Güney Kore’de BNK Busan Bankası, wona endeksli stabilcoin altyapısını Kaia blokzincirinde başarıyla test etti

BNK Busan Bankası ile AhnLab Blockchain Company, wona endeksli stabilcoin tabanlı ödeme ve mutabakat sistemi için yürütülen kavram kanıtı çalışmasını tamamladı. Deneme, Kaia blokzinciri üzerinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında belirli yerlerde ve belirli amaçlarla kullanılabilecek, harcama kuralları kod içine işlenen politika tipi dijital para modeli de geliştirildi.

Beş taraflı ortaklıkla pilot tamamlandı

Pilot çalışma, wona endeksli stabilcoin altyapısı geliştirmek amacıyla kurulan K STAR ittifakı kapsamında yürütüldü. Projede BNK Busan Bankası, AhnLab Blockchain Company, OpenAsset, Kaia ve düğüm altyapı sağlayıcısı Lambda256 yer aldı. Kaia, denemenin dijital yerel para birimleri için KRW stabilcoin altyapısında başarıyla sonuçlandığını açıkladı. BNK Busan Bankası, Güney Kore’nin önde gelen bölgesel bankalarından biri olarak özellikle Busan merkezli finansal hizmetleriyle biliniyor.

Önceki sınırlı transfer testlerinden farklı olarak bu denemede ihraç, dolaşım, bakiye yükleme, ödeme ve mutabakat dahil tüm yaşam döngüsü sınandı. BNK Busan Bankası politika tipi para modelini kurarken, yükleme, ödeme ve mutabakat işlevlerini doğruladı. AhnLab cüzdan tasarımı ile işlem ve mutabakat yapısını üstlendi. OpenAsset stabilcoin ihracı ve varlık uyumunu denetledi. Kaia ana ağ altyapısını sağladı, Lambda256 ise düğüm operasyonlarını yönetti ve işlem akışını izledi.

Harcama kuralları kod içine işlendi

Deneme, standart token transferinin ötesine geçerek dijital paraya doğrudan kod yoluyla kısıt eklenip eklenemeyeceğini inceledi. Kullanım alanı sınırlı, son kullanma tarihi bulunan ve ödemenin yapıldığı yere göre farklı mutabakat yöntemleri uygulayabilen programlanabilir dijital para yapısının çalıştığı doğrulandı. Bu yapı, Güney Kore’de yerel yönetimlerin belirli bölgelerde veya belirli süre içinde kullanılabilen destek ödemeleri ve kupon uygulamalarına benziyor.

Kaia, Güney Kore’de dijital yerel para birimleri için KRW stabilcoin altyapısının başarıyla test edildiğini duyurdu.

Performans tarafında katılımcılar, BNK Busan Bankası’nın operasyonel ödeme verilerini kullanarak sistemi dört ayrı senaryoda sınadı. Normal yük, zirve yük, düzensiz yük ve 24 saatlik kesintisiz test senaryolarının tamamında başarı oranı yüzde 100 oldu. Tüm işlemler bir saniyenin altında tamamlandı. Pilot ayrıca kullanıcıların gas ücretini doğrudan ödemediği ücret sponsorluğu modelini ve gerçek zamanlı işlem izleme yapısını da içerdi.

AhnLab Blockchain Company Başkanı Lim Ju young, dijital para tabanlı yerel para hizmetinin gerçek ortamda da istikrarlı biçimde çalışabildiğinin doğrulandığını, çalışmanın stabilcoin, dijital varlıklar ve sınır ötesi mutabakat alanlarına genişletilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Bankalar düzenlemeden önce konum alıyor

Busan’daki pilot, Güney Kore’de finans gruplarının yasal çerçeve netleşmeden pazara ilk giren taraf olma yarışını hızlandırdığı bir dönemde geldi. Mayıs 2026’da ülkenin en büyük kredi kuruluşunun çatı şirketi olan KB Financial Group da KG Inicis ve OpenAsset ile birlikte Kaia üzerinde benzer bir pilotu tamamlamıştı.

Söz konusu testte Hollys Coffee noktalarında QR kod ile ödeme yapılmış, ayrıca wona endeksli stabilcoin dolara endeksli bir stabilcoine çevrilerek Vietnam’a sınır ötesi para transferi gerçekleştirilmişti. Bu işlemin üç dakikadan kısa sürede tamamlandığı ve maliyetin SWIFT ağına kıyasla yaklaşık yüzde 87 daha düşük olduğu kaydedildi.

Mini sözlük: Kaia, Ethereum uyumlu akıllı sözleşmeleri destekleyen bir katman 1 blokzinciridir. Ağ, Kakao’nun Klaytn ağı ile LINE’ın Finschia ağının birleşmesiyle oluşturuldu.

Yasal çerçeve halen belirsizliğini koruyor

Güney Kore’de finans kuruluşları, wona endeksli coin ihracına kimin yetkili olacağı netleşmeden önce cüzdan, mutabakat hattı ve para transfer kanallarında yer edinmeye çalışıyor. Ancak Dijital Varlık Temel Yasası, Kore Merkez Bankası ile Finansal Hizmetler Komisyonu arasındaki yetki anlaşmazlığı nedeniyle halen beklemede bulunuyor.

BNK Busan Bankası, ortaklarla birlikte modeli politika fonları, dijital kuponlar, olası merkez bankası dijital parası ve diğer won stabilcoin hizmetlerine genişletmeyi hedefliyor. Bu hizmetlerin son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı ise Seul yönetiminin düzenleme takvimine bağlı olacak.