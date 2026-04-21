Strategy 815 bin BTC ile BlackRock’ı geçti, tarihi alım rekoru dikkat çekti

  • 🚨 Strategy’nin 34.164 BTC’lik rekor alımıyla toplam varlığı 815.061 Bitcoin’e ulaştı, IBIT’i geçti.
  • 📈 IBIT kısa sürede 70 milyar dolarlık büyüklüğe erişti, spot ETF yapısıyla sektörün öncüsü oldu.
  • 💰 Kaldıraçlı finansal modeller ve yeni STRC hisse yapısı, Strategy’nin hızlı BTC artışında belirleyici rol oynadı.
  • 🔎 En önemli fark: $BTC üzerinde Strategy kaldıraçla büyürken IBIT risksiz ve doğrudan yatırım sağlıyor.
Dünyanın en büyük halka açık Bitcoin sahibi Strategy, 2024’ün ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonunu geride bıraktı. Şirket, son olarak gerçekleştirdiği 34.164 Bitcoin’lik alımla portföyündeki toplam BTC miktarını 815.061’e çıkararak dikkatleri üzerine çekti.

Dev alım yarışı: IBIT ile tarihi rekabet

BlackRock’ın IBIT fonunda ise şu anda 802.824 BTC bulunuyor. Böylece Strategy, rakibinin yaklaşık 12.200 adet önünde yer aldı. Bu fark mutlak anlamda devasa olmasa da, IBIT’in hızlı yükselişi göz önüne alındığında sembolik bir öneme sahip. IBIT, faaliyete geçtiği kısa süre içinde tarihte en hızlı şekilde 70 milyar dolarlık varlığa ulaşan ETF unvanını kazandı ve BlackRock’ın gelirlerinde başlıca kaynaklardan biri haline geldi.

Strategy 2024’ün başında 189.150 BTC tutarken, IBIT onu yılın ikinci çeyreği başında yaklaşık 273 bin BTC ile geçti. Strategy aynı dönemde 214.400 BTC’ye sahipti. IBIT, bir süre üstünlüğünü koruduysa da son dev alım dengeleri tamamen değiştirdi.

Strategy, 34.164 BTC’lik alımla birlikte toplamda 815.061 Bitcoin’e ulaştı ve böylece ilk kez IBIT’in önüne geçti. Şirket, son dönemdeki ani birikimini büyük ölçüde yeni fon kaynaklarına ve özel finansman yapısına dayandırıyor.

Farklı yatırım yaklaşımı ve sonuçları

Bu iki büyük oyuncunun yatırım yöntemleri ise dikkat çekici ayrışmalar gösteriyor. Strategy, klasik bir işletme şirketi olarak, piyasadan hisse ihracı, dönüştürülebilir tahviller ve sürekli ayrıcalıklı hisse senetleri gibi mali enstrümanları kullanarak Bitcoin biriktiriyor ve varlıklarını kaldıraçlı biçimde artırıyor. Buna karşılık IBIT, yatırımcılara doğrudan Bitcoin fiyatına pasif şekilde erişim sağlayan bir spot ETF niteliğinde; burada kaldıraç veya işletme riski bulunmuyor.

IBIT yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 55 değer kazandı. Ancak Strategy, kaldıraçlı modeli sayesinde aynı dönemde yüzde 250’ye varan oranda yükseliş kaydetti; bu artışta son alımlar ve finansal kaldıraç belirleyici oldu.

Son dönemdeki stratejik hamleler

Strategy’nin yeni sermaye modeli olan sürekli ayrıcalıklı hisse senedi STRC, şirketin Bitcoin alımlarında esnek ve ölçeklenebilir bir kaynak oluşturarak büyümeyi hızlandırdı. Bu yapı sayesinde, 2026 yıllarında yaklaşık 80.000 BTC’lik büyük bir birikim de mümkün oldu.

Buna karşılık IBIT’in portföyünde ise son dönemde varlık miktarında hafif bir azalma yaşandı; fonun büyüklüğü büyük ölçüde istikrarını korudu.

Sonuç olarak, iki şirketin takip ettiği yol ve kullandığı araçlar farklılık gösterse de, aralarındaki toplam Bitcoin rekabeti piyasada dikkatle izleniyor. Bu gelişmeler, özellikle büyük yatırımcıların Bitcoin’e yaklaşımındaki yeni stratejileri ve endüstrideki güç dengesini yansıtıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

