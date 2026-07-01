Kripto destekli siyasi harcamalarda yeni perde açıldı! Colorado yarışında hangi detay öne çıktı?

Colorado’nun 8. Kongre bölgesinde Demokrat Parti adaylığını kazanan Manny Rutinel, kasım ayındaki seçime kripto sektörüne yakın bir siyasi eylem komitesinin desteğiyle gidecek. Ön seçim sonuçlarına göre Rutinel oyların %61,7’sini alırken, Shannon Bird %33,6’da kaldı.

Ön seçimde dikkat çeken destek

Seçim sürecinde You Can Push Back Super PAC, Rutinel lehine medya harcamaları yaptı. Söz konusu komitenin, Ripple Labs kurucu ortaklarından Chris Larsen’in sağladığı 3,5 milyon dolarlık destekle hareket ettiği, ön seçim öncesinde ise Rutinel’in kampanyasını desteklemek için 1 milyon dolar harcadığı aktarıldı.

Rutinel, Coinbase bağlantılı Stand With Crypto tarafından “kriptoyu güçlü biçimde destekliyor” şeklinde derecelendiriliyor. Bu değerlendirme, stabilcoinler, piyasa yapısı ve düzenleyici netlik başlıklarında verdiği yanıtlara dayanıyor. Stand With Crypto, ABD’de dijital varlıklara yönelik siyasi tutumları izleyen bir savunuculuk oluşumu olarak biliniyor.

Seçmenler, kripto alanında ciddi yolsuzluk iddialarını ve üst düzey kamu görevlilerinin kar elde ettiği bir ortamı gördü. Buna karşılık sıradan insanlar kayıplar ve dolandırıcılık riskleriyle karşı karşıya kaldı.

Kripto harcamaları seçim gündeminde

Coinbase, Kongre yarışlarında kriptoya yakın gördüğü Demokrat ve Cumhuriyetçi adayları destekleyen Fairshake PAC’ın da önemli bağışçıları arasında yer alıyor. Bu yapı, son dönemde ABD seçimlerinde dijital varlık politikaları üzerinden etkisini artıran en görünür siyasi ağlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kamu yararı savunuculuğu yapan Public Citizen, salı günü yayımladığı değerlendirmede kripto sektörünün 2026 ABD seçimlerini etkilemek amacıyla şimdiye kadar yaklaşık 189 milyon dolar katkı sunduğunu bildirdi. Bu katkıların büyük bölümünün siyasi eylem komiteleri üzerinden yapıldığı belirtildi.

Bazı uzmanlar, sektörün 2024’te izlenen stratejiye benzer bir yol izlediğini düşünüyor. Buna göre kriptoya yakın grupların, kendi bakış açılarına göre dijital varlıklara daha sıcak yaklaşan siyasetçilerin seçilmesi için harcamalarını sürdürmesi bekleniyor.

Washington üzerindeki etki tartışması büyüyor

Americans for Financial Reform bünyesinde kripto ve finansal teknoloji alanında yardımcı direktör olarak görev yapan Mark Hays, seçmenlerin kripto şirketleri için ayrıcalık değil, diğer finans kuruluşlarıyla benzer kurallar istediğini söyledi. Hays, sektöre ilişkin düzenlemelerin bağışlar yoluyla şekillendirilmesinin seçmende rahatsızlık yarattığını vurguladı.

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Anna Kelly ise salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile ailesinin çıkar çatışmasına girmediğini ve girmeyeceğini savundu.

Kamuoyu yoklamasının bulgularında Demokrat, Cumhuriyetçi ve bağımsız seçmenlerin çoğunluğunun, kriptoyla bağlantılı yasal düzenlemelerin sektör bağışlarından etkilenmesinden kaygı duyduğu görüldü. Americans for Financial Reform, seçmenlerin kripto sektörünün makul ve açık kurallarla düzenlenmesi gerektiği görüşüne yakın durduğunu belirtti.