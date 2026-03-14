Ethereum Vakfı’nın Yeni Misyon Belgesi Yayınlandı: Temel Değerlerde Netleşme

Özet

  • Vitalik Buterin, Ethereum Vakfı'nın yeni misyon belgesiyle temel değerlerde netleşme hedefliyor.
  • Vakfın öncelikleri arasında merkeziyetsizlik, güvenlik, gizlilik ve açık kaynak ilkeleri öne çıkarılıyor.
  • Ethereum Vakfı, yalnızca kendi uzmanlık alanında değer üretecek işlere odaklanmayı planlıyor.
COINTURK
COINTURK

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, Ethereum Vakfı’nın yeni misyon belgesini açıkladı. Buterin’in paylaştığı bu belge, vakfın amaçlarını yalnızca bir blokzincir altyapısı sağlamakla sınırlamadan, daha geniş bir perspektifte tanımlıyor. Metinde Ethereum’un, teknolojik öz-egemenliği koruyan ve kullanıcıların iş birliği yapabilmesini sağlayan bir platform olduğu vurgulanıyor. Vakfın bu yaklaşımı, operasyondan çok bir felsefi beyan niteliği taşıyor.

İçindekiler
1 Belgenin Temel İlkeleri ve CROPS Kavramı
2 Vakıf’ın Yaklaşımı ve Sınırları
3 Uygulama Katmanı ve Sıfır Seçeneği
4 Daha Kapsayıcı Bir Topluluk ve Uzun Vadeli Etki

Belgenin Temel İlkeleri ve CROPS Kavramı

Yeni misyon belgesi, Ethereum Vakfı’nın önceliklerini CROPS isimli kavramla özetliyor. Bu kısaltmada, sansürü önleme, ele geçirmeye karşı direnç, açık kaynak, gizlilik ve güvenlik öne çıkıyor. Bu özelliklerin, yalnızca protokol düzeyinde değil aynı zamanda kullanıcıya dönük araçlarda da ön plana alınacağı belirtiliyor. Vakıf, kaynak ve uzmanlığını bu prensipler etrafında odaklamayı hedefliyor.

Bu yeni belgenin, vakfın son aylardaki yönelimini yakından takip edenler için sürpriz niteliğinde olmadığını ve açıklık getirilmesinin faydalı olacağını Vitalik Buterin aktardı.

Vakıf’ın Yaklaşımı ve Sınırları

Belgede, vakfın hangi faaliyetleri sürdüreceği ve hangi konularda doğrudan yer almayacağı net biçimde ayrıştırılıyor. Vakıf yalnızca Ethereum’un temel değerlerine hizmet eden işler yapacak; kendi uzmanlık alanının dışında kalan ve doğrudan katkı sunmadığı alanlarda yer almayacak. Protokol seviyesinde merkeziyetsizlik, doğrulanabilirlik, kapsayıcılık, süreklilik, güvenlik ve gizlilik gibi unsurlar teşvik ediliyor. Belge ayrıca protokolün, vakıf devre dışı kalsa dahi ayakta kalacak şekilde tasarlanmasını önemli bir ölçüt olarak gösteriyor.

Uygulama Katmanı ve Sıfır Seçeneği

Uygulama katmanında ise ‘sıfır seçeneği’ konsepti öne çıkarılıyor. Bu terim kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini önceliklendiren, aracıya bağımlılığı azaltan teknolojiler anlamına geliyor. Vakıf, bu alanı uzmanlık merkezi olarak görse de, daha geniş Ethereum ekosisteminde geliştirilen uygulamalara rakip olma amacı taşımıyor. Geliştirilen araçlar herkesin kullanımına açık olacak ve kısmi adaptasyonun dahi kullanıcı güvenliğini veya gizliliğini artırabileceği not ediliyor.

Buterin, bu yaklaşımda kullanıcı güvenliğiyle kullanıcı özgürlüğünün bir arada gözetilmesinin hem Ethereum’da hem de genel teknoloji sektöründe az örneği olduğu görüşünü dile getiriyor. Vakıf, kullanıcıyı güçlendiren bir güvenlik anlayışını vurguluyor ve merkezi kurumların müdahaleci korumacılığının ötesinde çözümler sunmayı amaçlıyor.

Daha Kapsayıcı Bir Topluluk ve Uzun Vadeli Etki

Belgenin sonunda Ethereum topluluğunun kendisini yalnızca Ethereum ile sınırlı görmemesi, daha geniş ‘sansür direnci teknolojileri’ topluluğunun bir parçası olarak konumlandırması gerektiği ifade ediliyor. Vakıf, bu vizyon doğrultusunda benzer değerleri paylaşan hareketlerle iş birliğine de açık olacağını ortaya koyuyor.

Buterin, Ethereum’un en temel katkısının akıllı sözleşmelerden veya ödemelerden önce, sansüre dayanıklı, kamusal bir dijital altyapı sunmak olduğunu belirtiyor. Yeni misyon belgesi de bu yaklaşımı kurumsal bir ilke haline getiriyor. Ayrıca Ethereum Vakfı’nın Ethereum’un tek koruyucusu olmadığı, farklı aktörlerin de bu ekosistemde sorumluluk taşıdığı hatırlatılıyor.

COINTURK
By COINTURK
