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Önemli uzun vadeli direnç seviyelerinin üzerine çıkamamasına rağmen analistlere göre Solana (SOL) fiyatı kısa vadeli bir yükseliş formasyonunun içinde işlem görüyor. Bu formasyonda analistler kısa vadeli bir yükseliş beklediklerini ancak uzun vadeli olarak tahminlerin net olmadığını ifade ediyor.

SOL Teknik Analiz

SOL fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştığından beri uzun vadeli azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Hat bu kadar uzun bir süredir yerinde olduğu için, SOL bu hattın altında işlem gördüğü sürece, analistlere göre, trend düşüş eğilimi olarak kabul edilebilir.

Ancak şu anda, hat aynı zamanda uzun vadeli 26 dolar direnç seviyesine denk geliyor. Dolayısıyla, bu hattın öneminin daha da kesinleştiği düşünülüyor. Ayrıca analistler, yakın zamanda, Nisan ayında, SOL fiyatının bu seviyelerin birleşmesi ile reddedildiğini ifade ediyor.

Öte yandan Haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) karışık yorumların oluşmasına sebebiyet veriyor. RSI, yatırımcıların bir piyasanın aşırı alım ya da aşırı satım durumunu değerlendirmek ve bir varlığın biriktirilip biriktirilmeyeceğini ya da satılıp satılmayacağını belirlemek için kullandıkları bir momentum göstergesi olarak tanımlanabilir.

50’nin üzerindeki okumalar ve yükseliş eğilimi boğaların hala avantajlı olduğunu gösterirken, 50’nin altındaki okumalar bunun tersini gösterir. Gösterge 50’nin altında olsa da yılın başından bu yana artış gösteriyor.

SOL Fiyat Yorumları

Altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz ve fiyat hareketi, SOL fiyatının 16 Nisan’dan bu yana azalan bir kama içinde düştüğünü gösteriyor. Alçalan kama bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilir, yani çoğu zaman bir kırılmaya yol açar.

11 Mayıs’ta fiyat, kamanın destek hattı, 20 dolarlık yatay destek alanı ve 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesi tarafından oluşturulan destek seviyelerinin birleştiği noktada sıçradı.

Öte yandan çok sayıda destek yöntemi aynı seviyede hizalandığında, seviyenin önemi artar. Güçlü sıçrama, seviyenin geçerliliğini doğruladı. Sonuç olarak analistlere göre, fiyat bu seviyenin üzerinde işlem gördüğü sürece trend yükseliş, altında olduğu sürece ise düşüş olarak değerlendirilebilir.