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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 62.800 dolar eşiği korunursa 65.000 dolar hedefi gündemde kalacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'de 62.800 dolar seviyesi korunursa $BTC için 65.000 dolar hedefi öne çıkıyor.
  • 📈 Ted, günlük kapanışın bu eşik üzerinde gelmesi halinde 67.000 ve 70.600 dolar seviyelerinin izlenebileceğini belirtiyor.
  • 📉 Kaz, dirençten gelen reddedilmenin sürmesi halinde fiyatın bir ila iki hafta içinde 59.000 ile 61.000 dolar bandını test edebileceğini öngörüyor.
  • 🧭 Bu destek bölgesi tutulursa tepki yükselişi görülebilir, ancak analistler bunun daha düşük bir tepe oluşturabileceğine dikkat çekiyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, son günlerde 63.000 doların üzerine çıkarak kısa vadede kritik bir karar bölgesine yeniden yaklaştı. Analistler, fiyatın özellikle 62.500 ile 62.800 dolar aralığında tutunup tutunamayacağını izliyor. Bu bandın korunması halinde 65.000 dolar seviyesi yeniden hedef haline gelebilir; aksi durumda aşağı yönlü baskının sürmesi bekleniyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede izlenen ana eşik
2 Reddedilme sonrası geri çekilme olasılığı

Kısa vadede izlenen ana eşik

Günlük grafikte Bitcoin’in 59.000 dolar civarındaki destekten tepki aldıktan sonra 62.500 ile 62.800 dolar bölgesini yeniden kazandığı görülüyor. Bu alan, kısa vadede yükselişin devamı ile yeni bir geri çekilme ihtimali arasındaki ana sınır olarak öne çıkıyor.

Ted, Bitcoin’in günü 62.800 doların üzerinde kapatması halinde bir sonraki hareketin 65.000 dolara yönelebileceğini belirtiyor. Bu senaryoda fiyat, grafikte işaretlenen bir sonraki direnç alanına dönmüş olacak. Alım ilgisinin sürmesi durumunda 67.000 ve 70.600 dolar seviyeleri de sonraki hedef bölgeler arasında yer alıyor.

Günlük kapanışın 62.800 doların üzerinde gerçekleşmesi, Bitcoin’i 65.000 dolar bölgesine taşıyabilecek temel sinyal olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık 62.500 ile 62.800 dolar bandının yeniden kaybedilmesi, son kırılmanın zayıfladığına işaret edebilir. Böyle bir tabloda fiyatın yeniden 60.000 dolar çevresine çekilme riski artacak. Bu nedenle kısa vadede piyasanın yönü büyük ölçüde bu dar fiyat aralığında verilecek tepkiye bağlı görünüyor.

SeviyeAnlamı
62.500 ile 62.800 dolarKısa vadeli ana destek ve karar bölgesi
65.000 dolarİlk önemli yukarı yönlü hedef
67.000 ve 70.600 dolarYükseliş sürerse izlenecek sonraki dirençler
60.000 dolarDestek kaybında geri çekilme ihtimali bulunan bölge

Reddedilme sonrası geri çekilme olasılığı

Diğer yandan Kaz, Bitcoin’in önemli bir direnç bölgesindeki emir alanından geri çevrildiğini ve direnç üzerinde açılan geç alım pozisyonlarının sıkıştığını aktarıyor. Son işlem seansında üst direnç alanına taşınan fiyatın ardından gelen satış baskısı, kısa vadede farklı bir risk senaryosunu gündemde tutuyor.

Bu değerlendirmeye göre ilk aşağı yönlü izleme alanı 59.000 ile 61.000 dolar bandı. Satıcıların kontrolü koruması halinde Bitcoin’in önümüzdeki bir ila iki hafta içinde bu destek bölgesine geri çekilmesi mümkün görülüyor. Bu alanın korunması durumunda ise fiyatın yeniden 65.000 dolara doğru tepki vermesi beklenebilir.

Kaz, 59.000 ile 61.000 dolar aralığının korunması halinde Bitcoin’de 65.000 dolara doğru bir tepki görülebileceğini, ancak bunun yeni bir güçlü yükselişten çok daha düşük bir tepe oluşturabileceğini öngörüyor.

Analiste göre böyle bir toparlanma, net bir yükseliş dönüşünden ziyade daha düşük bir zirve oluşturabilir. Bu senaryonun ardından fiyatın ilerleyen dönemde 50.000 doların düşük bölgesine doğru yeni bir hareket başlatma ihtimali de masada kalıyor. Şimdilik dirençten gelen reddedilme, kısa vadeli görünümde ana sinyal olmayı sürdürüyor.

Piyasada bu aşamada iki ana seviye öne çıkıyor: Yukarıda 62.800 doların üzerinde kalıcılık ve aşağıda 59.000 ile 61.000 dolar destek bölgesi. İlk bölgenin aşılması 65.000 doları yeniden gündeme taşırken, ikinci bölgenin test edilmesi daha geniş çaplı bir düzeltme riskini artırabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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