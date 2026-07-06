Bitcoin cephesinde BIP 110 gerilimi büyüdü! Ağın geleceğinde hangi detay öne çıkıyor?

Bitcoin geliştiricisi Luke Dashjr, BIP 110 olarak bilinen ve ağ içinde tartışma yaratan yükseltme teklifinin geri çekilmesi yönündeki çağrıları reddetti. Veri düzenlemesi getirmeyi amaçlayan teklif, Ordinals ve Runes benzeri finansal olmayan veri kullanımından kaynaklanan spam baskısına karşı geçici bir uzlaşma ayarı olarak gündeme geldi.

BIP 110 tartışmasının odağı

Teklifi destekleyenler, zincire finansal nitelik taşımayan verilerin eklenmesinin ağı gereksiz biçimde meşgul ettiğini ve veri saklama yükünü artırdığını savunuyor. Bu görüşe göre söz konusu trafik, Bitcoin’in temel işlem işlevi üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Bitcoin Knots yazılımının bakımını da yürüten Dashjr, tekliften geri adım atılmayacağını açık biçimde dile getirdi. Bitcoin Knots, Bitcoin ağında alternatif istemci yazılımlarından biri olarak biliniyor ve özellikle teknik topluluk içinde yakından izleniyor.

Luke Dashjr, Michael Saylor’ın BIP 110 hakkında bir değerlendirme yapmadığını belirtirken, teklifin iptal edilmesi için artık çok geç olduğunu söyledi.

Dashjr ayrıca mevcut teklifin son adım olmayabileceği uyarısında bulundu. Bitcoin Core ekibinin gelecek bir yıl içinde gerekli düzenlemeleri yapması halinde uzun vadeli ek bir soft fork ihtiyacının doğmayabileceğini, aksi durumda yeni bir takip adımının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Saylor’ın değişim yerine istikrar vurgusu

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor ise son dönemde yayımladığı felsefi metinde, Bitcoin’in uzun vadeli başarısının değiştirilemezlik ilkesinin korunmasına bağlı olduğunu savundu. Saylor, önümüzdeki on yılda Bitcoin için en büyük evrimin daha az değişimden geleceğini belirtti.

Michael Saylor, Bitcoin’in yeni özellikler eklemek için yarışan bir teknoloji hissesi, ödeme şirketi ya da yazılım platformu olmadığını; amacının hızlı ilerleyip bir şeyleri bozmak değil, yavaş ilerleyip sistemi sağlam tutmak olduğunu vurguladı.

Saylor, protokol değişikliklerinin kabul edilebilmesi için son derece güçlü bir gerekçe eşiğini aşması gerektiğini düşünüyor. Bu yaklaşım, Bitcoin’de teknik yenilik ile ağın muhafazakar yapısı arasındaki dengenin yeniden tartışılmasına yol açtı.

Kurumsal sermaye ve kaldıraç uyarısı

Saylor’a göre Bitcoin ağının büyüme yönünü esas olarak büyük kurumsal sermaye akışları belirleyecek. Yarılanmanın arzı sıkılaştırdığını, buna karşılık büyüme rotasını sermaye girişlerinin şekillendireceğini söyledi.

Bununla birlikte Saylor, aşırı kaldıraç kullanımının “kağıt Bitcoin” riskini artırabileceği uyarısında da bulundu. Bu ifade, dayanak varlığın kendisinden çok ona bağlı finansal pozisyonların çoğalmasının piyasa yapısı üzerinde baskı kurabileceğine işaret ediyor.