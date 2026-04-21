Güney Kore Merkez Bankası başkanından CBDC ve dijital mevduat atağı

Güney Kore Merkez Bankası’nın yeni başkanı Shin Hyun-song, göreve başlar başlamaz merkez bankası dijital paraları (CBDC) ve bankaların çıkardığı dijital mevduat tokenlarına öncelik veren bir mesaj verdi. Shin’in konuşmasında stabilcoin’lere hiç değinmemesi dikkat çekerken, ülkede dijital varlık düzenlemeleriyle ilgili yürüyen tartışmalarda bu alanın dışarıda bırakılmış olması pek çok yorumcu tarafından vurgulandı. Shin, dört yıl sürecek başkanlık döneminin ilk gününde yaptığı konuşmada, bankanın perakende CBDC ve mevduat tokenlarını kapsayan Hangang Pilot Projesi’ne dikkat çekti. Ayrıca, Bank for International Settlements’ın (BIS) öncülüğünü yaptığı ve sınır ötesi tokenizasyonu amaçlayan Agorá Projesi’ndeki aktif rollerini de hatırlattı.

Yeni başkanın öncelikleri

Uluslararası arenada iktisatçı kimliğiyle öne çıkan Shin Hyun-song, özellikle merkez bankacılığı ve finansal teknolojiler konusunda akademik çalışmalara sahip bir isim. Shin, konuşmasında dijital para konusunu ekonomik yavaşlama ve iç piyasadaki zayıflayan büyüme süreciyle ilişkilendirdi; bu tür dönüşümlerin merkez bankalarının gündeminde olacağını belirtti. Ona göre dijital paralar; ödemelerden finansal piyasaların işleyişine kadar birçok alanı etkileme potansiyeline sahip.

Shin, mevcut pilotların yanı sıra dijital para projelerinin bankalarla iş birliği içinde ilerlemesini istediklerini aktardı. Bu kapsamda Merkez Bankası’nın doğrudan CBDC ihraç edeceğini, ticari bankaların ise bu paraya tam olarak dönüştürülebilen dijital mevduat tokenlarını piyasaya süreceğini ifade etti. Ayrıca, stabilcoin ihraçlarının kesinlikle regüle edilmiş bankalar aracılığıyla olması gerektiğini vurguladı.

Stabilcoin vurgusu ve yasal düzenlemeler

Stabilcoin’ler Güney Kore’de bir süredir politik gündemin sıcak başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Parlamentoda görüşülmeyi bekleyen Dijital Varlık Temel Yasası, bu tür varlıkların çıkarılması ve denetimi için yeni kurallar getirmeyi amaçlıyor. Shin, daha önceki onay oturumunda stabilcoin’lerin, CBDC ve dijital mevduat tokenlarıyla birlikte “tamamlayıcı ve rekabetçi” bir şekilde var olabileceğini belirtmişti. Buna rağmen, göreve geldikten sonraki ilk açıklamasında bu paraların ismini anmaması piyasada çeşitli soru işaretleri doğurdu.

Shin, merkez bankasının, ödeme altyapısının ötesine geçerek kripto para piyasası ve geleneksel bankacılık dışı finansal kuruluşları daha yakından izleyeceğine işaret etti. Dijital varlıkların ve yeni nesil finansal araçların risklerini daha verimli izlemek için daha kapsamlı veri erişimi ve piyasaya gözetim adımlarını artıracaklarını kaydetti.

Para piyasalarında modernizasyon adımları

Shin’in gündemindeki bir diğer önemli başlık da döviz ve para piyasalarında modernleşme oldu. Merkez Bankası’nın, yerel para birimi won için 24 saatlik döviz işlemleri ile yurt dışı ödemeler için yeni bir takas sistemi geliştirmeye hazırlandığı açıklandı. Özellikle dış ticaret ve uluslararası işlemler açısından bu adımların, finansal piyasaları küresel standartlara daha çok yaklaştırması bekleniyor.

Güney Kore’de CBDC ve dijital token hamlelerinin, ülkedeki finansal inovasyonun hızlanmasına ve regülasyonların şekillenmesine önemli katkı sunacağı düşünülüyor. Özellikle yeni başkan Shin Hyun-song’un uluslararası tecrübesi ve teknolojik vizyonu, sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.

Yatırımcılar ve sektör gözlemcileri, hükümetle merkez bankasının yeni teknolojileri nasıl düzenleyeceğini ve bu düzenlemelerin piyasadaki dönüşümü ne yönde şekillendireceğini merak ediyor. Önümüzdeki aylarda hem yasal altyapı hem de teknik pilot çalışmalarının daha da hızlanması bekleniyor.