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RIPPLE (XRP)

Ripple, Lüksemburg’dan aldığı CASP lisansıyla Avrupa Ekonomik Alanı genelinde kurumsal kripto ödeme hizmeti sunma hakkı kazandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, Lüksemburg’dan aldığı CASP lisansıyla Avrupa Ekonomik Alanı genelinde kurumsal hizmet sunma hakkı kazandı.
  • 📌 Şirket, şubattaki EMI lisansı ve hazirandaki ön onayın ardından MiCA dönemine tam yetkiyle girdi.
  • 💶 Avrupa’daki bu adımla Ripple’ın küresel lisans sayısı 75’i aşarken $XRP ekosistemi için düzenleyici görünürlük arttı.
  • 🔎 Binance ise geçiş süresi bitmeden CASP lisansı alamadığı için bazı Avrupa ülkelerinde belirli hizmetleri askıya aldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple, Lüksemburg’dan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansı aldı. San Francisco merkezli şirket, bu onayla Avrupa Ekonomik Alanı içindeki 30 ülkede kurumsal müşterilere ve finans kuruluşlarına düzenlemeye tabi kripto ödeme ürünleri sunabilecek.

İçindekiler
1 MiCA sonrası Avrupa’da yeni adım
2 Küresel lisans sayısı 75’i aştı
3 Binance bazı hizmetleri askıya almak zorunda kaldı

MiCA sonrası Avrupa’da yeni adım

Şirket, Lüksemburg’da şubat ayında tam Elektronik Para Kuruluşu lisansı almış, haziranda ise CASP lisansı için ön onay niteliğinde bir yeşil ışık mektubu edinmişti. Son onay, Avrupa Birliği’nin geçiş sürecini tamamlayarak MiCA çerçevesine tam olarak yöneldiği dönemde geldi.

MiCA kapsamında dijital varlık şirketlerinin CASP lisansı alabilmesi için sıkı uyum, denetim ve sermaye şartlarını karşılaması gerekiyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasasını ortak kurallarla düzenleyen yasal çerçevesidir. CASP ise kripto varlıklarla ilgili saklama, alım satım, transfer ve benzeri hizmetleri sunabilen lisanslı kuruluşları ifade eder.

Ripple yöneticisi Cassie Craddock, şirketin Avrupa’da tam lisanslı hale geldiğini ve son aylardaki ivme üzerine yeni adımlar atmaya hazır olduğunu söyledi.

Ripple, blokzincir tabanlı ödeme altyapıları geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Avrupa’dan gelen bu yetkilendirme, şirketin farklı ülkelerdeki düzenleyici izin ağını da genişletti.

Küresel lisans sayısı 75’i aştı

Şirketin çeşitli uluslararası yargı alanlarında sahip olduğu düzenleyici onay ve lisansların sayısı 75’in üzerine çıktı. Avrupa’daki son gelişme, Ripple’ın küresel ölçekte uyum odaklı büyüme stratejisinin son halkası oldu.

1 Temmuz itibarıyla Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi için geçiş süresi sona erdi. Almanya, Polonya ve Letonya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinde farklı son tarihler uygulanmış olsa da genel çerçevede yeni dönem resmen başladı.

Binance bazı hizmetleri askıya almak zorunda kaldı

Aynı dönemde işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, geçiş penceresi kapanmadan önce CASP lisansı alamadı. Bunun ardından şirket, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya dahil bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılarına belirli hizmetlerin durdurulacağını bildirdi.

Avrupa’daki yeni düzenleme takvimi, lisansını tamamlayan şirketlerle süreci yetiştiremeyen platformlar arasındaki farkı daha görünür hale getirdi.

CASP lisansı, Ripple’a Avrupa Ekonomik Alanı genelinde düzenlemeye tabi kripto ödeme ürünlerini kurumsal müşterilere ve finans kuruluşlarına sunma imkanı verdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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