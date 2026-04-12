Hormuz Kriziyle Petrol Vadeli İşlemlerinde 7% Sıçrama, Bitcoin Geri Çekildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Trump’ın Hormuz ablukasıyla petrol kontratları yüzde 7 yükseldi.
  • Petroldeki hareketin ardından Bitcoin 71 bin dolara geriledi.
  • 🛢️ Stratejik rezerv boşalıyor, tedarik açığı 11 milyon varile çıkabilir.
  • Kriz, hem geleneksel hem kripto piyasalarda volatiliteyi artırdı. #Bitcoin
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na deniz ablukası emri vermesinin ardından Hyperliquid platformunda petrol vadeli işlemleri sert yükseldi. Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzı için büyük önem taşıyor; buradan geçen sevkiyatların tehlikeye girmesi, dünya genelinde fiyat dalgalanmalarına yol açabiliyor. Trump’ın bu adımı, aynı gün yapılan İslamabad’daki barış görüşmelerinde İran’ın nükleer hedeflerinden vazgeçmemesi üzerine geldi.

Petrol Kontratlarında Keskin Artış

Hyperliquid platformunda başta WTI (Batı Teksas petrolü) olmak üzere petrol türevleri ciddi artış kaydetti. WTI sürekli vadeli işlemleri yüzde 7 değer kazanarak 96,40 dolara yükseldi. Brent tipi petrol kontratları ise yüzde 6 artışla 96 dolara çıktı.

WTI vadeli işlemleri toplam 1,53 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu büyüklük, BTC ve ETH’den sonra platformun en çok işlem gören üçüncü ürünü oldu. Bu veriler, özellikle geleneksel piyasaların kapalı olduğu zaman dilimlerinde yatırımcıların fiyat keşfi için merkeziyetsiz blokzincir tabanlı platformları daha fazla tercih etmeye başladığını gösteriyor.

Nisan ayı, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) koordinasyonunda stratejik petrol rezervlerinden yapılan büyük çaplı arz çekişlerinin sınırına yaklaşıldığı kritik bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu rezerv boşaltmaları, 28 Şubat’ta başlayan çatışmaların ardından ortaya çıkan günlük yaklaşık 4,5–5 milyon varillik arz açığını dengelemeye yardımcı olmuştu.

Tedariğe Dair Çift Taraflı Baskı

Stratejik rezervlerin tükenme noktasına yaklaşması ile birlikte, Hürmüz’den geçen tedarikte normal seviyelere dönülmemesi halinde, piyasalardaki arz açığı birkaç hafta içinde 10-11 milyon varil düzeyine çıkabilir.

Suudi Arabistan yönetimi, böyle bir durumun “modern petrol piyasasında benzeri görülmemiş bir arz şoku” anlamına geleceğini vurguladı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da geçen hafta yaptığı uyarıda, Nisan ayında yaşanacak arz şokunun Mart ayından daha ciddi olabileceğine dikkat çekmişti.

Piyasalara olası etkiler arasında, fiyat göstergelerinde hızlı sıçramalar ve haftanın ilk işlemlerinde petrolün sert şekilde yukarı yönlü hareketi öne çıkıyor. Petrolün bu yükselme eğilimine paralel olarak, enflasyon endişeleriyle borsalarda yeniden riskten kaçınma eğilimi artabilir.

Küresel büyüme beklentilerinin yeniden ele alınmasıyla hem geleneksel hem de kripto varlıklarda volatilite artışının yaşanabileceği belirtiliyor.

Bazı yatırımcılar için Bitcoin, risk varlıklarında “öncü gösterge” rolü üstleniyor. Son gelişmelerle birlikte Bitcoin’in de baskı altında kaldığı gözleniyor.

Bitcoin, haberin yazıldığı sırada yaklaşık 71.000 dolar seviyesindeydi; bu rakam gün içinde yüzde 3’lük bir düşüşü ifade ediyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
