IMF’den tokenizasyon uyarısı: Geleneksel finans ve kripto piyasaları için yeni riskler gündemde

Uluslararası Para Fonu (IMF), tokenizasyonun yalnızca teknik bir yenilikten ibaret olmadığına, finansal piyasaların yapısını kökten değiştirme potansiyeline sahip bulunduğuna dikkat çekti. Bu kavram, gerçek varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesini ve anında yer değiştirebilmesini sağlıyor. IMF’ye göre, bu sayede hem kripto dünyasında hem de klasik finans sisteminde önemli gelişmeler yaşanabilir.

Blokzincir tabanlı işlemler ve kolaylaşan piyasa süreçleri

Tokenizasyon sayesinde para, tahvil ve fon gibi varlıklar paylaşımlı blokzincir platformlarına taşındığında, işlemler anlık olarak tamamlanabiliyor. Bu durum aracılara olan ihtiyacı azaltırken, geleneksel piyasalarda görülen gecikmelerin de önüne geçiyor. Finansal sistemde “atomik takas” olarak adlandırılan bu yaklaşım, likidite yönetimi süreçlerini gerçek zamanlı hale getiriyor.

IMF, bu değişimin karşı taraf riskini düşürebileceğini savunurken, şirketlerin likiditeyi daha hızlı ve etkili şekilde düzenlemeye zorlanacağını ifade etti. Ancak bu alandaki yenilikler, yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle stresli piyasa dönemlerinde, beklenmedik satış dalgalarının ve fiyat hareketlerinin saniyeler içinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Düzenleme ihtiyacı ve potansiyel riskler

IMF raporunda, blokzincir üstündeki varlıkların yönetilmesinin yasal olarak netleşmiş kurallara ve güçlü yönetişim mekanizmalarına dayalı olması gerektiğine vurgu yapıldı. Raporda görüşlere yer verilirken:

“Piyasalarda yaşanacak stres olayları çok daha hızlı gelişebileceğinden, tokenizasyon döneminde istikrarın korunması için güçlü yasal ve yönetişim altyapısı oluşturulması büyük önem taşıyor.”

Finansal dünya ile kripto ekosistemi arasındaki en önemli köprülerden biri olarak sabit coinler öne çıkıyor. Sabit coinler, itibari para birimlerine endeksli değerleriyle, tokenleşmiş platformlarda yaygın bir takas aracı olma potansiyeli taşıyor. Ancak, bu varlıkların güvenilirliği, rezervlerinde bulunan varlık ve hızlı geri ödeme sistemlerinin sağlamlığına bağlı. Baskı altında ise, ani talep artışlarında sorunlar yaşanabilir.

Akıllı sözleşmelerin otomatik olarak marj çağrısı veya tasfiye süreçlerini başlatabilmesi de piyasadaki ani düşüşleri hızlandırabilir. Özellikle kripto piyasalarında kısa sürede yaşanan sert satışlar, bu teknolojik altyapının hızından kaynaklanabiliyor.

Tokenize edilmiş varlıkların coğrafi sınır tanımadan hareket edebilmesi ise düzenleyici kurumların gözetimini güçleştiriyor. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde, sermaye çıkışı ve para ikamesi gibi endişeler daha fazla gündeme geliyor.

IMF, finansal altyapıda parçalanmanın derinleşmemesi adına daha net yasal düzenlemeler ve uluslararası işbirliği gerekliliğine işaret ediyor. Bu temel unsurlar sağlanmadığı sürece, tokenizasyonun beklenen verimlilik artışını getirmekten ziyade, sistemde dağınıklığa yol açabileceği ifade ediliyor.

Blokzincir üzerine taşınan gerçek dünya varlıklarının toplam büyüklüğü son yıllarda hızla artış gösterdi. DeFiLlama’nın verilerine göre bu alandaki varlıkların toplam değeri 23 milyar doları aştı. Sabit coinler hariç tutulduğunda ise çoğunlukla tokenize altın ve para piyasası fonları öne çıkıyor.