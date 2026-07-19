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HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE’da 64 ila 68 dolar direnci, yön arayışında belirleyici oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HYPE'da 64 ila 68 dolar bandı, yön tayini için kritik direnç olarak öne çıktı.
  • 📉 Alıcılar $HYPE'da 58 ila 59 dolar desteğini korumaya çalışırken 53 ila 50 dolar alt bölgesi de izleniyor.
  • 📊 Hyperliquid geçen ay 266 milyar dolarlık sürekli vadeli işlem hacmine ulaştı.
  • 🧭 Haziran zirvesi sonrası teknik görünüm karışık kalırken kırılım için hacim teyidi bekleniyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Hyperliquid ekosisteminin tokenı HYPE, son düzeltmenin ardından kritik teknik seviyeler arasında sıkışmış görünüyor. Kısa vadede 58 ila 59 dolar bandı destek bölgesi olarak izlenirken, 64 ila 68 dolar aralığı ise yükselişin yeniden güç kazanıp kazanmadığını gösterebilecek ilk önemli direnç alanı olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Destek bölgesi teknik olarak öne çıktı
2 64 ila 68 dolar aralığı ilk büyük sınav olarak izleniyor
3 Türev hacminde büyüme sürüyor
4 Göstergeler karışık sinyal veriyor

Destek bölgesi teknik olarak öne çıktı

Kripto analisti CryptoPatel, HYPE için üç günlük grafikte 59 dolar çevresine dikkat çekti. Bu bölge, yükseliş yönlü order block, fair value gap ve 0.382 Fibonacci düzeltme seviyesiyle çakıştığı için teknik açıdan yakından izleniyor. Birden fazla göstergenin aynı seviyeye işaret etmesi, bu alanın piyasa katılımcıları açısından daha önemli hale gelmesine yol açıyor.

Mini sözlük: Fair value gap, fiyatın çok hızlı hareket ettiği ve işlem yoğunluğunun sınırlı kaldığı boşluk benzeri alanı ifade eder. Order block ise yatırımcıların geçmişte yoğun alım veya satım yaptığı bölgeyi tanımlamak için kullanılır.

HYPE bu kümenin üzerinde tutunabildiği sürece toparlanma denemesinin teknik zemini korunabilir. Buna karşılık 58 doların altına net bir sarkma yaşanması halinde 53 ila 50 dolar bandı daha güçlü bir alt destek alanı olarak gündeme gelebilir.

64 ila 68 dolar aralığı ilk büyük sınav olarak izleniyor

Haziran zirvesinden sonra geri çekilen HYPE için asıl kısa vadeli test yukarıdaki direnç bölgesinde bulunuyor. 64 ila 68 dolar aralığına doğru bir dönüş, alıcıların son düşüş eğilimini tersine çevirecek kadar güç toplayıp toplamadığını gösterebilir. 68 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanırsa 72 ila 76 dolar bandı yeniden hedef haline gelebilir.

CryptoPatel, 59 dolar çevresindeki teknik birleşmenin korunması halinde HYPE için yeni zirvelere uzanabilecek bir toparlanma zemini oluşabileceğine işaret ediyor.

Bu bandın üzerinde ise daha önce görülen 77 dolar civarındaki zirve önemli bir eşik olarak duruyor. Ancak mevcut görünüm, net biçimde teyit edilmiş bir yükseliş dönüşünden çok, karar aşamasındaki bir piyasaya işaret ediyor.

SeviyeTeknik anlamı
58 ila 59 dolarYakın vadeli destek bölgesi
64 ila 68 dolarİlk büyük direnç ve kırılım alanı
72 ila 76 dolarBir sonraki direnç bandı
53 ila 50 dolarDaha derin geri çekilmede destek alanı

Türev hacminde büyüme sürüyor

Teknik görünüm, Hyperliquid tarafında artan türev işlem hacmiyle aynı döneme denk geliyor. Verilere göre platform geçen ay yaklaşık 266 milyar dolarlık aylık sürekli vadeli işlem hacmi üretti. Bu rakamın Binance’e oranı yüzde 16,52 seviyesine ulaştı.

Hyperliquid, sürekli vadeli işlemlere odaklanan bir Katman 1 blokzinciri olarak faaliyet gösteriyor. Platformun Binance karşısındaki hacim payının 2023’te sıfıra yakın seviyelerden 2026 ortasında yüzde 15’in üzerine çıkması, merkeziyetsiz türev platformlarının pazardaki ağırlığının arttığını gösteriyor.

Hyperliquid’in aylık sürekli vadeli işlem hacmi 266 milyar dolara ulaştı ve Binance’e karşı hacim oranı yüzde 16,52 ile yeni bir seviyeye çıktı.

Göstergeler karışık sinyal veriyor

TradingView verileri, HYPEUSDT için farklı zaman dilimlerinde genel olarak nötr bir tabloya işaret ediyor. Hareketli ortalamalar da zaman aralığına göre farklı sinyaller üretiyor. Kısa vadeli ortalamalar geri çekilme sırasında direnç işlevi görebilirken, uzun vadeli ortalamalar daha geniş yükseliş yapısını desteklemeyi sürdürebilir.

RSI, MACD ve Stokastik gibi momentum göstergelerinde ise tüm piyasa için teyit edilmiş canlı veriler bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle yalnızca son düşüşe bakarak HYPE’ın aşırı satım bölgesine geçtiğini söylemek için erken olduğu değerlendiriliyor. Piyasada daha net bir yön oluşması için işlem hacmiyle desteklenen bir kırılım ya da destek altında kalıcı zayıflama takip ediliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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