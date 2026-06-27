Cardano’da kritik eşik aşıldı! Sıradaki adımda neler yaşanacak?

Cardano ağında bir sonraki protokol güncellemesine giden süreç hız kazanmış görünüyor. Ekosistemin üyelik temelli kuruluşlarından Intersect, van Rossem hard fork başlatma yönetişim teklifinin geçen hafta Cardano ana ağında sunulduğunu açıkladı. Bu adımla birlikte ağ içi yönetişim süreci resmen başlamış oldu.

Oylama sürecinde son durum

Güncel verilere göre teklif, DRep tarafında yüzde 62,76 onay aldı ve bu alanda gereken yüzde 60 eşiğini geçti. SPO onayı ise yüzde 31,59 seviyesinde bulunuyor. Bu bölümde gerekli eşik yüzde 51 olduğu için doğrulama sürecinin tamamlanması için daha fazla destek gerekiyor. Anayasal Komite cephesinde şu ana kadar 1 oy kullanıldı, 6 üyenin oyu ise bekleniyor.

Intersect, mevcut oylama tablosunun teklifin önümüzdeki iki epoch içinde onaylanabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Teklif, 16 Haziran’da 637. epoch sırasında ana ağda sunuldu. Mevcut yönetişim takvimine göre olası onay tarihleri 28 Haziran veya 3 Temmuz olarak öne çıkıyor. Buna karşılık uygulamanın devreye alınabileceği tarihler ise 3 Temmuz ya da 8 Temmuz olabilir.

Ekosistem hazırlığında ilerleme

Intersect, bu hafta ekosistemin hazırlık düzeyinde kayda değer ilerleme görüldüğünü de bildirdi. Stake pool operatörleri tarafında node 11 sürümündeki blok üretimi istikrarlı seyretti ve 639. epoch için hafif artışla yüzde 87’ye ulaştı. Büyük borsalardan birden fazla platformun hazır olduklarına işaret etmesiyle likidite bazlı hazırlık oranı da yüzde 77,37 seviyesine çıktı.

Intersect, Cardano ekosisteminde yönetişim ve koordinasyon süreçlerinde rol üstlenen, üyelik esaslı bir yapı olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluş, teknik geçişler ile topluluk odaklı karar mekanizmaları arasında koordinasyon sağlıyor.

Leios, Mithril ve RealFi tarafındaki gelişmeler

Cardano’nun ölçeklenme çözümü olarak tanımlanan Ouroboros Leios için kamusal test ağı olan Musashi Dojo bu hafta devreye alındı. Leios, bir yıl önce Input Output Research tarafından yayımlanan bir araştırma çalışması olarak öne çıkmıştı. Son aşamada ise kamuya açık test ağında çalışan canlı bir prototip haline geldi.

Mini sözlük: DRep, Cardano’nun yönetişim yapısında delege edilmiş temsilciyi ifade eder ve topluluk adına oy kullanabilir. SPO ise stake pool operatörüdür; ağın blok üretimi ve teknik işleyişinde görev alır.

Mithril projesi de yeni bir aşamaya geçiyor. Bu çalışma alanını artık Teragone devralacak. Intersect koordinasyonunda ilerleyecek bu geçişin, kriptografi uzmanlığı ve teknik süreklilik sağlaması hedefleniyor.

Öte yandan RealFi Faz 1 Testnet’in 6 Temmuz’da yayına alınması bekleniyor. Bu adım, Cardano üzerinde yeni nesil stabilcoin altyapısına yönelik ilk kamusal aşama olarak öne çıkıyor.