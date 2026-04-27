İşletmeler arası stablecoin ödemeleri 2035’te 5 trilyon dolara çıkacak

Fintek analiz şirketi Juniper Research tarafından yayımlanan yeni rapora göre, küresel ölçekte işletmelerin aralarında yaptığı stablecoin ödemelerinin toplam hacmi 2035 yılına gelindiğinde 5 trilyon dolara ulaşacak. Analizlere göre; bu seviye, 2024 yılı için öngörülen 13,4 milyar dolarlık mevcut hacmin 373 katına denk geliyor.

Stablecoin büyümesinin nedenleri

Raporda, stablecoinlerin giderek daha fazla işletmeler arası uluslararası ödemelerde, hazine işlemlerinde ve tedarik zinciri ödemelerinde tercih edildiği vurgulandı. Stablecoinlerin programlanabilir yapısı ve günün her saatinde hızlı işlem onayı sunabilmesi sayesinde, klasik bankacılık sistemlerine oranla önemli avantajlar sağladığı belirtiliyor.

Juniper Research, geleneksel finansal sistemdeki verimsizliklerin stablecoinlerle aşılabildiğine dikkat çekiyor. Özellikle sınır ötesi işlemlerde stablecoinlerin operasyonel süreçleri kolaylaştırarak kurumların maliyetlerini düşürebileceği değerlendiriliyor.

Stablecoinlerin ödeme altyapısının yerini almadığı, bunun yerine avantaj sağladığı alanlarda benimsenmeye başlandığı vurgulandı. Analist Jawad Jahan, “Sınır ötesi B2B alanı, stablecoinlerin avantajlarının en belirgin olduğu ve sürdürülebilir hacim büyümesinin beklendiği segment” diyerek, bu alanda gelecek yıllarda hareketliliğin yüksek olacağını aktardı.

Öngörülen pazar büyüklüğü ve yönelimler

Firmanın tahminlerine göre, 2035’te stablecoin işlemlerinin toplam değerinin yüzde 85’i işletmeler arası ödemelerden kaynaklanacak. Böylece, değeri geleneksel paralara sabitlenen bu dijital varlıklar, spekülatif yatırım aracından kurumsal ödeme altyapısının temel katmanına dönüşme yolunda ilerleyecek.

Analistler, stablecoin çıkarıcılarının bu değeri yakalayabilmek için kurumsal entegrasyonlara ve hazine iş birliklerine odaklanması gerektiğini ifade ediyor.

Ayrıca Juniper Research raporu, stablecoinlerin artan şekilde klasik bankacılık kanallarında “bozucu” bir etki oluşturduğuna da dikkat çekiyor. Bu durumun, geleneksel havale ağlarında orta ve uzun vadede değişime yol açabileceği düşünülüyor.

Diğer araştırmalardan beklentiler

Blockchain analiz şirketi Chainalysis de son araştırmasında, stablecoinlerin küresel finans ekosisteminin temel katmanı olma yolunda hızla ilerlediğini ileri sürdü. Kuruma göre, stablecoin işlemlerinin toplam hacmi 2035’e kadar 719 trilyon dolara ulaşabilir.

Chainalysis, kripto paraların yeni nesil için varsayılan ödeme yöntemi haline gelmesinin ardından artık “stablecoinler geleneksel finansal sistemle rekabet edecek mi” sorusunun değil, “bu dönüşümün ne kadar hızla gerçekleşeceğinin” tartışıldığını belirtiyor.

Rapora göre, stablecoinlerin 24 saat boyunca kesintisiz işlem avantajı ve programlanabilirliği onları işletmeler arası uluslararası para transferlerinde öne çıkarıyor. Geleneksel finans altyapıları üzerindeki baskının ise zamanla daha da artacağı öngörülüyor.