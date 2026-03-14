ABD’de Gündem: Bitcoin ile Küçük Ödemelere Sermaye Kazancı Vergisinin Kaldırılması Tartışılıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde Bitcoin ile yapılan her küçük ödeme, mevcut vergi mevzuatı nedeniyle karmaşık raporlama yükümlülüklerine yol açıyor. Bitcoin Policy Institute, mart 2026’da yayımladığı bir politika raporuyla, bu durumu değiştirmek amacıyla Kongre’ye çağrı yaptı. Kurum, mevcut uygulamanın Bitcoin’in ödeme aracı olarak yaygın kullanımı önünde yıllardır ciddi bir engel oluşturduğunu vurguluyor.

Mevcut Vergi Düzenlemeleri ve Sorunlar

IRS tarafından 2014’te yayımlanan bir düzenlemeyle Bitcoin, mülkiyet olarak sınıflandırıldı. Bu nedenle, ABD’de Bitcoin ile yapılan her alışveriş — ister birkaç dolarlık bir kahve ödemesi, ister daha yüksek tutarlı bir işlem olsun — sermaye kazancı vergisine tabi oluyor ve her işlem için ayrı ayrı hesaplama ile bildirim gerekiyor. BPI, sadece birkaç sentlik bir kazanç için dahi detaylı vergi süreci işletilmesinin mantıklı olmadığını ve bu yükün, dijital paranın günlük hayatta kullanılmasını zorlaştırdığını aktarıyor.

BPI’ın Çözüm Önerileri

Amerika merkezli Bitcoin Policy Institute, yabancı para birimleriyle yapılan işlemlerde uygulanan kendi kullanım istisnasının kripto varlıklara da uygulanmasını öneriyor. Kurumun önerdiği model, işlem başına 600 dolar ve yılda 20.000 dolar sınırına kadar olan ödemelerin vergiden muaf tutulmasını içeriyor. Bu uygulama, küçük tutarlı bitcoin ödemelerinde karmaşık maliyet hesabı gerekliliğini ortadan kaldırarak günlük kullanımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ayrıca “Bitcoin for America Act” başlıklı yasa teklifi ile, bireylerin vergi ödemelerini bitcoin üzerinden gerçekleştirmelerine olanak sağlanması ve bu işlemlerde sermaye kazancı vergisi yükümlülüğünün kaldırılması talep ediliyor. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis’in sunduğu başka bir yasa teklifi ise işlem başına 300 dolar ve yıllık 5.000 dolar sınırı içeriyor. ABD Kongresi’ne sunulan bu teklifin, devlet bütçesinde artıya yol açacağı belirtilmişti.

Stablecoin İstisnası Tartışmaları

Mevcut tartışmalar arasında öne çıkan bir diğer başlık ise yasal muafiyet kapsamının sadece stabilcoin’lere uygulanmasını öneren yasa taslakları. Kongre üyeleri Max Miller ve Steven Horsford tarafından önerilen düzenleme, yalnızca sabit fiyatlı dijital varlıkları kapsarken Bitcoin ve diğer kripto varlıkları muafiyetin dışında bırakıyor. BPI, stabilcoin sahiplerinin fiyat dalgalanmasından etkilenmediğini belirterek, muafiyetin asıl ihtiyacı karşılamayacağını düşünüyor.

Bitcoin Policy Institute, stabilcoin muafiyetinin asıl yükü taşıyan Bitcoin kullanıcılarını kapsam dışı bırakacağını belirtiyor ve kapsamın genişletilmesi çağrısında bulunuyor.

Yeni IRS Uygulamaları ve Artan Yükümlülükler

2026 yılı itibarıyla ABD Vergi Dairesi, kripto işlemlerinin raporlanmasını daha da sıkı hale getirdi. 1099-DA formunun devreye alınmasıyla, merkezi borsaların dijital varlık satışlarını doğrudan kuruma bildirme zorunluluğu getirildi. Ayrıca, önceki uygulamanın aksine artık cüzdan bazında maliyet hesabı tutulması gerekiyor. Kullanıcılar bitcoin varlıklarını farklı cüzdanlar ve borsalar arasında transfer ettiğinde her biri için ayrı maliyet hesabı yapılması, kayıt ve raporlama sürecini daha karmaşık hale getiriyor.

Tüm bu yeni yükümlülükler, Bitcoin ile yapılan günlük küçük işlemlerin vergiden muaf tutulmasına ilişkin reform gündemiyle aynı döneme denk geliyor. Bu çelişki, BPI ve bazı milletvekilleri tarafından gündeme taşınıyor.

Kongre’de Zaman Baskısı

Bitcoin Policy Institute, geçtiğimiz üç aylık süreçte 19 Kongre ofisiyle görüşerek stablecoin dışındaki dijital varlıkların da muafiyet kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. Temsilciler Meclisi ve Senato’da düzenlenen oturumlar, ilerleyen dönemde yasa metninin hazırlanacağına işaret ediyor. Senatör Cynthia Lummis’in, komite desteğini artırma çabası sürerken, Senatör Daines 2026 yazına kadar bir yasal düzenleme hedeflendiğini aktarıyor. Lummis’in 2027 başında Senato’dan ayrılması ise konunun yakın zamanda çözüme kavuşturulması yönündeki baskıyı artırıyor.