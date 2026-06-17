ETH balinaları 510 bin alım yaptı! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

Ethereum fiyatı haber yazıldığı sırada 1.783 ile 1.790 dolar aralığında işlem gördü. Son 24 saatte yaklaşık %2,5 gerileyen ETH, haziran başında 1.500 dolar çevresini test ettikten sonra toparlandı ancak halen önemli hareketli ortalamaların altında kalıyor.

Balinaların alımı toparlanmayı destekledi

Zincir üstü verilere göre 10.000 ile 100.000 ETH tutan büyük cüzdanlar, 5 Haziran’dan bu yana yaklaşık 510.000 ETH biriktirdi. Bu alımların, fiyatın 1.500 dolara yaklaşmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Söz konusu hareketin, Ethereum’un yeniden 1.800 dolar bölgesine yönelmesine katkı sağladığı değerlendiriliyor.

Buna karşılık, 100 ile 10.000 ETH arasında varlık tutan daha küçük yatırımcı gruplarında aynı dönemde belirgin bir hareket görülmedi. Veriler, bu kesimin daha temkinli davrandığına ve piyasanın yönünü netleştirmesini beklediğine işaret ediyor.

Analist Ted’in X platformunda paylaştığı değerlendirmeye göre ETH, 1.700 ile 1.750 dolar bandının üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Bu bölgenin korunması halinde fiyatın yeniden 1.900 dolara doğru ivme kazanabileceği belirtiliyor.

Kurumsal talep zayıf seyrini koruyor

ABD tarafında kurumsal ilgi, büyük yatırımcıların alım iştahına kıyasla daha sınırlı kaldı. ABD merkezli alım eğilimini izlemek için kullanılan Coinbase Premium Index bir miktar toparlansa da nötr bölgenin altında bulunuyor. Spot Ethereum ETF’leri ise son verilerde 22,5 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Ancak bu tablo, art arda gelen dört çıkış gününün ardından oluştu. Bu ürünlerde 8 Mart’tan bu yana yalnızca üç gün giriş görüldü.

Mini sözlük: Coinbase Premium Index, Coinbase borsasındaki Bitcoin veya Ethereum fiyatının diğer büyük borsalara göre primli ya da iskontolu işlem görüp görmediğini gösteren bir göstergedir. Endeksin pozitif olması, özellikle ABD kaynaklı talebin görece güçlü seyrettiğine işaret edebilir.

Buna rağmen uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını koruduğu görülüyor. Stake edilen ETH miktarı 39,83 milyon token ile rekor seviyeye çıktı. Merkezi borsalarda tutulan ETH arzı da tüm platformlarda toplam 14,5 milyon token ile tarihi düşük düzeye geriledi. Borsalardaki arzın azalması, satış için hazır bekleyen miktarın daraldığını ve bunun da arz dengesini sıkılaştırabileceğini gösteriyor.

Kritik direnç ve destek bölgeleri öne çıkıyor

Teknik görünümde Ethereum, 20, 50 ve 100 günlük üstel hareketli ortalamaların altında bulunuyor. Bu göstergeler 1.800 ile 2.115 dolar aralığında birleşiyor. Kısa vadede ilk önemli direnç 20 günlük üstel hareketli ortalamanın geçtiği 1.796 dolar seviyesinde yer alıyor. Bunun üzerinde 1.909, 1.962 ve 2.019 dolar seviyeleri izleniyor.

Piyasa analistleri, 1.900 ile 2.000 dolar bandını mevcut toparlanma yapısının aşılması için kritik eşik olarak görüyor. ETH’nin 2.000 doların üzerine güçlü biçimde çıkması halinde 2.500 ve ardından 2.700 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Aşağı yönlü senaryoda ise ilk destek 1.741 dolarda, sonraki önemli destek ise 1.524 dolarda bulunuyor. Bu seviyelerin altına inilmesi durumunda fiyatın 1.400 dolara doğru geri çekilmesi olasılığı izleniyor. Göreceli Güç Endeksi’nin 45 civarında bulunması, satış baskısının zayıfladığını ancak alıcıların henüz belirgin üstünlük kuramadığını ortaya koyuyor.