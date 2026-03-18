Ethereum, 2.400 Dolar Direncini Test Ederek Yükselişini Sürdürüyor

Ethereum fiyatı piyasadaki genel eğilimin üzerinde bir performans sergileyerek yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Son yükselişinin ardından Ethereum, 2.300–2.400 dolar aralığındaki güçlü direnci test ediyor. 2.332 dolar seviyesine kadar yükselen Ethereum, işlem hacmindeki artış ve kısa vadeli katılım oranındaki yükselişle dikkat çekiyor.

Güçlü Yükseliş: Konsolidasyondan Dirence

Teknik analize göre Ethereum kısa sürede yaklaşık %19 oranında değer kazanarak önceki yatay hareketini net şekilde sonlandırdı. Bu yükselişin ardından 2.200 dolarlık seviye destek hattı olarak ön plana çıkarken, bir sonraki hedef olarak 2.400 dolar ve üzerinde 2.500–2.600 dolar bandı gündeme geliyor. Fiyattaki bu hızlı hareketin sürdürülebilirliği için mevcut desteğin korunması önemli görülüyor.

2.400 Dolardaki Direncin Önemi ve Olası Senaryolar

Piyasa gözlemcilerinin aktardığına göre 2.400 dolar bölgesi daha önce Ethereum için direnç noktası olarak öne çıkmıştı. Bu seviyenin aşılması halinde alıcıların gücünü koruması beklenirken, direnç bölgesinde fiyatın hızlıca geri çekilme riski de masada duruyor. Mevcut fiyat hareketlerinde kâr realizasyonu ve kısa vadeli pozisyonların artış göstermesi, bu alanda volatilitenin yükselebileceğine işaret ediyor.

Vadeli İşlemlerde Boğalar ve Ayılar Karşı Karşıya

Ethereum vadeli işlemlerinde bazı büyük yatırımcılar kısa pozisyonlar açmaya başladı. Yakın dönemde bir ‘whale’ yaklaşık 22,4 milyon dolarlık kısa pozisyonla aşağı yönlü hareket beklediğini gösterdi. Bu tür pozisyonların açılması, piyasada artan yükseliş eğilimine rağmen bazı yatırımcıların düzeltme beklentisini sürdüğünü gösteriyor. Ancak fiyat yükselmeye devam ettiği takdirde bu tür pozisyonlarda likidasyon riski de oluşabilir.

CME Gap ve Aşağı Yönlü Riskler

Fiyat grafiklerinde Ethereum’un halen doldurulmamış bir CME gap’i bulunuyor. Özellikle vadeli işlemler piyasasında oluşan bu boşluk, piyasanın kısa vadede gerileme potansiyeline açık olduğunu gösteriyor. Geçmişte CME gap’lerinin çoğunlukla fiyat tarafından kapatıldığı göz önüne alındığında, aşağı yönlü bir düzeltme ihtimali teknik olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Fiyatın kısa süreli artış kaydetmiş olmasına karşın, 2.400 dolar bandı yukarı yönlü hareketin devamı için önemli bir referans noktası olmayı sürdürüyor. 2.200–2.250 dolar aralığı ise hem yapısal hem psikolojik olarak kritik bir destek bölgesi şeklinde öne çıkıyor.

Grafikler aynı zamanda 2.400 dolar tavanının aşılamaması halinde, fiyatın aşağıya yönelerek CME gap’ine doğru geri çekilebileceğini de ortaya koyuyor. Ethereum, güçlü alımlar ve kâr realizasyonlarının çatıştığı bir eşikte bulunuyor.

An itibarıyla Ethereum fiyatı 2.332 dolar civarında seyrediyor ve piyasanın kısa vadeli yönünü yeni oluşacak fiyat hareketleri belirleyecek gibi görünüyor.