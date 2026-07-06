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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de trend çizgisi yeniden test edilirken analistler $0.12 bölgesine işaret ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin, kırdığı düşüş trend çizgisini destek olarak test ediyor.
  • 📈 Alıcılar bu bölgeyi korursa $DOGE 0.0905 doların ardından 0.1187 dolara yönelebilir.
  • ⏳ DOGE/BTC grafiğinde süren çok yıllı sıkışma, büyük hareket için sabrın önemli olduğunu gösteriyor.
  • 🔍 Analistler, yeni ivme için hem teknik onay hem de sermayenin altcoinlere kaymasını izliyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Dogecoin, uzun süredir aşağı yönlü seyri sınırlayan trend çizgisinin üzerine çıktıktan sonra bu seviyeyi destek olarak test ediyor. Alıcıların bu bölgeyi koruması halinde fiyatın 0.12 dolar bölgesine doğru ivme kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşın analistler, Bitcoin karşısındaki uzun vadeli görünümün henüz net bir dönüş sinyali vermediğine dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 DOGE/BTC grafiğinde sıkışma sürüyor
2 Günlük grafikte destek testi öne çıkıyor
3 Onay gelmeden tablo tamamlanmış sayılmıyor

DOGE/BTC grafiğinde sıkışma sürüyor

DOGE/BTC aylık grafiği, Dogecoin’in Bitcoin karşısında çok yıllı bir sıkışma evresinde kaldığını gösteriyor. Geçmiş döngülerde görülen iki sert yükselişin ardından parite, uzun vadeli alçalan direnç çizgisinin altında hareket etmeyi sürdürdü. Bu yapı, yeni bir yükseliş dalgasının hemen başlamasından çok, piyasanın daha geniş çaplı sermaye akışına bağlı olabileceğine işaret ediyor.

Cryptollica, 2024 yılındaki kırılma girişiminin başarısız kaldığını ve DOGE/BTC paritesinin uzun vadeli destek bölgesine yakın şekilde sıkışmayı sürdürdüğünü belirtiyor. Bu nedenle Dogecoin’in Bitcoin’e karşı yeni bir döngüyü kesin biçimde başlattığı söylenemiyor.

Cryptollica, Dogecoin’in genellikle risk iştahının arttığı ve sermayenin daha spekülatif varlıklara yöneldiği dönemlerde güç kazandığını, bunun da çoğu zaman Bitcoin hakimiyetinde zayıflama ya da ETH/BTC cephesinde daha güçlü bir yapı gerektirdiğini vurguluyor.

Analiste göre düşük ilgi, zayıf piyasa güveni ve zararda bekleyen yatırımcı görünümü daha önce de güçlü sıçramalardan önce ortaya çıkmıştı. Ancak bu benzerlikler tek başına yeni bir kırılmayı garanti etmiyor. Bu tabloda en önemli seviye, uzun vadeli alçalan direnç çizgisi olarak öne çıkıyor. Bu çizginin üzerinde kalıcı bir kırılma oluşursa Dogecoin’in yeniden Bitcoin’den daha iyi performans göstermeye başladığı düşünülebilir.

Günlük grafikte destek testi öne çıkıyor

DOGE/USDT günlük grafiğinde ise daha yapıcı bir görünüm öne çıkıyor. Dogecoin, mayıs ayındaki zirvelerden sonra başlayan düşüşün ardından uzun vadeli alçalan trend çizgisini yukarı kırdı. Şimdi aynı seviye destek olarak yeniden sınanıyor. Teknik analizde bu tür geri dönüşler, eski direncin yeni desteğe dönüşüp dönüşmediğini anlamak açısından yakından izleniyor.

Mini sözlük: Sermaye rotasyonu, yatırımcıların fonlarını bir varlık grubundan çıkarıp daha yüksek risk ya da getiri potansiyeli gördükleri başka varlıklara kaydırması anlamına gelir. Kripto piyasasında bu geçiş, çoğu zaman Bitcoin’den altcoinlere yönelişle izlenir.

Celal Kucuker, Dogecoin’in şu anda teknik açıdan daha temiz altcoin grafiklerinden birini sunduğunu ve asıl sinyalin trend çizgisi testinin korunup korunamayacağı olduğunu belirtiyor. Grafikte ilk önemli destek 0.0713 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu alanın üzerinde kalması, toparlanma yapısının bozulmaması açısından kritik görülüyor.

Celal Kucuker, Dogecoin’de izlenmesi gereken ana unsurun trend çizgisinin destek olarak çalışmaya devam etmesi olduğunu, bu korunursa yükseliş ivmesinin beklenenden daha hızlı güçlenebileceğini aktarıyor.

Yukarı yönlü senaryoda ilk hedef 0.0905 dolar olarak öne çıkarken, daha geniş hedef 0.1187 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu bölge, 0.12 dolara yakın önemli bir direnç alanına işaret ediyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Destek0.0713 dolarToparlanma yapısının korunması için izleniyor
İlk hedef0.0905 dolarKısa vadeli yukarı yönlü alan
Ana hedef0.1187 dolar0.12 dolar direncine yakın bölge

Onay gelmeden tablo tamamlanmış sayılmıyor

Buna rağmen görünüm tam anlamıyla kesinleşmiş değil. Trend çizgisi üzerindeki tutunma başarısız olursa kırılmanın zayıflaması ve fiyatın yeniden yatay bir seyre dönmesi olasılığı masada kalacak. Bu nedenle kısa vadede en kritik sinyal, alıcıların mevcut destek testine nasıl tepki vereceği olacak.

Özetle günlük grafikte iyileşme işaretleri güçlenirken, Bitcoin karşısındaki uzun vadeli yapı sabırlı olunması gerektiğini gösteriyor. Dogecoin’de daha güçlü bir hareket için hem teknik desteğin korunması hem de piyasanın daha riskli altcoinlere yönelmesi gerekecek.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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