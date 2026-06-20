İtalya merkezli Conio, AB genelinde kripto hizmeti sunmak için MiCAR lisansını aldı

İtalya merkezli fintech şirketi Conio, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi olan MiCAR kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcısı lisansı aldı. Böylece şirket, 30 Haziran 2026’da sona erecek geçiş dönemi öncesinde Birlik genelinde lisansını tamamlayan son kuruluşlardan biri oldu.

MiCAR takvimi daralıyor

Conio’ya verilen onay, İtalya’nın piyasa düzenleyicisi Consob ile İtalya Merkez Bankası’nın incelemelerinin ardından geldi. Lisans; dijital varlıkların saklanması, transferi ve yatırımcılara sunulmasını kapsıyor. Şirketin arkasında İtalya’nın büyük finans kuruluşları arasında yer alan Poste Italiane ile Banca Generali bulunuyor. Bu yapı, Conio’ya geleneksel bankacılık kanalları üzerinden doğrudan erişim imkanı sağlıyor.

MiCAR geçiş süreci 30 Haziran 2026’da sona erecek. Bu tarihten sonra CASP yetkisi bulunmayan şirketler, Avrupa Birliği içinde kripto hizmeti veremeyecek. Aralık 2024’ten bu yana tam olarak uygulanan düzenleme, AB üyesi ülkelerde daha önce farklı biçimlerde yürürlükte olan ulusal çerçevelerin yerini alan ortak bir sistem kurdu.

30 Haziran 2026, ulusal geçiş düzenlemeleri altında faaliyet gösteren şirketler için kesin bir eşik olarak görülüyor.

Mart 2026 başı itibarıyla ESMA’nın geçici kayıt listesinde 20 ülkede faaliyet gösteren 169 yetkili sağlayıcı yer aldı. Sektörde bankaların ağırlığı dikkat çekiyor. Nisan 2026 verilerine göre verilen 177 lisansın 36’sı bankalara ait oldu. Bu oran, toplam yetkilendirmelerin yaklaşık yüzde 20’sine karşılık geliyor.

Conio lisansı nasıl kullanmayı planlıyor

Conio Üst Yöneticisi Christian Miccoli, lisansı dijital varlıkların düzenlenmiş yatırım portföylerine entegrasyonu açısından stratejik bir adım olarak değerlendirdi. Miccoli, dijital varlıkların hem değer saklama hem de finansal ve teknolojik rekabet açısından önem taşıdığını belirterek, İtalya’nın yenilik üretebilen güçlü kuruluşlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Christian Miccoli, dijital varlıklar gibi stratejik bir alanda İtalya’nın yenilik geliştirebilen güçlü kurumlara dayanmasının gerekli olduğunu belirtti.

Şirket, lisanslı faaliyetlerini üç ana alanda konumlandırdı. Bunlar, Conio’nun mobil uygulamasını kullanan bireysel yatırımcılar, beyaz etiketli kripto çözümleri arayan banka ve fintech şirketleri ile tokenizasyon ve dijital varlık yönetimiyle ilgilenen kurumsal müşteriler olarak sıralandı.

Mini sözlük: Beyaz etiketli kripto çözümü, bir teknoloji sağlayıcısının geliştirdiği altyapının başka bir kurum tarafından kendi markasıyla sunulmasına imkan veren modeldir. Tokenizasyon ise bir varlığın dijital temsilinin blokzincir tabanlı sistemlerde oluşturulması anlamına gelir.

Şirket açısından en dikkat çekici alanın beyaz etiket modeli olduğu aktarılıyor. Bu model sayesinde Poste Italiane ve Banca Generali, kendi platformlarını sıfırdan kurmadan müşterilerine düzenlenmiş saklama ve alım satım hizmetleri sunabilecek. İki kurum yalnızca hissedar değil, aynı zamanda potansiyel dağıtım ortağı konumunda bulunuyor.

Avrupa’da bankalar hız kazanıyor

Conio, lisans yarışı içinde olan tek şirket değil. Singapur merkezli ödeme şirketi Triple A, Mayıs 2026’da Fransa’nın AMF kurumundan CASP lisansı aldı. Şirket, hem Ödeme Kuruluşu lisansına hem de CASP lisansına sahip Fransa’daki iki kuruluştan biri olduğunu açıkladı. Yetkilendirmenin AB ve Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki 30 ülkeyi kapsadığı belirtildi.

İspanya’nın büyük bankaları da benzer adımlar attı. BBVA, Temmuz 2025’ten bu yana kripto hizmeti sunuyor. Santander bünyesindeki Openbank, Eylül 2025’te Almanya’da hizmet başlattı. CaixaBank ise Nisan 2026’da CASP lisansını aldı. Avrupa’daki tablo, geleneksel finans kuruluşlarının düzenlenmiş kripto pazarına son tarih gelmeden girmeye çalıştığını gösteriyor.