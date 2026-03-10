Kraken’ın xStocks Platformunda xPoints Programı Kullanıcıları ve Piyasayı Hareketlendirdi

Kraken geçtiğimiz günlerde xStocks platformunda xPoints isimli ödül programını başlatarak, tokenlaştırılmış hisse senetleri piyasasına yeni bir dinamik getirdi. ABD merkezli bir kripto para borsası olan Kraken, uzun süredir spot ve türev işlemlerindeki hacmiyle sektörün önde gelen oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. xStocks bölümü ise halka açık şirket hisselerinin dijitalleşmesi ve ikinci piyasada alım satımına imkan sağlamayı hedefliyor.

Ödül Sistemi ve Yönetişim İpuçları

xPoints sistemi ile kullanıcılara, tokenlaştırılmış hisse senetleri betasına katılım, KYC doğrulaması ve likidite sağlama gibi aktiviteler karşılığında ödül puanları veriliyor. Yenilikçi referral, yani davet sistemiyle, kullanıcılar davet ettikleri kişilerin katılımı ölçüsünde ekstra puan kazanıyor. Sistemin, platformun resmi yayına geçmesi öncesinde kullanıcı tabanını hızlıca büyütmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ayrıca, kullanım koşullarının bir satırında xPoints biriktirenlerin, gelecek dönemde platform yönetişimine katılım olasılığına işaret ediliyor. Söz konusu ifade, doğrudan bir token taahhüdü oluşturmasa da, yönetişim ile ilişkilendirilmesi kripto ekosisteminde tipik olarak olası bir token planı şeklinde yorumlanıyor.

Hyperliquid Örneği ve Spekülasyonlar

Piyasada gözler, Hyperliquid borsasının kısa süre önce uyguladığı programa çevrilmiş durumda. Hyperliquid’in HYPE tokenı öncesinde başlatılan benzer ödül sistemiyle, katılımcılar önemli miktarlarda token kazanmıştı. Şu anda HYPE yaklaşık 30 dolardan işlem görürken, Arthur Hayes’in yakın zamanda açıkladığı 150 dolarlık fiyat hedefi de piyasada dikkat çekiyor. Hyperliquid örneği nedeniyle, Kraken’ın xPoints’i sonrasında potansiyel bir token (piyasada konuşulan isimlerle KRAK veya XSTX) çıkarabileceği öne sürülüyor. Ayrıca, olası tokenın işlem hacmiyle ilişkili getiri veya komisyon indirimi gibi avantajlar sunabileceği iddiaları da gündemde. Ancak şu ana kadar böyle bir adım resmen doğrulanmadı.

xStocks ve Likidite Stratejisi

Kraken, xStocks ile özellikle Nasdaq hisselerinin tokenlaştırılmış sürümlerini regüle şekilde listelemeyi hedefliyor. Yakın zamanda duyurulan Nasdaq ile iş birliği, platforma ABD borsasında işlem gören şirket hisselerini dijital varlık biçiminde sunma altyapısı kazandırdı. xPoints programı ise, kurumsal yatırımcıların aktif olmasından önce perakende kullanıcıların platforma likidite sağlamasını teşvik ediyor. Bu sayede, yeni işlem platformlarının tipik likiditesizlik sorununu aşmayı planlıyor. Geçmişte birçok yeni platformda likidite eksikliği nedeniyle kurumsal hareketlilik sınırlı kalmıştı; bu sebeple erken aşamada perakende faaliyet kritik rol üstleniyor.

Kraken’ın açıklamasına göre, xPoints programı sonrası borsanın Pro platformundaki işlem hacminde yaklaşık yüzde 14’lük bir artış görüldü. Kullanıcıların, potansiyel bir “snapshot” veya ileride yapılabilecek bir ödül/airdrop için platforma daha fazla sermaye aktardığı gözlemlendi.

Belirsiz Alanlar ve Beklentiler

Kraken şu ana kadar bir token ihraç edeceğini net olarak duyurmadı. Programın sadece ödül ve teşvik odaklı kalması da mümkün. Yönetişim vurgusu, airdrop dışında farklı bir mekanizmayı da işaret edebilir. Bununla birlikte xStocks platformunun tamamen faaliyete geçmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) onayı gerekiyor; bu süreç ve kesin lansman takvimi ise 2027 olarak planlanıyor.

Genel tabloya bakıldığında, puan programı ile yüksek düzeyde spekülasyonun teşvik edildiği, ancak nihai karar için resmi bir taahhüdün sunulmadığı görülüyor. İşlem hacmindeki kayda değer artış, kullanıcıların ve piyasanın potansiyel gelişmeler için pozisyon aldığına işaret ediyor.