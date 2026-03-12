ABD’de Peş Peşe Kararla Binance Hakkındaki Terörle Mücadele Davaları Reddedildi

ABD’nin Alabama eyaletindeki federal bir mahkeme, Binance hakkında Terörle Mücadele Yasası kapsamında açılan davadaki tüm iddiaları reddetti. Bu karar, son bir hafta içinde ikinci kez bir ABD mahkemesinin kripto para borsası Binance’ı benzer bir dosyada aklaması anlamına geliyor. Küresel ölçekte en yüksek hacimli kripto borsası olarak faaliyet gösteren Binance, uzun zamandır çeşitli ülkelerde regülatif ve hukuki baskılarla mücadele ediyor.

Alabama ve New York’tan Arka Arkaya Red Kararları

Alabama Kuzey Bölgesi’nde görev yapan ABD Yargıcı Chad W. Bryan, 19 sayfalık kararında, davacıların sunduğu iddiaları “shotgun pleading” olarak tanımladı. Bu tabir, davanın hangi iddianın kimlere yönlendirildiğini veya sanıkların eylemlerinin nasıl ayrıldığını net ortaya koymayan, dağınık şikayet dilekçelerini tanımlamak için kullanılıyor. Mahkeme, yapısal eksiklerin yanında, davacıların Binance’ın hareketlerinin somut olarak belirli bir terör saldırısına yardım ettiğini kanıtlayan delil sunamadığını tespit etti. Davacılara, tespit edilen bu eksiklikleri gidermek için 10 Nisan 2026’ya kadar şikayetlerini yeniden düzenleyip mahkemeye sunma hakkı tanındı.

New York’taki Davada Benzer Sonuç

Alabama’daki karar, yalnızca bölgesel bir uygulama değil. 6 Mart’ta New York Güney Bölgesi’nde açılan benzer bir davada, 535 davacı Binance’ın 64 ayrı terör saldırısına maddi destek verdiğini ileri sürdü. Ancak bu davada da mahkeme, iddiaları temelsiz buldu. Binace’ın saldırılara destek verdiğine veya terör örgütleriyle işbirliği yaptığına dair herhangi bir somut bağlantı ortaya konamadığı vurgulandı. Her iki bölgedeki yargıçlar bağımsız karar alırken, dosyaların esasa dair benzerlikler taşıdığı gözlemlendi.

Binance Hukuk Ekibinden Açıklama

Binance’ın Hukuk Direktörü Eleanor Hughes, alınan ardışık red kararlarının firmanın tutumunu net şekilde doğruladığını söyledi. Hughes’a göre, mahkemeler Binance’ın terörist organizasyonlara yardım ettiği iddiasına açıkça itibar etmedi. Hughes’un ifadesi şu şekilde aktarıldı:

Mahkemeler, Binance’ın teröristlerle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları açık bir dille reddetti.

Eleanor Hughes’un bu güçlü vurgusu, farklı bölgelerde benzer kararların çıkmasını “tesadüf”ten çok, davaların temelinde verilen hükümlerin uyumu olarak değerlendirdiği anlamına geliyor.

Davaların Geleceği ve Etkileri

Alabama’daki yargı süreci tamamen sonuçlanmadı. Davacılar, mahkemenin altını çizdiği eksiklikleri gidererek 10 Nisan 2026’ya kadar yenilenmiş bir şikayette bulunabilecek. New York dosyasında ise 6 Mart kararının ardından henüz benzer bir başvuru penceresi kamuya açıklanmadı, ancak orada da yeniden dava açılması söz konusu olabilir.

Bu iki kararla birlikte Binance üzerindeki hukuki baskının şimdilik hafiflediği görülüyor. Ancak Binance’ın, 2023 yılında kara para aklamanın önlenmesine ilişkin yasalara uygunluk konusunda ABD düzenleyicileriyle vardığı anlaşma, şirketin Washington’daki konumunu belirlemeye devam ediyor. Son iki davadaki ret kararları, sadece Terörle Mücadele Yasası kapsamında yürütülen belirli bir iddia setine dair açılan hukuki cepheyi kapattı.