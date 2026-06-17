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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 65 bin dolar yakınında tutundu! Piyasada gözler FED kararına neden çevrildi?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 65.847 dolar yakınında kalırken piyasa FED kararına odaklandı.
  • 📉 Petrolün 80 dolara gerilemesi, $BTC için risk iştahını destekleyen başlıklardan biri oldu.
  • 💰 BlackRock yöneticisi Rick Rieder, piyasa dışında bekleyen 9 trilyon dolarlık nakde dikkat çekti.
  • 🗓️ BlackRock’ın BITA kodlu yeni Bitcoin ETF başvurusunun ardından lansmanın bir hafta içinde gelebileceği konuşuluyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, çarşamba günü 65.847 dolar civarında işlem gördü ve gün içinde yüzde 0,3 geriledi. Kripto para piyasasında odak noktası, ABD Merkez Bankası’nın iki gün süren politika toplantısının ardından açıklayacağı faiz kararı oldu.

İçindekiler
1 FED toplantısı ve petrol fiyatları izleniyor
2 BlackRock cephesinden 9 trilyon dolarlık nakit vurgusu
3 Yeni Bitcoin ETF başvurusu gündemde

FED toplantısı ve petrol fiyatları izleniyor

Piyasada genel beklenti, FED’in faiz oranlarını mevcut seviyede bırakacağı yönünde şekillendi. Toplantı, yeni başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk politika buluşması olması nedeniyle ayrıca yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, yalnızca karar metnine değil, para politikasının bundan sonraki yönüne dair verilebilecek işaretlere de odaklanmış durumda.

Yüksek seyreden ya da değişmeden kalan faizler, genellikle Bitcoin gibi risk iştahına duyarlı varlıklar üzerinde baskı kurabiliyor. Buna karşılık enerji fiyatlarındaki geri çekilme, enflasyon endişelerini bir miktar hafifleten unsurlar arasında gösteriliyor. ABD ile İran arasında açıklanan ön mutabakatın ardından ham petrol fiyatı varil başına yaklaşık 80 dolara geriledi.

ABD ile İran arasında duyurulan ön diplomatik anlaşmanın ardından enerji fiyatlarında görülen düşüş, piyasada risk alma eğilimini destekleyen başlıklardan biri olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin, ayın daha önceki bölümünde gördüğü 60.000 dolar altındaki seviyelerden toparlandı. Geçen hafta 70.000 dolara yaklaşan fiyat, daha sonra yeniden mevcut işlem bandına çekildi.

BlackRock cephesinden 9 trilyon dolarlık nakit vurgusu

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock’ta küresel sabit getirili yatırımlardan sorumlu yatırım direktörü Rick Rieder, finansal piyasaların dışında bekleyen nakit miktarının 9 trilyon dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Rieder’e göre bu kaynak, uygun koşullar oluştuğunda yeniden piyasalara yönelebilir.

Mini sözlük: ETF, bir varlığın ya da varlık sepetinin fiyatını izleyen ve borsada hisse gibi alınıp satılan yatırım fonudur. Spot Bitcoin ETF ise doğrudan Bitcoin fiyatını takip eden fon yapısını ifade eder.

Rick Rieder, Bloomberg’e verdiği röportajda, kenarda bekleyen çok büyük bir nakit birikimi bulunduğunu, bu paranın piyasaya dönmesi halinde etkinin oldukça güçlü olabileceğini söyledi.

Rieder ayrıca, enerji maliyetlerindeki düşüşün enflasyon baskısının zayıflayabileceğine işaret ettiğini belirterek faizlerin sabit tutulması gerektiğini savundu. Bitunix analisti Dean Chen de bu değerlendirmeyi, piyasada likidite eksikliğinden çok sermayenin yeni bir yön arayışı içinde olduğu şeklinde yorumladı.

Yeni Bitcoin ETF başvurusu gündemde

BlackRock, iShares Bitcoin Premium Income ETF için düzenleyici başvurusunu yaptı. Fonun işlem kodu BITA olarak açıklandı. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, bu tür başvuruların genellikle yaklaşık bir hafta içinde lansmana işaret ettiğini belirtti.

Öte yandan spot Bitcoin ETF’lerinde son beş haftadır çıkış yaşandığı, ancak son dönemde bu çıkış hızının yavaşlamaya başladığı aktarıldı. Piyasada teknik görünümü izleyen analistler ise Bitcoin’in haftalık 200 günlük hareketli ortalama ile 200 günlük üssel hareketli ortalama arasında sıkıştığını vurguluyor. Buna göre haftalık kapanışın 200 EMA üzerine taşınması yükseliş beklentilerini destekleyebilir. Buna karşılık 200 MA seviyesinin altına inilmesi, daha düşük fiyat hedeflerini gündeme getirebilir.

Bitcoin, geçen yıl ekim ayında 126.000 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Şimdi piyasaların ana gündemi, çarşamba öğleden sonra açıklanacak FED faiz kararı ve bu kararın riskli varlıklar üzerindeki olası etkisi olarak öne çıkıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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