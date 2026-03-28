Bitcoin faiz beklentilerindeki değişime hisse senetlerinden önce tepki verdi

Varlık yönetim şirketi Bitwise’ın değerlendirmesine göre, Bitcoin son dönemde sıkılaşan para politikasının etkilerini daha önce fiyatladığı için, hisse senetleri son makroekonomik dalgalanmalara karşı daha savunmasız bir konumda. Bitcoin’in bu yıl yüzde 23,7 oranında düşüş kaydederek 70 bin dolar seviyesinin altına gerilemesi, piyasadaki risk algısındaki değişimin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Makro gelişmeler Bitcoin ve hisse senetlerine farklı yansıdı

Son haftalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı’nda yol açtığı tedarik sorunları ve artan jeopolitik risk enerjide fiyatların yükselmesine neden oldu. Petrol ve doğalgazdaki bu artış, enflasyon beklentilerini de yukarı çekti. Önceki aylarda yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapacağına olan inancı yüksekti. Ancak son gelişmelerle bu beklenti yerini belirsizliğe bıraktı. Nitekim Polymarket ve Kalshi gibi platformlarda Fed’in bu yıl faiz indirimi yapma olasılığı neredeyse kesinlikten şüpheli hale döndü. Hatta piyasalar şu anda faiz indiriminin hiç yapılmama ihtimalinin yüzde 40’a yükseldiğini gösteriyor.

Bitwise kıdemli araştırma uzmanı Luke Deans, enerji fiyatları ve enflasyon arasındaki doğrudan ilişkiyi vurgularken, son artışların para politikası beklentilerinde anlamlı bir değişikliğe yol açtığını belirtti. Deans, yıl için beklenen faiz indirimlerinin neredeyse tamamen rafa kalktığını ifade etti.

Luke Deans, “Enerji fiyatları enflasyon beklentileriyle yakından ilişkili. Son dönemdeki artış, para politikası fiyatlamasında belirgin bir değişime neden oldu ve yıl içinde beklenen faiz indirimleri büyük ölçüde sıkılaşmaya döndü” açıklamasını yaptı.

Piyasa dinamiklerinde bitcoin öne çıkıyor

S&P 500 endeksi son bir ayda yaklaşık yüzde 8 gerilerken, Bitwise’a göre Bitcoin aslında bu riskleri daha önceden fiyatladı. Ekim 2025’ten bu yana düşüş eğilimi gösteren Bitcoin, piyasadaki nakit akışına ve yatırımcıların risk iştahına hızlı tepki veren bir varlık olarak öne çıkıyor. Deans, Bitcoin’in geleneksel varlıklara kıyasla makroekonomik koşullara daha hızlı yanıt verdiğini ve sıkı finansal ortamı önceden yansıtmaya başladığını belirtti.

Deans, “Bitcoin yüksek derecede içsel dinamiğe ve likiditeye duyarlı bir varlık olarak, risk iştahındaki değişikliklere çoğunlukla daha erken yanıt verir. Bu özellik, dijital varlıkların finansal sıkılaşmayı geleneksel varlıklardan önce fiyatladığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bir göstergede, Bitcoin’in spot fiyatının 200 günlük ortalamasına oranını ölçen Mayer Multiple, ocaktan beri tarihsel aralığının alt bölgelerinde kaldı. Deans’a göre bu durum, kripto para piyasalarında genel beklentilerin yeniden belirlendiğine işaret ediyor. Hisse senetleri ise yıl başına göre daha yüksek değerleme seviyelerinde bulunuyordu, bu yüzden makro koşullardaki değişime daha geç tepki verebildi.

Deans, “Önemli değer kaybı yaşamış varlıklar, kaldıracın ve spekülatif pozisyonların azalmasıyla birlikte, genellikle aşağı yönlü dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hâle geliyor. Bu süreç yaşanmadan yukarıda fiyatlanan piyasalar ise olumsuz gelişmelere karşı daha hassas kalabiliyor” yorumunu yaptı.

Bitwise ayrıca, kripto para piyasasında Bitcoin’in hakimiyetinin arttığını ve altcoinlerin fiyat hareketlerinde de yüksek korelasyonlar gözlendiğini belirtti. Şirkete göre bu tablo, piyasanın giderek tek bir faktör tarafından yönlendirildiğine işaret ediyor; bu faktör ise doğrudan Bitcoin’in fiyatı olarak öne çıkıyor.