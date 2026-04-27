QCP Capital analistlerinin 27 Nisan kripto para değerlendirmesi

  • QCP: CME'de 82 bin dolar seviye civarında bir boşluk bulunuyor, bu da burayı yön teyidi için izlenmesi gereken kilit alan haline getiriyor.
  • Muhteşem yedilinin 5’i ilk çeyrek kazanç raporlarını bu hafta açıklayacak. Ayrıca Fed toplantısı ve PCE raporu da bu hafta. Yani volatilite kesin.
  • QCP: FOMC toplantısının büyük ölçüde sakin geçmesi beklenirken, kazançlar İran çevresindeki gerginliğin tırmanmasından bu yana ABD teknoloji sektörüne yönelik risk iştahının ilk anlamlı testi olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Piyasalara farklı pencerelerden bakabilmek için bu tarz değerlendirmelere göz atmak önemli. Yazı hazırlandığı sırada BTC 76.400 doları test ediyor ve günlük dibini saatlerde ilerledikçe aşağı çekti. Hafta sonu yaşanan dalgalanmanın ardından yaklaşan Fed toplantısı ve müzakerelerin tıkandığına dair haberler duyarlılığı etkiliyor. Peki QCP Capital analistleri güncel durumu nasıl değerlendiriyor?

1 QCP kripto para değerlendirmesi
2 Önümüzdeki günler önemli

QCP kripto para değerlendirmesi

ABD-İran görüşmeleri son hafta sonunda da gerçekleşemedi. Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde meydana gelen silahlı saldırı ABD siyasetiyle ilgili riskleri yatırımcılara bir kez daha hatırlattı. Asya piyasa açılışında toparlanan BTC Araghchi’nin Başkan Putin ile görüşmek üzere Rusya’ya geldiği haberlerinin ardından zayıflarken açıklamaların tonu sertleştikçe desteğe geriledi.

“Manşetlerdeki dalgalanmaya rağmen, BTC bu ay %14’ün üzerinde artışını sürdürüyor; bu artış, toplamda yaklaşık 2,11 milyar dolar tutarında spot ETF girişlerinin dokuz seans üst üste devam etmesiyle destekleniyor.

Strategy de birikimini sürdürerek, yalnızca Nisan ayında 3,8 milyar dolardan fazla BTC ekledi.

Genel yapı olumlu olmaya devam ediyor, ancak teyit şart.”

Nedir bu teyit? Analistler bu hareketin bir boğa tuzağı mı yoksa daha kalıcı bir toparlanma mı olacağına 82 bin dolardaki tepkiye göre karar verecek.

CME’de bu seviye civarında bir boşluk bulunuyor, bu da burayı yön teyidi için izlenmesi gereken kilit alan haline getiriyor.

Konumlandırma da sıkışmaya yer bırakıyor. BTC perpetual fonlama oranları geçen hafta boyunca negatif seyretti, zımni volatilite düşmeye devam ederken risk tersine dönüşleri aşağı yönlü eğilimi azalmış durumda. BTC 25SEP26 90k call opsiyonlarındaki dikkat çekici akışlar, yukarı yönlü pozisyona kademeli bir dönüşe işaret ediyor.”

Önümüzdeki günler önemli

Muhteşem yedilinin 5’i ilk çeyrek kazanç raporlarını bu hafta açıklayacak. Ayrıca Fed toplantısı ve PCE raporu da bu hafta. Yani volatilite kesin ve İran gündeminin yönü sürekli değiştiğinden tüm bunları birleştirdiğimizde her iki yöne büyük hareketler görmek mümkün diyebiliriz. Makro cephede kripto paralar lehine bir şey görmeyi beklemiyoruz fakat kazanç raporları hissiyatı besleyebilir çünkü geçen haftaki raporlar beklenti üstüydü.

FOMC toplantısının büyük ölçüde sakin geçmesi beklenirken, kazançlar İran çevresindeki gerginliğin tırmanmasından bu yana ABD teknoloji sektörüne yönelik risk iştahının ilk anlamlı testi olacak. Piyasa duyarlılığı devam ederse, BTC’nin toparlanma yolunda hala inandırıcı bir seyri olabilir. Aksi takdirde, 82 bin seviyesi bir sıçrama tahtası olmaktan ziyade bir kez daha direnç seviyesi olarak ortaya çıkabilir.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
