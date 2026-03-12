Ethereum ve Katman-2 Ağlarında Aylık İşlem Sayısı 1,1 Milyara Yaklaştı

Ethereum ile bağlı katman-2 ağlarında gerçekleştirilen toplam işlem sayısı, aylık bazda 1,1 milyara yaklaşarak yeni bir rekor seviyeyi işaret ediyor. İşlem hacmindeki bu büyüme, Ethereum fiyatındaki dalgalanmalardan bağımsız bir şekilde devam ediyor. Zincir üstü veriler, piyasadaki genel duyarlılıktan farklı olarak Ethereum ekosisteminde kullanıcı ve akıllı sözleşme etkileşiminin istikrarlı şekilde arttığına işaret ediyor.

İşlem Hacminde Katman-2 Ağlarının Etkisi

Blokzincir analiz aracı Growthepie tarafından izlenen verilere göre, katman-2 çözümleri, Ethereum ekosistemi içerisindeki trafiğin büyük kısmını taşıyor. Base, son 30 gün içinde 316 milyon işlemle tüm ağlar arasında ilk sırada yer aldı. Polygon PoS ise 264 milyon işlemle güçlü bir yıllık büyüme sergiledi. Arbitrum One, 109 milyon işlemle önemli bir sıçrama yaşarken, Ethereum ana ağı ise 62 milyon işlemle, daha düşük ancak istikrarlı bir artış gösterdi.

Ethereum’un ölçeklenebilirlik stratejisinin ana hedeflerinden biri, katman-2 ağları üzerinde daha fazla işlem gerçekleştirilmesini sağlamak ve ana ağ üzerindeki yoğunluğu azaltmak olarak biliniyor. Base ağı, Ethereum ana ağının beş katından fazla işlem hacmiyle bu vizyonun gerçekleştiğini gösteriyor.

Fiyat Hareketlerinden Bağımsız Büyüme

Veriler, işlem hacimlerindeki büyümenin, Ethereum’un fiyatının genellikle düşük seyrettiği dönemde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Örneğin, OP Mainnet bir yıl içinde yüzde 138 büyüme kaydederken, World Chain yüzde 109 artış gösterdi. Daha yeni ağlardan Unichain ve Ink de yıllık bazda hızlı büyüme oranlarıyla ekosistemin genel eğilimine katkı sağladı.

Yıllık oranlar oldukça yüksek seyrederken, son bir ayda bazı ağlarda büyümenin yavaşladığı ya da gerilediği gözlemlendi. Base’in işlem hacmi bir ayda sadece yüzde 1,5 arttı. Ethereum ana ağında ise son 30 günde yüzde 12’lik bir azalma oldu. OP Mainnet de aynı dönemde yüzde 7,6 düşüş yaşarken, Arbitrum yüzde 18 ve Polygon yüzde 43 artış sergiledi. Bu veriler, ağlar arasında kısa vadede işlemsel ivmenin farklılık gösterdiğine işaret ediyor.

İşlem Sayısının Anlamı ve Sınırlamaları

Toplam işlem sayısı, bir ağın ne kadar aktif kullanıldığını göstermek açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Ancak bu rakam, değerli işlemlerle otomatik protokol veya botlar tarafından yürütülen daha düşük değerli etkileşimler arasındaki farkı yansıtmıyor. Growthepie’nin metodolojisi sistem kaynaklı işlemleri dışarıda bırakıyor; yine de kalan işlem hacmi hem gerçek kullanıcılar hem de otomatik programlar tarafından oluşturulabiliyor.

Growthepie analizinde, “Her ne kadar sistem işlemler hariç tutulsa da toplam sayı, insan ve otomasyona dayalı etkinliği birlikte içeriyor” ifadesine yer verildi.

Bu durum, işlem hacminin doğrudan ağın sürdürülebilir değeriyle ilgili olup olmadığı konusunda net bir sonuç sunmuyor. Bazı uzmanlar, fiyatların düşük seyrettiği ortamlarda işlem maliyetlerinin azalmasının, daha küçük ölçekli veya deneme amaçlı işlemlerin sayısını artırabileceğini aktarıyor.

Sonuç olarak, 1,1 milyara yaklaşan aylık işlem hacmi Ethereum ve katman-2 ağlarının güçlü bir kullanım tabanına ulaştığını gösteriyor. Ancak büyümenin içeriği, yani bu işlemlerin ne kadarının yüksek katma değerli veya uzun vadeli benimsenmeye işaret ettiği, mevcut verilerle kesin biçimde ayırt edilemiyor.