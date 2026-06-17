HBAR 0,081 dolarda kritik bölgede! Hedera cephesinde hangi sinyal öne çıkıyor?

Hedera’nın yerel varlığı HBAR, teknik açıdan önemli bir talep destek bölgesini test ederken, fiyatın bu alan üzerinde tutunması halinde yukarı yönlü bir dönüş ihtimali gündemde kalıyor. Buna karşılık, desteğin kaybedilmesi durumunda satış baskısının daha da derinleşebileceği değerlendiriliyor. Öte yandan Hedera ile Archax iş birliğinde geliştirilen gerçek zamanlı nakit akışı altyapısı, kurumsal tarafta ödeme ve mutabakat süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Fiyatta kritik destek alanı izleniyor

Haberin yazıldığı sırada HBAR 0,08105 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatteki işlem hacmi 82,4 milyon dolar, piyasa değeri ise 3,52 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı zaman diliminde yüzde 2,63’lük geri çekilme yaşansa da, fiyat yapısı ile ağ tarafındaki gelişmelerin olası bir toparlanma senaryosunu tamamen dışlamadığı belirtiliyor.

Kripto para analisti Kamran Asghar’a göre HBAR, uzun vadede daha önce güçlü yukarı yönlü tepkiler üreten kayda değer bir talep bölgesini yeniden yokluyor. Söz konusu alanın geçmişte yoğun satışla karşılaştığı, buna rağmen fiyat için sağlam bir destek oluşturduğu ve sonraki hareketlerde belirgin yükselişlere zemin hazırladığı aktarılıyor.

Analist Kamran Asghar’ın değerlendirmesine göre HBAR, geçmişte sert yukarı yönlü tepkilerin başladığı önemli bir talep bölgesinde işlem görüyor; alıcıların bu alanı yeniden savunması halinde 0,20 dolar ve 0,30 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Bu bölgenin korunması halinde teknik görünümün 0,20 dolar ve ardından 0,30 dolara doğru bir toparlanma alanı açabileceği ifade ediliyor. Ancak alıcıların desteği savunamaması, düşük likiditeli alanlara doğru yeni bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.

Archax ve Hedera kurumsal altyapıya odaklandı

Şirket tarafında ise dikkat çeken gelişme, Archax ile Hedera’nın gerçek zamanlı akan ödeme sistemleri üzerinde çalışması oldu. Hedera, dağıtık defter teknolojisine odaklanan bir ağ olarak öne çıkarken, Archax kurumsal yatırımcılara yönelik dijital varlık altyapısı sunan bir finans platformu olarak biliniyor. İki tarafın geliştirdiği yapı, geleneksel toplu işleme sistemlerine bağımlılığı azaltarak finansal işlemlerin daha sürekli ve anlık güncellenen bir yapıda ilerlemesini amaçlıyor.

Mini sözlük: Programlanabilir finans, ödeme, faiz dağıtımı veya teminat yönetimi gibi finansal kuralların yazılım mantığıyla otomatik yürütülmesini ifade eder. Bu yapı, dağıtık defter üzerinde işlemlerin belirlenen şartlara göre anlık ve sürekli işlenmesine imkan tanıyabilir.

Ortak çalışmanın hedefi, dijital varlık ağlarında ödemeleri sürekli, programlanabilir ve anında güncellenebilir hale getirmek. Böylece durağan mutabakat süreçlerinin yerini, dağıtık defterlere kodlanan finansal kurallarla çalışan daha dinamik bir işleyiş alabilir.

Bu modelin hızlı mutabakat, getirilerin zamanında dağıtılması ve risklerin azaltılması gibi avantajlar sağlayabileceği belirtiliyor. Finans kurumları ile blokzincir tabanlı altyapıların daha yakın çalışmasının, dijital varlıkların daha geniş ölçekte benimsenmesine katkı sunabileceği de değerlendiriliyor.