USDT Venezuela’da 800 bolivarı aştı! Piyasada dengeler neden değişiyor?

Venezuela’da yerel para birimi bolivarın değer kaybı sürerken, birçok kişinin alım gücünü korumak için USDT’ye yöneldiği aktarıldı. Ülkede özellikle Binance P2P piyasasında yoğunlaşan bu eğilimle birlikte, USDT’nin bolivar karşılığı kısa sürede belirgin biçimde yükseldi.

Binance P2P’de fiyat farkı büyüdü

p2p.Army verilerine göre Venezuela’da bolivar karşısında USDT kuru mayıs ortasından haziran ortasına kadar düzenli biçimde arttı. Binance P2P piyasasında yaklaşık 690 bolivardan işlem gören USDT, 800 bolivarın üzerine çıktı. USDT’nin dolar karşısındaki 1:1 yapısı değişmezken, bu yükselişin temel nedeni bolivarın zayıflaması oldu.

Binance, kullanıcıların doğrudan birbirleriyle işlem yapabildiği eşler arası alım satım alanında dünya çapında en büyük kripto para platformları arasında yer alıyor. Venezuela’da da P2P işlemler açısından en yaygın kullanılan pazar konumunda bulunuyor.

Kripto analisti Hever Castro, Venezuela Merkez Bankası ve bankaların işlem masaları üzerinden sağlanan doların artan talebi karşılayamadığını, bu nedenle vatandaşların birikimlerini korumak için USDT piyasalarına yöneldiğini belirtti.

Haberde, ülkede fiziki ve resmi kanallardan erişilebilen doların sınırlı kaldığı, buna karşılık küçük işletmeler ile yerel esnafın dolar bulmak için daha yoğun rekabete girdiği ifade edildi. Resmi bankacılık sistemi içinde dağıtılabilen dolar miktarı ile dolaşımdaki bolivar hacmi arasındaki farkın büyümesi de bu baskıyı artırdı.

Bolivar arzı daha hızlı genişledi

Venezuela Merkez Bankası verilerine göre 5 Haziran’da sona eren haftada ekonomide dolaşımdaki bolivar miktarı 2,17 trilyona ulaştı. Bu seviye, mayısta kaydedilen 1,76 trilyon bolivara göre yüzde 23 artışa işaret etti. Yıl başından bu yana bolivar arzının yüzde 131 yükseldiği, bunun da USDT’deki artışı 100 puandan fazla geride bıraktığı belirtildi.

Bankaların günlük dolar kotaları tükendiğinde dijital satış sistemlerini kapattığı, bu nedenle sıradan alıcıların resmi piyasadan dışarıda kaldığı kaydedildi. Bu tablo, tasarruflarını korumak isteyenler için Binance P2P gibi alternatif kanalları daha cazip hale getirdi.

Merkez Bankası’nın sınırlamaları eleştirildi

Venezuela Merkez Bankası 15 Haziran’da, bireylerin bankacılık sistemi üzerinden aylık en fazla 1.000 dolar alabileceğini duyurdu. Yıllık üst sınır 12.000 dolar olarak belirlenirken, elektronik işlemler için haftalık limit de 500 dolar oldu.

Ekonomistler ise bu adımların piyasadaki baskıyı hafifletmek yerine artırabileceğini savundu. Ekonomist Asdrúbal Oliveros, söz konusu sınırlamaların ağırlıklı olarak Binance P2P’nin öne çıktığı paralel piyasaya daha fazla yük bindireceğini dile getirdi.

Haberde yer alan verilere göre resmi kurda 1 dolar yaklaşık 590 bolivar seviyesinde bulunuyor. Buna karşın P2P piyasasında iki kur arasındaki fark yüzde 35’e yaklaştı. Karakas’taki bazı bağımsız satıcıların ise dolar için 1.200 bolivara kadar çıkan kur uyguladığı bildirildi.

Venezuela’da vatandaşların yıllardır bolivar, dolar ve kripto varlıklar arasında geçiş yaptığı biliniyor. Yerel piyasada, bankalardan alınan doların P2P platformlarında daha yüksek fiyattan yeniden satılmasına dayanan bir döviz farkı işlemi de yaygın biçimde kullanılıyor. Son düzenlemelerin bu döngüyü sınırlamayı hedeflediği, ancak dolar arzı artırılmadan getirilen sıkılaşmanın daha fazla kişiyi yeniden P2P piyasasına itebileceği değerlendiriliyor.