Devam eden ayı piyasası neden düşündüğünüzden çok daha iyi olabilir yazımızda bunu açıklamak için güncel verilerden yararlanacağız.

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Kripto para birimleri, Terra fiyaskosunun ardından son birkaç haftadır acımasız bir düşüşten zarar gördü. Ancak son iki hafta, tasarruflarının önemli bir kısmını kaybettikleri için yatırımcılar adına özellikle daha da kötü geçti. Bununla birlikte, düşüş eğilimi henüz gelişmekte olan varlık sınıfının bir parçası olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

Bu nedenle, geçmişin örnekleri göz önüne alındığında, devam eden ayı piyasası ne kadar şiddetli ona bir bakacağız.

Çimler Düşündüğünüzden Daha Yeşil

Devam eden düzeltme süreci göz önünde bulundurulduğunda, kripto piyasasının %60’tan fazla düştüğünü, yazının yazıldığı sırada 3,07 trilyon dolardan 1,23 trilyon dolara düştüğünü gördü. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatları en yüksek seviyelerinden yaklaşık %60 düştü ve birçok küçük varlık da %80’in üzerinde düştü. Çoğu varlık için zincirleme faaliyet aynı akıbete tanık oldu ve birçok yatırımcıyı endişe içinde bıraktı.

Bununla birlikte, belirli zincir üstü göstergeler, kripto piyasasının mevcut düşüş eğiliminin geçmiş ayı piyasaları kadar acımasız olmayabileceğini öne sürüyor. Analitik firması IntoTheBlock’un araştırma başkanı Lucas Outumuro, 4 Haziran’daki bir blog yazısında bu bakış açısını öne sürdü. Ayrıca, kilit göstergelere uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, bu sefer diğer ayı piyasalarından farklı olabileceğini belirtti.

Peki Şimdi Farklı Olan Ne?

Kripto piyasası, daha derin ayı piyasalarına sahip olduğu ve birkaç yıl sonra daha da güçlendiği hep karşımıza çıkan bir durumdu ve başlangıcından bu yana ciddi düşüşler de yaşadı.

IntoTheBlock şu açıklamayı yaptı;

“Kripto ayı piyasalarında %80+’lik çöküşler temel bir unsur, ancak gelecekte daha az keskin kayıplar için yapılması gereken argümanlar var. Birkaç temel göstergeyi düşünün. Örneğin işlem ücretleri burada (2021-2022) önceki ayı piyasalarına göre (2017-2018) daha az düştü.”

Ek olarak şunlar da belirtildi;

“Talebin yüksek bir kısmı spekülasyondan geldiğinden, ayı piyasalarında alım satım duyarlılığı azaldıkça işlem ücretlerinin ciddi şekilde düşmesi normal.”

Bitcoin, Mayıs 2018’deki 130.000$’a kıyasla, Mayıs 2022’de günlük işlem ücretleri ortalama 500.000 doların üzerinde seyrediyor. Ethereum ve diğer kripto varlıkları da aynı modeli yansıtıyor. Aslında, bu varlıkların, önceki ayı piyasalarıyla karşılaştırıldığında, zincir üstü aktivitelerinde daha az belirgin düşüşlere sahip durumda oldukları da belirtildi.

Başka bir göstergeye geçersek, Bitcoin ve Ethereum, devam eden fiyat hareketinden bağımsız olarak geliştirme faaliyetlerinde tutarlı bir ilerleme gösteriyor. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, Bitcoin ağına taahhütler son iki yılda %50’nin üzerinde arttı.

Gösterge, kripto pazarında olumlu bir büyüme işareti sergiliyor, yani bu ağların sürekli iyileştirilmesine küresel olarak katkıda bulunan geliştiricilere güveniyor.

İkiye Katlandı

Hem BTC hem de ETH HODLers, ilgili ekosistemin büyümesine yardımcı olmak için hayati bir rol oynadı. Uzun vadeli ufuklara sahip yatırımcılar, ayı piyasalarında varlıklarını büyüttüler.

Bir yıl veya daha uzun süredir ellerinde BTC tutan adreslerin sahip olduğu Bitcoin yüzdesinin de önceki ayı piyasalarına göre genişlediği yine açıklamalar arasında kendisine yer buldu.