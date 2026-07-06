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Solana (SOL)

Solana ağında iki haftada 1,6 milyon yeni adres oluştu, analistler SOL için 86 ile 94 dolar aralığını izliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana ağında iki haftada 1,6 milyon yeni adres oluştu.
  • 📈 Bu artış, $SOL etrafında kullanıcı ilgisinin ve ağ katılımının güçlendiğine işaret ediyor.
  • 🎯 Analistler kısa vadede 86 ile 94 dolar aralığını direnç bölgesi olarak izliyor.
  • 🧭 80,38 doların altındaki hareketlerde 71,17 ile 64,68 dolar bandı yeniden öne çıkabilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Solana ağındaki zincir üstü büyüme son iki haftada hız kazandı. Glassnode verilerini paylaşan Ali Charts, ağa 1,6 milyon yeni adres eklendiğini duyurdu. Aynı dönemde toplam adres sayısı yaklaşık 6,8 milyondan 8,6 milyon bandına yöneldi.

İçindekiler
1 Adres artışı dikkat çekti
2 Fiyatta kısa vadeli yükseliş yapısı korunuyor
3 Daha derin geri çekilmede izlenecek bölge belli oldu

Adres artışı dikkat çekti

Yeni adres sayısındaki yükseliş, kullanıcı ilgisinin arttığına, ağ içi katılımın güçlendiğine ve Solana ekosistemindeki faaliyetin daha geniş bir tabana yayıldığına işaret edebilir. Bu veri tek başına fiyat kırılımını garanti etmese de, kullanımın ve talebin desteklendiği dönemlerde yükseliş beklentisini güçlendiren göstergeler arasında yer alıyor.

Ali Charts, son iki haftada Solana ağına 1,6 milyon yeni adresin katıldığını aktarırken, hareketliliğin yalnızca fiyatla sınırlı kalmadığını, zincir üstü verilerde de belirginleştiğini ortaya koydu.

Glassnode, blokzincir verilerini izleyen ve yatırımcıların ağ etkinliğini takip etmesine yardımcı olan bir veri platformu olarak biliniyor. Solana tarafında görülen bu artış, kısa vadeli fiyat hareketlerinden bağımsız olarak ağ kullanımının da yakından izlendiğini gösteriyor.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, bir blokzincir üzerindeki işlem, adres ve kullanım hareketlerini doğrudan ağ kayıtlarından izleyen göstergeleri ifade eder. Yeni adres sayısı ise ağa katılan cüzdanların artış hızını ölçerek kullanıcı ilgisine dair erken sinyal verebilir.

Fiyatta kısa vadeli yükseliş yapısı korunuyor

Piyasanın teknik tarafında ise SOL kısa vadeli yükseliş yapısını koruyor. More Crypto Online, yerel bir tepenin oluştuğunu gösteren net bir işaret bulunmadığını, bu nedenle mevcut dalga yapısının yapıcı görünümünü sürdürdüğünü belirtiyor.

More Crypto Online, fiyatın şu ana kadar yerel zirve oluşumuna dair açık bir sinyal vermediğini, bu nedenle Elliott dalga yapısının korunması halinde bir sonraki aşamada 86 ile 94 dolar aralığının gündemde kalabileceğini değerlendiriyor.

Analizde ilk önemli destek seviyesi 80,38 dolar olarak öne çıkıyor. Bunun altında 78,22 dolar ve 76,52 dolar seviyeleri izleniyor. Fiyatın bu bölgelerin üzerinde kalması, kısa vadeli yükseliş eğiliminin sürmesi açısından önem taşıyor.

Yukarı yönlü senaryoda 85,81 dolar, 88,79 dolar ve 93,95 dolar seviyeleri sıradaki direnç alanları olarak öne çıkıyor. Alım iştahının korunması halinde bu bölgelere doğru yeni bir hareket gündeme gelebilir.

GöstergeSeviye
İlk destek80,38 dolar
Diğer destekler78,22 dolar ve 76,52 dolar
Direnç bölgesi85,81 dolar ile 93,95 dolar
Daha derin geri çekilme bölgesi71,17 dolar ile 64,68 dolar

Daha derin geri çekilmede izlenecek bölge belli oldu

Buna karşılık daha sert bir geri çekilme halinde 71,17 dolar ile 64,68 dolar aralığı yeniden önem kazanabilir. Böyle bir hareket kısa vadeli görünümü zayıflatabilir, ancak daha geniş düzeltme yapısı içinde kalmaya devam edebilir.

Kısa vadede ana başlık, SOL fiyatının daha yüksek dip yapısını koruyup koruyamayacağı olacak. Ağ büyümesinin güçlü kalması ve teknik desteğin korunması durumunda yatırımcıların gözü 86 ile 94 dolar bandında kalmayı sürdürecek.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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