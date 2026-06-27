Dogecoin ekosistemi, geliştirici olmadığı yönündeki yaygın algıya karşı çekirdek ekip ve yüzlerce projenin çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı

Dogecoin’in resmi X hesabı, kripto para biriminin geliştiricisi olmadığı yönündeki yaygın algıya karşı yeni bir açıklama yaptı. Paylaşım, Dogecoin üzerinde farklı piyasa döngülerinde kimlerin çalışmayı sürdürdüğü sorusuna yanıt verirken çekirdek ekip, Dogecoin Foundation, House of Doge, MyDoge, DogeOS ve yüzlerce ekosistem projesini öne çıkardı.

Yanlış algıya resmi yanıt

Tartışma, MyDoge CTO’su Alex’in Dogecoin’i piyasa dalgalanmaları boyunca kimlerin geliştirdiğini sormasıyla gündeme geldi. Resmi Dogecoin hesabı ise “Ama Dogecoin’in geliştiricisi yok mu?” ifadesiyle bu düşüncenin yaygın bir yanılgı olduğuna dikkat çekti.

Resmi Dogecoin hesabı, Dogecoin’in geliştiricisi olmadığı yönündeki görüşe karşı, çekirdek ekipten ekosistem projelerine kadar geniş bir yapının çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Dogecoin’in resmi internet sitesinde de bu konu daha önce açıklığa kavuşturulmuştu. Sitede yer alan bilgiye göre Dogecoin, ortaya çıktığı ilk günden bu yana geliştiricilere sahip oldu. Bu çerçevede proje, sahipsiz ya da teknik olarak desteksiz bir yapı olarak tanımlanmıyor.

Geliştirme sürecinin geçmişi

Dogecoin’in kurucu ortaklarından Billy Markus, Jackson Palmer ile birlikte projenin ilk döneminde önemli rol üstlendi. İlk Dogecoin Core sürümlerinde Markus tek geliştirici olarak görev yaptı. İki kurucu 2014 yılında geliştirme sürecinden ayrıldıktan sonra ise yeni bir ekip oluşturuldu.

Sonraki yıllarda geliştirme süreci, az sayıda bakım sorumlusunun birden fazla katkı sağlayıcının çalışmalarını koordine ettiği bir yapıyla devam etti. Bu model, açık kaynak projelerde sık görülen daha dağıtık bir üretim biçimine işaret ediyor.

Billy Markus’un ilk Dogecoin Core sürümlerinde tek geliştirici olarak görev yaptığı, kurucuların 2014 yılında ayrılmasının ardından ise yeni bir geliştirme ekibinin kurulduğu belirtildi.

Bitcoin ve Litecoin bağlantısı

Dogecoin geliştirme ekibi, 2015 yılında Dogecoin Core 1.10.0 ile birlikte projeyi yeniden Bitcoin tabanı üzerine konumlandırma kararı aldı. Bu süreçte Litecoin’de yapılan değişiklikler de Bitcoin kod tabanına yeniden uygulandı. Böylece Dogecoin, tarihinin önemli bölümünde özellikleri büyük ölçüde tamamlanmış kod tabanlarından yararlandı ve kimliğinin kayda değer bir kısmını Bitcoin ile paylaştı.

Mini sözlük: Dogecoin Core, ağın temel istemci yazılımını ifade eder. Açık kaynaklı bu yazılım, işlemlerin doğrulanması ve ağ kurallarının uygulanması gibi temel işlevleri yerine getirir.

Son gelişmeler ve yeni adımlar

Dogecoin tarafında son dönemde ürün ve ödeme odaklı adımlar da öne çıktı. Mayıs ayında beta olarak kullanıma açılan Such App, yeni bir güncelleme aldı. Beta kullanıcıları artık kendilerine özel davet kodu oluşturup paylaşabiliyor.

Haziran ayında ise House of Doge, MoonPay ile iş birliğine giderek MoonPay Commerce altyapısı üzerinden dünya genelinde 6 binden fazla satıcıya yerel Dogecoin yatırma desteği sundu. House of Doge, Dogecoin odaklı girişimlerin ticarileşmesine odaklanan yapı olarak biliniyor.