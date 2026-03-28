Google ve Anthropic ortaklığıyla Texas’ta dev veri merkezi projesi hız kazandı

Google, yapay zeka altyapısına yönelik rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde Texas’ta kurulacak büyük ölçekli veri merkezi projesine finansal destek hazırlığı yapıyor. Nexus Data Centers tarafından geliştirilen ve Anthropic tarafından kiralanan tesisin ilk aşamasının 5 milyar doları aşabileceği belirtiliyor. Google’ın projeye inşaat kredileriyle katkı sağlamasının planlandığı ifade edilirken, finansman düzenlemesi için birden fazla bankanın da sürece dahil olduğu görülüyor.

Veri merkezi kapasitesi ve enerji altyapısı öne çıkıyor

Anthropic’in kısa süre önce 2.800 dönümlük kampüs için kira anlaşması imzaladığı, bu adımın şirketin Google ile kurduğu daha geniş altyapı iş birliğinin parçası olduğu aktarılıyor. Halihazırda inşaat çalışmalarının başladığı projede, ilk finansmanın halka açık yatırım şirketi Eagle Point tarafından sağlanan borçlanma araçlarıyla desteklendiği belirtiliyor.

Tesisin 2026 sonuna kadar yaklaşık 500 megavat kapasiteye ulaşması bekleniyor. Bu kapasitenin yaklaşık 500 bin hanenin elektrik ihtiyacına denk geldiği hesaplanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarda 7,7 gigavata kadar genişletilebileceği ifade edilirken, bu durum tesisin uzun vadede çok daha büyük bir enerji ve işlem gücü sunabileceğine işaret ediyor.

Proje sahasının büyük doğalgaz boru hatlarına yakın konumda bulunması dikkat çekiyor. Enterprise Products Partners, Energy Transfer ve Atmos Energy gibi şirketlerin işlettiği hatlara erişim sayesinde tesisin yerinde gaz türbinleriyle enerji üretmesi planlanıyor. Bu yaklaşımın, yüksek enerji ihtiyacı olan yapay zeka sistemleri için kesintisiz ve ölçeklenebilir bir çözüm sunabileceği değerlendiriliyor.

Pentagon ile gerilim ve mahkeme kararı

Öte yandan, Anthropic ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yaşanan gerilim yargıya taşındı. San Francisco’daki bir federal yargıç, Pentagon’un şirketi ulusal güvenlik riski olarak sınıflandırmasını ve yapay zeka araçlarının kamu kullanımını durdurmasını geçici olarak engelledi. Yargıç Rita Lin, söz konusu kararın uygulanmasını durdurarak ihtiyati tedbir kararı verdi.

Anthropic, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in şirketi tedarik zinciri riski olarak tanımlarken yetkisini aştığını savundu. Mahkeme, hükümetin bu yaklaşımını “keyfi” olarak nitelendirirken, açık bir hukuki temel olmadan bir Amerikan şirketinin tehdit olarak gösterilmesinin sakıncalarına dikkat çekti.

Anlaşmazlığın, Anthropic ile Pentagon arasında yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından ortaya çıktığı görülüyor. Şirketin, yapay zeka modellerinin ölümcül otonom silah sistemlerinde veya geniş çaplı gözetim faaliyetlerinde kullanılmasına karşı çıktığı belirtiliyor. Bu yaklaşımın, yönetim ile şirket arasında daha geniş bir görüş ayrılığına yol açtığı ifade ediliyor.

2021 yılında kurulan Anthropic, yapay zeka güvenliği ve etik kullanım konularına odaklanan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirket, geliştirdiği Claude adlı sohbet tabanlı yapay zeka modeliyle sektörde önemli bir oyuncu haline geldi. Google ile kurduğu iş birliği ise özellikle altyapı ve bulut bilişim alanında dikkat çekiyor.