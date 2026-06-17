Altcoin cephesinde ezber bozan çıkış! Ki Young Ju hangi projeleri ayakta görüyor?

Kripto veri platformu CryptoQuant’ın kurucusu Ki Young Ju, Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin altcoinlerin geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdiği bir dönemde, altcoinlerin tamamen bittiği görüşüne katılmadığını belirtti. Ki’ye göre asıl zayıflayan alan, yalnızca hikaye ve beklentiyle öne çıkan tokenlar oldu.

Gelir üreten projeler öne çıkıyor

Ki Young Ju, X üzerinden yaptığı değerlendirmede, yalnızca bir token çıkarmanın artık tek başına ilgi ve sermaye çekmeye yetmediğini savundu. Ona göre piyasada kalıcılık ihtimali daha yüksek olan projeler, çalışan bir iş modeline ve ölçülebilir gelire sahip yapılar olarak öne çıkıyor.

Narratif odaklı altcoinlerin dönemi büyük ölçüde kapandı. Sadece token ihraç ederek kazanç sağlanan dönem geride kaldı; ayakta kalabilecek projeler ise gerçek bir işleyen yapıya dayananlar olabilir.

Ki, bugün için yaşayabilir gördüğü altcoinleri üç ana grupta topladı. İlk grupta, tokenı daha geniş ekosistem stratejisinin bir parçası olarak kullanan küresel internet şirketleri yer alıyor. Bu çerçevede Binance ekosisteminin yerel varlığı BNB ile Telegram bağlantılı TON’u örnek gösterdi.

CryptoQuant, zincir üstü veriler ve piyasa davranışları üzerine analizler sunan bir kripto araştırma platformu olarak biliniyor. Ki Young Ju da özellikle piyasa döngüleri ve sermaye akışları üzerine yaptığı yorumlarla sektörde yakından izlenen isimler arasında bulunuyor.

Ekosistem büyümesi ve yatırımcı ilgisi

Ki’ye göre bu tür projelerde belirleyici unsur token anlatısından çok, arkasındaki iş modelinin büyümesi. Aktif kullanıcı tabanı, oturmuş ürünler ve uzun vadeli operasyon kabiliyeti, bu varlıkların ömrünü uzatabilecek başlıca etkenler arasında görülüyor.

Ayrıca bazı yatırımcıların, şirket hisseleri yerine dijital varlıklar üzerinden ekosisteme erişmeyi tercih edebileceğini dile getirdi. Düzenlenmiş kripto yatırım ürünlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu tercihin daha görünür hale gelebileceği değerlendiriliyor.

DeFi, stabilcoinler ve tokenlaştırılmış varlıklar

İkinci grupta ise sürdürülebilir gelir modeline sahip merkeziyetsiz finans platformları bulunuyor. Ki, merkeziyetsiz borsalar ve benzeri yerleşik DeFi protokollerinin kullanıcı faaliyetlerinden gelir üretmeye devam ettiğine dikkat çekti. Bu başlık altında Hyperliquid’i de örnekler arasında andı.

Mini sözlük: Tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları, tahvil, fon, emtia ya da gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, alım satım ve sahiplik takibini zincir üstünde taşımayı amaçlar.

Üçüncü kategoride ise stabilcoinler, tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları, tokenlaştırılmış hisseler ve bunları destekleyen blokzincir altyapısı yer aldı. Ki, altcoin piyasa değerinin 2021 zirvesinin anlamlı biçimde üzerine çıkmakta zorlandığını, buna karşılık Bitcoin’in özellikle spot Bitcoin yatırım ürünlerinin devreye girmesinden sonra geleneksel finanstan güçlü girişler aldığını vurguladı.

Ki’nin değerlendirmesine göre piyasa artık blokzincirin pratik kullanım alanlarına daha fazla odaklanıyor. Stabilcoinler, tokenlaştırılmış finansal ürünler ve yapay zeka ajanlarını destekleyen altyapılar, sektör içindeki tartışmalarda daha fazla yer tutuyor. Buna rağmen, zayıf projelerin elenmesinin tüm altcoin piyasasının gözden çıkarıldığı anlamına gelmediğini de ekledi.