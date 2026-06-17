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Avalanche (AVAX)

Avalanche 6,90 dolar direncini test ederken kurumsal ilgi fiyatı destekledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Avalanche, 6,89 dolara yükselirken 6,90 dolar direncini test etti.
  • 📈 Kurumsal kripto ilgisine ilişkin mesajlar, $AVAX fiyatındaki iyimserliği destekledi.
  • 🏦 Finans kuruluşlarının kripto stratejilerine yönelmesi, Avalanche anlatısını güçlendirdi.
  • 🧭 Kısa vadede yönü, 6,63 dolar desteği ile 6,90 dolar direnci arasındaki mücadele belirleyecek.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Avalanche, kripto varlıkların geleneksel finans çevrelerinde daha fazla kabul görmesine yönelik beklentilerin etkisiyle yeniden gündeme geldi. Projenin yaklaşan zirvesinde kurumsal kripto benimsenmesine odaklanan bir oturumun öne çıkarılması, piyasada Avalanche’a yönelik ilgiyi artırdı. AVAX, haberin yazıldığı sırada 6,89 dolardan işlem gördü ve son 24 saatte %1,46 yükseldi.

İçindekiler
1 Kurumsal benimseme teması öne çıktı
2 Fiyatta kritik eşik 6,90 dolar

Kurumsal benimseme teması öne çıktı

Piyasadaki son hareketin arkasında, Avalanche ekosisteminin kurumsal benimsemeye verdiği ağırlık bulunuyor. Projenin X hesabından yapılan paylaşımda, finans kurumlarının kriptoya yaklaşımında belirgin bir değişim yaşandığı vurgulandı. Bu mesaj, son bir yılda dijital varlıklara ilgi göstermeye başlayan finans kuruluşları, aile ofisleri ve portföy yöneticileriyle ilgili daha geniş eğilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kuruluşlar yıllarca kriptoya ihtiyaç duymadıklarını savundu. Şimdi ise neredeyse tamamı kendi kripto stratejilerini oluşturuyor.

Avalanche, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Son paylaşımda yeni bir ürün ya da protokol güncellemesi duyurulmasa da, kurumsal ilginin canlı tutulması fiyat anlatısını destekleyen ana başlıklardan biri olarak öne çıktı.

Mini sözlük: Aile ofisi, yüksek varlıklı kişi veya ailelerin servet yönetimi için çalışan özel yatırım yapısını ifade eder. Kurumsal benimseme ise bankalar, fonlar ve varlık yöneticileri gibi profesyonel finans aktörlerinin blokzincir tabanlı ürün ve hizmetleri kullanmaya başlamasını anlatır.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen SALT Conference CEO’su ve SkyBridge ortağı John Darsie’nin, bu değişimi sahadan gözlemlediği belirtildi. Şirketin verdiği mesaja göre, bu bakış açısının Avalanche Summit sırasında daha ayrıntılı biçimde ele alınması bekleniyor.

Avalanche, kurumsal tarafta kripto stratejilerinin hız kazanmasını ekosistemin geleceği açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkarıyor.

Fiyatta kritik eşik 6,90 dolar

Teknik görünümde ise AVAX’ın uzun süren düşüşün ardından yatay bir denge arayışına girdiği aktarılıyor. TradingView verilerine dayanan değerlendirmede, alıcıların yaklaşık 6,63 dolar seviyesinde desteği koruduğu ve MACD göstergesinin pozitif bölgede kalmayı sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu tablo, kısa vadede yukarı yönlü ivmenin tamamen kaybolmadığına işaret ediyor.

Bununla birlikte piyasanın asıl odağı 6,90 dolar civarındaki direnç seviyesinde toplanmış durumda. Bu bölgenin güçlü biçimde aşılması halinde alım iştahının artabileceği, ancak aşılmaması durumunda fiyatın mevcut bant içinde kalmayı sürdürebileceği değerlendiriliyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Anlık fiyat6,89 dolarDirence çok yakın işlem görüyor
Destek6,63 dolarAlıcıların savunduğu bölge
Direnç6,90 dolarKısa vadeli yön için kritik eşik
24 saatlik değişim%1,46Gün içi toparlanmayı gösteriyor

Piyasada AVAX’a yönelik ilginin henüz sınırlı kaldığı, bu nedenle yatırımcıların mevcut olumlu seyrin gerçek bir kırılmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini izlediği belirtiliyor. Kısa vadede grafikte yukarı yönlü hareket dikkat çekse de, bir sonraki belirgin adımın 6,90 dolar testine verilecek tepkiyle şekillenmesi bekleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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