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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 58 bin dolar desteği ile 62,500 dolar likidite hedefi arasında sıkıştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 58 bin dolar destek bölgesi ile 62,500 dolar likidite alanı arasında sıkıştı.
  • 📈 Analistler, kısa vadede $BTC için önce 62,500 dolar seviyesine yönelim görülebileceğini düşünüyor.
  • 📉 Bazı değerlendirmeler, kalıcı dip oluşmadan önce yüzde 60 ila yüzde 65 aralığında daha derin bir düzeltme riskine işaret ediyor.
  • 🕰️ Geçmiş döngülerde 2015, 2018 ve 2022 dönemlerinde görülen daha sert düşüşler, tartışmanın arka planını oluşturuyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin fiyatı, 58 bin dolar bölgesindeki güçlü destek ile 62,500 dolar civarındaki önemli likidite alanı arasında dar bir bantta hareket ediyor. Kısa vadede yukarı yönlü bir denemenin öne çıkabileceği değerlendirilirken, bazı analistler kalıcı bir dip oluşumu için daha derin bir düzeltmenin gerekebileceği uyarısında bulunuyor.

İçindekiler
1 Geçmiş döngüler daha derin geri çekilmelere işaret ediyor
2 58 bin dolar desteği korunurken 62,500 dolar öne çıkıyor

Geçmiş döngüler daha derin geri çekilmelere işaret ediyor

Analistlerin karşılaştırdığı önceki büyük Bitcoin düşüşlerinde, 2015 döngüsünde yüzde 87,15, 2018 döngüsünde yüzde 84,08 ve 2022 döngüsünde yüzde 78,07 oranında geri çekilme görüldü. Mevcut düzeltmenin bu örneklere kıyasla daha sınırlı kalması, piyasanın gerçekten dip yapıp yapmadığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Bitcoin son döngü zirvesinden geri çekilmesinin ardından 60,100 dolar civarında işlem görüyor. Söz konusu analist, yaklaşık yüzde 50 düzeyindeki bir düşüşün tam anlamıyla dip oluşumu için yeterli olmayabileceğini, bir sonraki büyük taban oluşmadan önce yüzde 60 ila yüzde 65 aralığında daha derin bir geri çekilmenin görülebileceğini öngörüyor.

Daha önceki ayı piyasalarında görülen sert düşüşlerle karşılaştırıldığında, mevcut geri çekilmenin sınırlı kalması, Bitcoin’de kalıcı dip oluşumunun henüz tamamlanmamış olabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte her piyasa döngüsünde düşüş oranlarının kademeli olarak azaldığı da görülüyor. Bu eğilimin sürmesi halinde Bitcoin’in geçmişteki kadar sert bir çöküş yaşaması gerekmeyebilir. Mevcut seviyelerden gelecek daha güçlü bir toparlanma ise daha derin düzeltme beklentisini zayıflatabilir.

DöngüGeri çekilme
2015%87,15
2018%84,08
2022%78,07

58 bin dolar desteği korunurken 62,500 dolar öne çıkıyor

Kısa vadeli görünümde Bitcoin, 58 bin dolar bölgesinin altında kalıcı biçimde sarkma girişimlerinin başarısız olmasıyla yatay bir yapı sergiliyor. Analiste göre bu tekrar eden başarısız denemeler, söz konusu bölgede pasif alıcıların halen devrede olduğuna işaret ediyor.

Yukarı yönde izlenen ana hedef 62,500 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Isı haritasında yüksek hacim düğümü ve likidite kümesinin bu bölgede yoğunlaştığı görülüyor. Bitcoin destek üzerinde sıkışmayı sürdürdüğü sürece fiyatın önce bu alana yönelmesi olasılık dahilinde değerlendiriliyor.

58 bin dolar ana destek konumunu korurken, 62,500 dolar kısa vadede fiyatın yönelebileceği başlıca likidite hedefi olarak izleniyor.

Yine de analist, olası yukarı yönlü likidite temizliğinin kalıcı olmayabileceğini düşünüyor. 62,500 dolar bölgesinin alınmasının ardından Bitcoin’in yeniden zayıflayarak 56 bin dolar ile 58 bin dolar aralığını bir kez daha test etmesi beklenebilir.

Bu aşamada öne çıkan seviyeler netliğini koruyor. 58 bin dolar ana destek bölgesi olarak takip edilirken, 62,500 dolar bir sonraki yukarı yönlü likidite hedefi olarak izleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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