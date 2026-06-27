Dogecoin 0.075 dolarda kritik eşiğe dayandı! Sıradaki hamlede neler yaşanacak?

Dogecoin, son günlerde 0.072 ile 0.075 dolar aralığında şekillenen destek bölgesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Analistler, kısa vadede tepki yükselişi ihtimaline işaret ederken, daha geniş zaman diliminde 1 dolar çevresinin teknik olarak masada kalabilmesi için bu alanın korunması gerektiğini belirtiyor.

Kısa vadede gözler destek bölgesinde

DOGE fiyatı haziran boyunca aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra 0.072 ile 0.075 dolar bandında dengelenmeye başladı. Teknik değerlendirmelerde, alıcıların bu bölgede kalıcı biçimde devreye girmesi halinde kısa vadeli bir dip yapısının oluşabileceği görüşü öne çıkıyor.

Bu senaryoda ilk izlenecek seviyeler 0.088 dolar ve ardından 0.10 dolar bölgesi olarak gösteriliyor. Alım ivmesinin güç kazanması durumunda 0.127 ile 0.131 dolar aralığındaki direnç bölgesi de yeniden test edilebilir.

Analistlere göre 0.072 ile 0.075 dolar aralığının korunması, kısa vadeli toparlanma ihtimalinin sürmesi açısından belirleyici önem taşıyor.

Uzun vadeli tabloda 1 dolar ihtimali korunuyor

Daha uzun vadeli grafiklerde ise Dogecoin’in 0.056 dolar civarındaki ana destek alanının üzerinde kaldığı görülüyor. Bu bölge daha önce de birkaç kez test edildi. Analistler, söz konusu desteğin korunması halinde fiyatın 1.05 dolara kadar uzanabilecek bir teknik hedef üretebileceğini değerlendiriyor.

Bu seviye, aynı zamanda 1.618 Fibonacci uzatma bölgesine yakın duruyor. Mevcut fiyatlardan bu alana olası bir hareket, yüzde 1600’ün üzerinde artış anlamına geliyor. Ancak bu hedefin daha güçlü bir teknik zemine oturabilmesi için Dogecoin’in önce 0.21 ile 0.29 dolar aralığındaki önemli direnç bölgesini geri alması gerekiyor.

Yükseliş senaryosu halen kırılgan

Buna karşın mevcut görünümün kesinleşmiş bir toparlanmaya işaret etmediği, yüksek ölçüde spekülatif kaldığı vurgulanıyor. Fiyatın mevcut destek alanının altına belirgin şekilde sarkması, hem kısa vadeli dip yapısını zayıflatabilir hem de daha büyük yükseliş beklentisini erteleyebilir.

Özellikle son dip seviyesinin altına inilmesi halinde Dogecoin’in daha geniş bant içindeki sıkışık hareketini sürdürmesi olası görülüyor. Bu nedenle piyasanın kısa vadede vereceği yön sinyali, yalnızca tepki yükselişinin değil, uzun vadeli hedeflerin geçerliliği açısından da yakından izleniyor.

Dogecoin, 0.072 ile 0.075 dolar desteğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Kısa vadede 0.088 dolar ve 0.10 dolar seviyeleri ilk toparlanma hedefleri arasında yer alıyor.

Daha geniş tabloda 0.056 dolar desteği korunursa $DOGE için 1.05 dolar hedefi teknik olarak izleniyor.

Son dip seviyesinin altına inilmesi halinde toparlanma senaryosu gecikebilir.