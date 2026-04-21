BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin oynaklığı rekor seviyede düştü, Güney Kore borsası tersine zirve yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin volatilitesi tarihi düşük seviyeye geriledi, Kospi endeksi rekor oynaklık yaşadı.
  • ABD’deki spot ETF’lerin etkisiyle Bitcoin dalgalanması önemli ölçüde azaldı.
  • Kritik veri: Savaş ve enerji fiyatı şoklarına rağmen $BTC 65.000–75.000 dolar aralığında kaldı.
Kripto para piyasalarının en bilinen ismi olan Bitcoin, geçmişte kısa sürede değerini ikiye katlayabilen veya yarı yarıya kaybedebilen bir varlık olarak öne çıkıyordu. Ancak son dönemde bu dalgalanmanın belirgin şekilde azaldığı göze çarpıyor.

Volatilite dengesi değişti

TradingView verilerine göre, Bitcoin’in 30 günlük gerçekleşen oynaklığı şu anda yüzde 42 seviyesinde seyrediyor ve bu ay boyunca yüzde 50’nin altında kaldı. Buna karşılık, Güney Kore’nin önde gelen borsa endeksi Kospi, geçtiğimiz hafta yüzde 74’lük yüksek volatiliteyle dikkat çekerken, bugünlerde dahi yüzde 51 civarında dalgalı hareket ediyor. Pakistan’ın KSE 100 endeksinde de benzer şekilde yüzde 51 seviyesinde oynaklık bulunuyor.

Bitcoin’de dalgalanmaların azalması, özellikle 2024 yılı Ocak’ında ABD’de spot ETF’lerin piyasaya sürülmesini izleyen süreçte ivme kazandı. Spot ETF’ler, kurumsal yatırımcıların piyasaya kontrollü giriş yapmasını sağlarken, daha istikrarlı sermaye akışları fiyat dalgalanmalarını önemli ölçüde törpüledi.

Jeopolitik gelişmeler ve Bitcoin’in rolü

Volatilite düşüşü, Bitcoin’in geleneksel varlıklardan ayrışarak jeopolitik risklere karşı bir alternatif olarak görülmesini destekliyor. River isimli, yalnızca Bitcoin’e odaklanan bir finans kuruluşu, bu ay başında BTC’nin savaş zamanlarında altın, S&P 500 gibi geleneksel varlıklardan daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekti.

Bununla birlikte, önde gelen diğer borsa endekslerinin çoğu hâlâ Bitcoin’e göre daha düşük volatiliteye sahip. Bu bağlamda Güney Kore, sürpriz şekilde yüksek oynaklığıyla diğer ülkelerden ayrışıyor.

River, Bitcoin’in çatışma zamanlarında değerini koruduğunu ve geleneksel varlıklara kıyasla daha güçlü bir jeopolitik koruma sunduğunu vurguladı.

Kore borsası neden bu kadar oynak?

Güney Kore’deki bu yüksek oynaklığın temel sebeplerinden biri, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara olan hassasiyet. Ülke, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıt ihtiyaçlarının neredeyse tamamını ithalat yoluyla karşılıyor. Şubat sonunda İran ile ABD-İsrail ittifakı arasında başlayan savaş, gerginliği artırırken, Hürmüz Boğazı’nın kapanması enerji tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açtı. Petrol fiyatındaki sıçrama Kospi üzerinde baskı oluşturdu.

Kospi endeksi, şubatın sonlarında 6.340 puandan mart sonunda 5.000’e geriledikten sonra, çatışmanın azalmasıyla birlikte 6.380’in üzerine çıkarak tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Bu dönemde Pakistan borsasında da benzer bir tablo yaşandı; ülkenin enerji piyasasına duyarlılığı yüksek olduğu için dalgalanma daha da belirgindi.

Tüm bu süreçte Bitcoin, görece dar bir fiyat aralığında işlem gördü ve Amerika’daki borsada işlem gören spot ETF’lere yönelik taze girişlerin desteğiyle, 65.000 dolar ile 75.000 dolar bandında seyretti.

Piyasa uzmanları, enerji fiyatlarındaki ani değişimlerin Güney Kore ve Pakistan gibi ülkelerin borsalarında volatiliteyi tetiklediğini, Bitcoin’de ise kurumsal yatırımcıların artan ilgisi sayesinde nispeten istikrarlı bir seyir oluştuğunu belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Hormuz Boğazı’nda kripto para dolandırıcılığı: Gemi sahiplerine bitcoin talebi şoku

Strategy 815 bin BTC ile BlackRock’ı geçti, tarihi alım rekoru dikkat çekti

Arbitrum 71 milyon dolarlık rsETH saldırı fonunu dondurdu, sorumluluk tartışması kızıştı

Ripple’dan XRP için 2028’e kadar quantum saldırıya karşı dört aşamalı yol haritası

Bitcoin 75.000 doları aştı, Trump’ın ateşkes kararı piyasaları hareketlendirdi

Bitcoin 76.000 doların üzerine döndü, Orta Doğu gerilimiyle volatilite arttı

Bitcoin haftaya yeni CME gap ve sert baskı ile başladı

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Hormuz Boğazı’nda kripto para dolandırıcılığı: Gemi sahiplerine bitcoin talebi şoku
XRP’de 1,44 dolar sıkışması: Sert hareket kapıda mı?
Güney Kore Merkez Bankası başkanından CBDC ve dijital mevduat atağı
Strategy 815 bin BTC ile BlackRock’ı geçti, tarihi alım rekoru dikkat çekti
KelpDAO hackinde çalınan 290 milyon dolar taşındı, piyasada tedirginlik arttı
