 22 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından günün erken saatlerinde yönünü yeniden yukarı çevirdi. AVAX, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %12’ye yakın bir yükseliş hareketi kaydederek 27 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kaydettiği bu yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte AVAX da CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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